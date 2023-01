Conoce a un bombero argentino que combate incendios en Australia ad honorem

El argentino Xavier Cerbelli es bombero para el Servicio Rural de Incendios de Nueva Gales del Sur (RFS). Supo desde los 16 años que quería ser bombero después de conocer a Daniel, su vecino en Argentina y bombero voluntario, a quien observaba con curiosidad cuando lo veía salir corriendo de su casa con el sonido de una sirena. Poco después se integró al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de su área en Argentina.





Cuando emigró a Australia con sus padres hace treinta años quiso retomar dichas labores pero debido a la barrera idiomática se demoró más de lo esperado en ingresar al cuerpo de bomberos voluntarios en su estado.





“Me preguntaba muchas veces por qué no podía entrar en los bomberos aquí… y la realidad es que es una responsabilidad muy grande, vidas dependen de nosotros, entonces el idioma es fundamental”, dijo Xavier a SBS Spanish.





“Podemos tener muchas ganas de servir pero podemos causar mayores daños si no entendemos. Por eso es muy importante capacitarse, especialmente para quienes trabajamos con la vida de los demás”.





Después de años de servicio con el Cuerpo de Bomberos Rural de Nueva Gales del Sur Xavier reconoce que el agradecimiento comunitario es reconfortante.





“El apoyo de la comunidad es muy, muy importante para todo lo que es la entidad de bomberos. El decir ‘gracias por lo que haces’ o ‘te felicito’ o dar una palabra de aliento, vale muchísimo para nosotros".





El bombero voluntario de Nueva Gales del Sur, Xavier Cerbelli. Source: Supplied





Xavier Cerbelli conversó con SBS Spanish sobre su “amor” por ayudar al prójimo, el aumento en el grado de peligro de los incendios forestales en Australia y las diferentes prevenciones que los habitantes pueden adoptar para minimizar los riesgos de incendios.





-En las últimas semanas hemos visto videos impresionantes, muy preocupantes, de los incendios forestales en toda Australia, ¿cómo hacen los bomberos para entrar en esos infiernos?





Primero que nada hay una pasión, un amor por lo que se hace. Obviamente actúa la adrenalina entre nosotros, trabajamos mucho con la adrenalina. El bombero tiene que amar el poder ayudar a los demás en la desgracia, poder darles una mano.





A los bomberos los tildan mucho de héroes, y de hecho lo son, cómo reciben esos elogios, esa admiración?





La palabra héroe es una palabra grande. Uno lo hace porque ama poder servir. Hay muchas maneras de ser un héroe, poder ayudar en la necesidad de otro.





El amor y reconocimiento que reciben de la comunidad, ¿ayuda de alguna manera a aplacar los traumas o miedos que se pueden presentar en ustedes ante todo el horror que algunas veces les toca vivir?





Definitivamente. El apoyo de la comunidad es muy, muy importante para todo lo que es la entidad de bomberos. El agradecimiento, que en gran parte se perdió, en muchas áreas, el decir ‘gracias por lo que haces’ o ‘te felicito’ o dar una palabra de aliento, vale muchísimo para nosotros.





¿Cómo se preparan para ese esfuerzo físico, emocional y mental que representa apagar un incendio?





En realidad el RFS (Rural Fire Service) al que pertenezco, ósea lo que seria el Servicio de Bomberos Rurales tiene una capacitación muy extensa . Hay un lema que se usa “todos podemos hacer algo dentro de Bomberos Rurales”. Nosotros tenemos un roster (turno de trabajo) de no más de 12 horas de trabajo, que aplica cuando vamos a un incendio y comienza desde que salimos del cuartel hasta que volvemos. Descansamos (después de las 12 horas) y luego volvemos al incendio. Cada camión cuenta con una ración de emergencia como los del ejercito, provista por el Gobierno y el ejercito, que es muy pequeña y también hay gente dentro de los bomberos que se especializa en ayudar en lo que son las meriendas y los almuerzos para la gente que está en los incendios.





Están los bomberos profesionales y también están los voluntarios, ¿cómo se diferencian?





Están los de Fire and Rescue que reciben un salario y después están los bomberos voluntarios de Rural Fire Service. La diferencia es primero, la ardua capacitación que tienen los bomberos de Fire and Rescue o Bomberos de Rescate e Incendios. Ellos tienen que entrar a una escuela para (capacitarse) y trabajan full-time (tiempo completo). Hacemos prácticamente el mismo trabajo la diferencia es que nosotros hacemos la parte rural , que es lo que nos corresponde. Pero también vamos a incendios estructurales en propiedades, automóviles, y también accidentes – así que en gran parte hacemos el mismo trabajo. Cuando llegan colaboramos con ellos también.





¿Cómo decidiste ser bombero?





Todo comenzó de adolescente, cuando tenia 16 años y veía a un vecino mío, Daniel, en Argentina, salir corriendo cuando sonaba la sirena. Yo no sabia por qué el salía corriendo pero me interesaba, me intrigaba. Hasta que un día le empecé a preguntar. Así fue como entré en los bomberos voluntarios en Argentina, hasta que inmigramos con mis padres a Australia.





…¿Hace treinta años no? ¿Cuánto tiempo pasó entre que llegaste a Australia y empezaste a involucrarte con los bomberos?





Pasaron muchos años, el idioma fue una barrera bastante grande, ahora ya no lo es, pero me preguntaba muchas veces por qué no podía entrar en los bomberos aquí… y la realidad es que es una responsabilidad muy grande. Vidas dependen de nosotros entonces el idioma es fundamental. Podemos tener muchas ganas de servir pero si no entendemos podemos causar mayores daños. Por eso es muy importante capacitarse, especialmente para quienes trabajamos con la vida de los demás.





