Clínicas de un minuto: las consultas médicas sin doctores en cabinas

Available in other languages

Available in other languages

Nuestra experta en internet y nuevas tecnologías Bianca Vaquero nos cuenta en Cibertendencias sobre "Ping An Good Doctor", una plataforma de atención médica online de China, con 228 millones de usuarios registrado, que el año pasado c olocó cabinas para dar atención médica sin doctores.





La plataforma ahora expande sus "clínicas de un minuto" a 8 provincias y ciudades del gigante asiático.











Escúchanos en Radio SBS Spanish 24/7

Puedes escucharnos por Radio Digital, a través de nuestro servicio de streaming en vivo aquí en nuestra página web o mediante nuestra app para celulares.





Descarga la aplicación gratuita aquí:





To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"



Click the bubble to approve all of its suggestions.





To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"