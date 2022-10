Colombianos en Australia denuncian "irregularidades" en las elecciones al Congreso de su país

By Claudianna Blanco, Esther Lozano

Los colombianos votaron el domingo para renovar el Congreso y definir los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas en unas elecciones clave para la disputa por la presidencia y la gobernabilidad del siguiente mandatario.





Los votantes estaban convocados a elegir a 108 senadores y 187 representantes a la Cámara.





READ MORE Petro vence en las elecciones primarias en Colombia y perfila a la izquierda hacia las presidenciales y el Congreso

Advertisement







En Australia, los colombianos acudieron en grandes números a votar en las ciudades de Sídney, Melbourne, Camberra, Brisbane y Perth.





Durante la jornada electoral, se realizaron varias denuncias de colombianos en el extranjero quienes se quejaron de irregularidades en centros de votación en Canadá y Miami pero también en Australia, en Sídney y Melbourne.





Camilo Montoya, corresponsal de varios medios periodísticos internacionales radicado en Melbourne, explicó a SBS Spanish que, a la entrada del centro de votación en el Amora Hotel Riverwalk, en Richmond, había personas haciendo campaña electoral que “abordaban a los votantes y les entregaban publicidad del partido izquierdista Pacto Histórico”.





La ley electoral colombiana, que se aplica también a las votaciones en el exterior, prohíbe todo tipo de propaganda política durante la jornada electoral.





Algunos votantes colombianos confrontaron al grupo de personas pidiéndoles que “no influyeran a los electores y los dejaran votar libremente”.





Una de las personas que trataba de repartir panfletos agredió a Montoya, quien había acudido a grabar la escena con su equipo.





“Uno de los señores se puso muy furioso y la emprendió conmigo”, relató el periodista quien recogió la agresión en vídeo.





“Me golpeó la cámara, afortunadamente no logra golpearme a mí, y no pasó nada”.











Montoya explicó que el delegado de la registraduría en el consulado de Melbourne salió del recinto para explicar al grupo que no podían mostrar propaganda política, porque violaba la ley colombiana.





“En ese momento ocultaron la publicidad”, concluye Montoya.





El periodista aseguró que otros colombianos le habían informado en la tarde del domingo que “algunas personas del otro lado político estaban abordando a los votantes y les estaban incitando a votar por la consulta del derechista Equipo Por Colombia”.





¿Suplantación de identidad o fallo humano?

En Sídney también se presentó una situación irregular con un ciudadano colombiano que denunció no haber podido ejercer su voto porque aparecía que ya había votado, a pesar de no haberlo hecho y además haber estado fuera del país.





Juan Manuel Argothy Díaz, quien también denunció la situación en redes sociales por medio de un video, relató a SBS Spanish que llegó cerca de la una de la tarde al Consulado de Colombia en North Sydney, y que cuando fue a depositar su voto en la urna, el jurado de votación le dijo que en las actas aparecía que ya había votado.





Argothy explicó que la Cónsul General de Colombia en Australia, Claudia Granados, “revisó las listas, una de las cuales marcan con un marcador resaltador, y en otras donde uno firma con su nombre”.





“Ella me dijo: 'Tú ya apareces en las listas, no puedes votar'”.





Según el relato de Arghoty, él pidió que revisaran su documentación: célula de identidad, foto, nombre y apellido, huella digital y pasaporte donde podían comprobar que él había llegado el día anterior a Sídney, por lo que no habría podido votar previamente.





Ante la insistencia de que le “estaban robando el voto”, la Cónsul le contestó que “no quería problemas” y le sacaron del consulado, según explicó el hombre, quien detalló además que llegó al lugar la policía, por lo que trasladó su queja a los agentes.





“Cuando estaba hablando con la policía se acercó la Cónsul a decir que no había problema y que ellos estaban manejando la situación y que había un protocolo, que consiste en poner una denuncia en la registraduría en Colombia, algo que no puedo hacer”, aseveró Argothy, quien denuncia que el consulado no facilita poder hacer ese trámite.





Algunos votantes colombianos confrontaron a un grupo de personas que hacían publicidad política ilegal en Melbourne para que no influyeran a los electores y los dejaran votar libremente.

Ante la pregunta de si pudo ser un error humano o una suplantación de identidad, el votante frustrado explicó que la situación es confusa.





“No tengo pruebas para decir que me robaron o me suplantaron, pero es verdad que ahí aparece mi nombre y alguien que firmó, además de mi número de célula tachado”.





Argothy añadió que una mujer que votó en el mismo lugar, le dijo “No sé qué pasa adentro, acabo de hacer mi voto y ni siquiera me pidieron la cédula de identidad”.





SBS Spanish se puso en contacto con el Consulado de Colombia en Sídney para obtener su versión de los hechos. En un correo electrónico, el personal del consulado respondió que “la jornada electoral en Sídney (cuyo puesto de votación está a cargo de este Consulado), transcurrió normalmente. En relación con la jornada electoral en Melbourne, sugiero entrar en contacto con la Sección Consular en Canberra quien tiene a su cargo ese puesto de votación”.





Según cifras del 2018, en Australia hay casi 22.000 colombianos inscritos para votar y en Nueva Zelanda hay cerca de 4.500.





Los colombianos registrados en el padrón electoral en Oceanía podían ejercer su voto a partir del 7 de marzo en Auckland, Sídney y Camberra, o el domingo 13 de marzo en las demás ciudades.





Según la cancillería colombiana, Imelda Aguirre fue la primera colombiana en ejercer su derecho al voto en Auckland, Nueva Zelanda, de los más 908 mil colombianos inscritos a sufragar en los 250 puestos de votación habilitados por la Cancillería y Registraduría en 66 países del mundo.