¿Cuando hablas de los daños que pueden ocasionar por falta de preparación, nos podrías explicar a qué te refieres?





A veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas porque nuestra conciencia o conocimientos nos dice hagamos tal cosa. Pero resulta que no es lo correcto y a largo o corto plazo podemos hacer mayores daños. Una anécdota mía personal cuando yo salí la primera vez, en mi ansiedad de querer ayudar al prójimo, cometo un error. Fue un accidente, una moto y un auto chocaron y yo ayudo a mover la moto, y en realidad no hay que mover nada hasta que no llegue el forense porque dañamos la escena del hecho para el seguro etc.





¿Hay muchos hispanos en el cuerpo de bomberos?





Hay algunos. No somos muchos.





Hablemos de los incendios terribles que hemos visto esta primavera. Hemos visto condiciones catastróficas en Nueva Gales del Sur, alertas roja en Victoria y aun no ha comenzado el verano. ¿Cómo se están preparando ustedes en vista de las condiciones climáticas y lo que se avecina?





La preparación es muy intensa y extensa debido a los grandes calores y falta de lluvias. Hace unas semanas a tras por primera vez en la historia de Australia se declaró estado catastrófico.Nunca antes había sucedido eso. Solamente fueron 39 grados de calor cuando en el verano australiano llegamos a 48-49 grados de calor, entonces uno se pregunta ¿por que se declaró catastrófico? Cumplieron tres factores muy importantes. Primero el calor, llegamos casi a los 40 grados. Segundo el viento, hubo días de mucho viento y tercero, la falta de humedad, (falta de lluvias). Entonces esos factores producen que cualquier chispa, incluso las botellas de agua de plástico adentro de los vehículos… porque el rayo solar a través del plástico hace el efecto lupa y puede llegar a prender fuego las butacas del auto o algún material adentro del auto.





¿Qué consejos ofreces en materia de prevención de incendios e inhalación de humo, que es uno de los problemas que hemos tenido en Sídney en estos días?





Sí, hay mucha gente con asma. Tratamos de pedirle a la gente con asma que busque lugares que estén aislados del humo . Tengo amigos que están en el hospital en estos momentos debido al humo. En la época de invierno aquí en Australia hacemos lo que se conoce como ‘hazard reduction’





.. .o ‘back-burning’ ; cuando empiezan a quemar de manera preventiva...





Exactamente. Eso es muy importante para la prevención de futuros incendios. A las personas con asma quizás le moleste un poco, pero por favor , es importante que entiendan que eso va a prevenir que las personas pierdan sus hogares, sus animales, sus vidas. Por eso traten de mantenerse aislados. Traten de buscar lugares con aire acondicionado, como los shopping centres, o sus propios hogares. Otra cosa muy importantes es traten de no dejar a los niños y a los animales dentro de los autos. Si hace calor afuera, imagínense el calor que hace adentro del auto, aunque dejemos las ventanillas abiertas, aunque dejen el aire acondicionado prendido . Hoy en día hay leyes contra esta practica. Entonces tengan mucha precaución. No tiren colillas de cigarrillos en las veredas o en las autopistas, no tiren botellas porque el efecto lupa con el vidrio puede prender fuegos y hacer grandes incendios. Esas son muchas de las cosas que podemos prevenir.





¿Y qué hay de los incendios que son deliberadamente encendidos?





Lamentablemente hay gente que se especializa en eso. Pero a veces en una tormenta puede ser un rayo (el que ocasiona la chispa) .





¿Cómo establecen ustedes si un incendio fue por causas naturales, cómo se inicio o si fue intencional?





Hay gente especializada para determinar si fue intencional, causa de la naturaleza o accidental. Hay factores que se estudian para determinar esto. Por eso es muy importante la capacitación.





En estos días también se ha hablado mucho del cambio climático. ¿Crees que el cambio climático tenga algo que ver con estas condiciones climáticas?





Sí. Estamos experimentando calores que no sufríamos en años anteriores . En Australia hay momentos que alcanzamos 48- 49 grados de calor, al menos uno o dos días en el verano, y hay que tener mucho cuidado.





¿Tienes experiencia trabajando con los dueños tradicionales en la práctica de ‘back-burning’ quema preventiva?





Sí, normalmente en la época de invierno se efectúan esos back burnings . Son muy importantes. Hay un ciclo que produce el bosque o el campo . Cada vez que caen las ramas y las hojas en otoño van formando un colchón. Ese colchón es lo que produce la mayor cantidad de los incendios. Al estar seco, y al no haber humedad, no haber lluvias, cualquier pequeño factor puede provocar un incendio. Y sí, hay muchos aborígenes que pertenecen al RFS en todas partes de Australia.





¿Últimos consejos?





Todavía no estamos en verano. El primero de diciembre según el calendario australiano comienza el verano y los calores ya son bastante intensos con temperaturas de casi 40 grados. Entonces por favor traten de tomar mucha agua. Estamos experimentando también otro problema que es la escasez del agua. Por favor traten de cuidar el agua. Y si viven cerca de un cuartel de bomberos, acérquese, conozca a la gente que trabaja allí. Es muy importante para nosotros conocer a nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias a todos, a todos los comerciantes también que de alguna manera han ayudado con sus donaciones.





¿Si alguien quiere convertirse en bombero voluntario, qué puede hacer?