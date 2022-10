Cómo será el futuro de las relaciones internacionales de Australia ante la amenaza de China

By Claudio Vasquez

En el último tiempo el mundo ha sido testigo de una escalada en la tensión diplomática entre China y Australia.





La petición de Australia para que se realice una investigación independiente sobre el origen del coronavirus en China, las acusaciones de espionaje e ingerencias de parte del gigante asiático en el país oceánico y la alianza militar reciente con Japón, son acciones de parte de Australia que no han sido bien recibidas por China.





El país asiático ha tomado algunas acciones de represalia como, por ejemplo, gravar con altos impuestos las exportaciones de vinos australianos a ese país, y hace pocos días, en una ofensiva diplomática inédita, el portavoz de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, tuiteó una imagen adulterada de un soldado australiano sosteniendo un cuchillo en la garganta de un niño afgano, en referencia a los supuestos crímenes de guerra cometidos por soldados australianos en Afganistán.





El Primer Ministro australiano Scott Morrison ha exigido disculpas al gobierno chino por la publicación de la imagen, pero hasta ahora estas disculpas no han llegado, y más bien las tensiones han escalado a un grado aún mayor entre ambos países.





Australia, quien ha denunciado internacionalmente las tácticas de China, como el caso del "dumping" al vino australiano, ha recibido apoyo de diferentes naciones europeas y también de Estados Unidos, su principal socio diplomático.





El académico y experto en temas de Asia Pacífico, Miguel Híjar, cree que las tensiones entre ambos países seguirán en aumento el próximo año.





"Yo creo que las tensiones van a continuar. Realmente la relación bilateral entre Camberra y Beijing ha empeorado en los últimos años. Se ha ido sumando una lista de diferentes casos que han hecho que las relaciones sean tensas y que haya animadversión en ambos lados", dice Híjar.





El académico considera que estas tensiones tienen que ver con las posiciones estratégicas de los dos países y eso se plasma en los mismo conflictos que han tenido hasta ahora.





La posición cada vez más hegemónica de China en la región y la amenaza que siente el gigante asiático de parte de los otros países que desafían su soberanía y estrategia expansionista, pueden incrementar el sentimiento de acorralamiento de parte del gigante asiático y que como consecuencia actúe de manera mucho más consistente con sus vecinos y otros países de la zona Asia Pacífico.





Sin embargo, Híjar no cree que estos roces diplomáticos deriven, al menos por ahora, en un conflicto militar.





"No descarto el escenario en el horizonte, pero no creo que sea una alternativa en el corto plazo y que China busque llegar a ese nivel de confrontación. Creo que China se enfrentara a un escenario que no es muy favorable", dice Híjar.





"Mientras China no logre cerrar la brecha militar que aún lo separa con Estados Unidos, será difícil que Beijing se atreva llegar a la confrontación militar".





Híjar cree que potenciar los acuerdos regionales con otros países pueden ser una buena alternativa para que Australia no dependa comercialmente del gigante asiático y así también pueda establecer su propia agenda diplomática sin mayores presiones.





