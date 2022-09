Cierre de guarderías inesperado por homenaje a la reina Isabel II deja a los papás sin tiempo de reacción

Hoy jueves 22 de septiembre ha sido declarado como un día feriado en todo el país en homenaje a la reina Isabel II que falleció el pasado 8 de septiembre. Pero esta declaración de descanso inesperada ha cogido a muchos australianos por sorpresa.





Muchos papás han tenido poco margen de tiempo para lidiar con el cierre de escuelas y centros de daycare en un día en el que algunos continúan trabajando desde casa. ¿Qué hacer cuando no sabes dónde ni con quién dejar a tus hijos? Los padres deben seguir pagando además el día de hoy a centros de cuidado de niños, a pesar de que no disfrutan de su servicio. Un gasto extra con el que muchos no contaban.





SBS ha conversado con Victoria Sánchez, una profesional del cuidado de niños. La experta reconoce que varios amigos le han pedido cuidar de sus hijos de forma particular, teniendo en cuenta el cierre de los centros. Una petición que llega de la falta de previsión.





"Se agradece tener un día festivo pero por otro lado, el gobierno tenía que haber pensado que a tan corto tiempo es difícil organizarse".





Victoria asegura además, como mamá, llamó al centro de cuidado de su hija para preguntar sobre la posibilidad de sustituir el pago de la jornada festiva de hoy por otra en la que su hija disfrutara de los servicios. La respuesta fue no.