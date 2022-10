Comerciantes australianos piden mejores incentivos para atraer inmigrantes trabajadores

Presented by Carmenza Jimenez

By Cassandra Bain

Los líderes empresariales australianos piden ayuda urgente para solucionar la extrema escasez de trabajadores que afecta a las empresas de todo el país.





Presionan para que haya más incentivos que atraigan a más inmigrantes cualificados a Australia, incluyendo vías más fáciles para la residencia permanente.





La administradora y dueña de una peluquería en el CBD de Sídney, Renne Baltov, dice que está luchando para mantener el ritmo de la creciente demanda, con un personal que es sólo la mitad de lo que era antes de que se declarara la pandemia.





A medida que los oficinistas regresan a sus puestos de trabajo en Sídney, la peluquería de Baltov experimenta también un auge de clientes.





"Es bastante duro, he tenido un anuncio de trabajo en marcha constantemente durante tres años y apenas he tenido solicitantes", explica la propietaria. "Mi tienda no es diferente a cualquier otro negocio de peluquería en el país en este momento".





Todo el mundo está pidiendo a gritos personal, hay una gran escasez de empleados en la peluquería, pero sobre todo en la barbería, que es lo que hacemos nosotros.

Baltov afirma que el año pasado perdió a cinco trabajadores cualificados, que regresaron a sus hogares en el extranjero debido al prolongado cierre de las fronteras australianas.





Renee Baltov runs a barber shop in Sydney. Source: SBS News





A pesar de la reapertura de vuelos internacionales en noviembre, muchos inmigrantes cualificados aún no han regresado.





Las nuevas cifras del gobierno muestran que en los últimos cinco meses sólo han llegado 23.000 titulares de visados cualificados temporales.





"Sabía que el regreso a Australia sería lento, pero no esperaba que lo fuera tanto. Ahora mismo estoy ofreciendo contrato para tres puestos y no hemos recibido ninguna solicitud de australianos ni de trabajadores inmigrantes, así que ha sido bastante difícil", asegura la empresaria.





Mientras las ofertas de empleo en todo el país alcanzan máximos históricos, los empresarios afirman que casi todos los sectores están bajo presión.





Innes Willcox, director general del Grupo Australiano de Industrias confirma que no es suficiente con la oferta de mano de obra australiana.





"Está claro que no tenemos a la gente que necesitamos para cubrir los puestos de trabajo que tenemos. Nuestra economía sigue creciendo y mientras tengamos las fronteras complicadas significa que los puestos de trabajo se están quedando en el tintero y eso no es bueno ni para los empresarios ni para los trabajadores".





A los empresarios les resulta muy difícil dirigir sus negocios y mantenerse sin la mano de obra y las cualificaciones que necesitan, dice.





Visados más sencillos

Innes Willcox, apoya la petición de un proceso de solicitud de visados cualificados más sencillo y rápido para ayudar a paliar la escasez de trabajadores.





"Tenemos que encontrar la manera de agilizar ese proceso y que no sea tan caro. Tenemos que pensar en la inmigración y en la formación de los locales conjuntamente, pero la inmigración es una solución más rápida y tiene beneficios para la economía en su conjunto, enfatiza.





A medida que se intensifica la campaña electoral federal, las pequeñas empresas piden a ambos partidos que les den más apoyo.





Alexi Boyd, director ejecutivo del Consejo de Organizaciones de Pequeñas Empresas de Australia, afirma que la escasez de mano de obra cualificada impide a muchos negocios expandirse o innovar.





"Se espera que las pequeñas empresas se aceleren, que la economía crezca, que vuelvan a ponerse en pie rápidamente, simplemente no podemos hacerlo sin los trabajadores y lo que va a ocurrir es que las pequeñas empresas se contraerán, restringirán sus horarios, limitarán el número de productos y servicios que ofrecen y, por tanto, tener el nivel adecuado de inmigración es un aspecto realmente importante para ello". asegura.





Source: AAP





De igual manera, Ben Watt, abogado especializado en inmigración en Melbourne, afirma que Australia compite con muchos otros países del mundo por los visitantes y trabajadores internacionales, por lo que insta al gobierno a crear más vías de residencia permanente a través del empleo.





Creo que hay una mala reputación con Australia en este momento entre las personas que están buscando venir con visados temporales, o visados de vacaciones de trabajo, pero sobre todo los visados de estudiante, y están buscando tal vez mudarse a Australia y existe la creencia dentro de estas comunidades, que piensan que, si vienes aquí y estás en Sídney, por ejemplo, tal vez no vas a conseguir un trabajo o lo harás, pero no podrás quedarte."





El gobierno ha establecido un tope de migración permanente de 160.000 plazas para 2022-23 y dice que "los visados cualificados comprenderán alrededor de dos tercios del programa total de migración, con 109.900 plazas".





La oposición dice que anunciará pronto su nueva política migratoria, pero ya ha mostrado su apoyo a la migración permanente.





