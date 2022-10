Cambia una palabra en el himno de Australia: Ahora es "One and free"

"Australians all let us rejoice,



For we are young and free"





Ese es el inicio del himno nacional de Australia , Advance Australia Fair . Hasta hoy, así se cantaba, pero a partir del 1 de enero del 2021, hay un cambio en una palabra de la segunda frase: En lugar de decir: For we are Young and free (que en español significa: porque somos jóvenes y libres, refiriéndose a Australia como nación), ahora dirá “ for we are one and free ”, que en español traduce: “ porque somos uno y libres .”





Se cambió la palabra Joven , por Uno .





Puntos destacados:

Se cambió la palabra “young (joven), por “one” (uno).

El cambio es efectivo a partir del 1 de enero del 2021.

El himno australiano ha sido modificado tres veces desde su composición en 1878.

El cambio ha sido aprobado por el gobernador general David Hurley siguiendo la recomendación del gobierno federal de enmendar el himno, por primera vez desde 1984.





Según el primer ministro, Scott Morrison, esta modificación se hizo necesaria para reflejar mejor la historia indígena y multicultural de Australia.





"Es un cambio para todos los australianos y ya me ha animado la fuerte respuesta de los australianos en todo el país. Indígenas, no indígenas, personas de diferentes orígenes, personas de diferentes puntos de vista políticos y creo que esto refleja muy bien a donde Australia quiere que vayamos y creo que es una excelente manera de comenzar el nuevo año "





La idea inicial de reemplazar la palabra "joven" por "uno" fue propuesta inicialmente por un comité de australianos que buscaba cambiar la letra del himno. Comité del que hace parte Peter Vickery, el escritor de los actuales segundo y terceros versos del Advance Australia Fair, como se conoce al himno nacional de Australia.





Advance Australia Fair reemplazó a God Save the Queen como himno nacional de Australia en 1984 después de un referéndum.





Las palabras de Advance Australia Fair se han cambiado tres veces desde que fue escrito en 1878 por el escocés Peter Dodds McCormick.





Escucha arriba el informe con apartes de la entrevista al historiador y experto en temas aborígenes, Gustavo Martin.





