Críticas al sistema de cuarentenas hoteleras en Australia por nuevas infecciones de COVID-19 en pasajeros

Las Asociación Médica de Australia (AMA por sus siglas en inglés) ha criticado el sistema de cuarentenas hoteleras en Australia y ha dicho que no hay excusas para seguir utilizándola con viajeros que retornan al país, luego de que se ha demostrado un nuevo fallo en su funcionamiento.





Las localidades de Perth y Peel en Australia Occidental han comenzado este lunes a retornar a la normalidad luego de que el viernes se decretara un confinamiento de tres días después de que un hombre de Victoria diera positivo al test de COVID-19, posteriormente a que este dejara la cuarentena de hotel.





Los test genómicos revelaron que el hombre contrajo el virus de otro viajero alojado en el Mercure Hotel, el que está siendo utilizado en el sistema de cuarentena de hoteles en Perth.





Puntos claves:

La Asociación Médica Australiana (AMA) considera que los hoteles no deberían ser utilizados como centros de cuarentena.

El ministro de Salud, Greg Hunt, estima que el sistema ha sido exitoso y no necesita modificaciones.

La experta en salud, Sara Carrillo, cree que la ventilación es el gran problema de los hoteles de cuarentena, dado que el COVID-19 se transmite por el aire.

A finales de la semana pasada se confirmó que el hombre infectado había transmitido el virus también a otras personas de la comunidad.





El presidente de la AMA, Andrew Miller, afirmó que el último fracaso de la cuarentena en los hoteles vuelve a poner de manifiesto las deficiencias del sistema.





"El problema es que los asesores federales aún no han reconocido adecuadamente la propagación de la enfermedad por vía aérea", dijo Miller.





"Así es como se está propagando y así es como se propagará en la comunidad", concluyo el médico.





El ministro federal de Salud, Greg Hunt, afirmó el lunes que el bajo número de casos de COVID-19 en Australia demostraba que el sistema de cuarentena de los hoteles había tenido éxito y no era necesario modificarlo.





Algo con lo que no está de acuerdo el presidente de la AMA, que no solo considera esta visión del ministro Hunt como irreal, sino que también cree que muchas de esas personas no infectadas, "podrían haberse ido directamente a casa y no habrían infectado a nadie".





Entre las alternativas que se han barajado para reemplazar a los hoteles como centros de cuarentena han surgido las propuestas de utilizar bases militares, campamentos mineros y otros recintos alejados de las ciudades.





Para la experta en políticas sanitarias públicas de la Universidad de Monash, Sara Carrillo, estas alternativas serían más apropiadas que los hoteles para alojar a los pasajeros provenientes del extranjero que deben hacer las cuarentenas por el coronavirus.





"En principio cualquier sitio con una ventilación apropiada sería mejor que los hoteles"





"El sistema de cuarentenas en hotel se hizo porque no había nada más, pero los hoteles no están preparados para ser centros de cuarentenas", dice la experta española.





"Ha quedado claro que el COVID se transmite por vía aérea y estos hoteles no tienen la suficiente ventilación para manejar esta situación. Sobre todo con estas cepas más contagiosas", dice Carrillo.





Respecto a las desventajas de estos centros alternativos, Carrillo cree que "el único problema es que tienen que estar suficientemente cerca de un hospital, por si una de las personas necesita atención médica".





Y sobre las cuarentenas en casa para las personas que no se han infectado, la experta española coincide con el presidente de la AMA y considera que podrían ser una buena solución, aunque a veces se podría presentar un problema logístico cuando las personas viven solas en casa. Pero si esta situación está cubierta, y los residentes no abandonan la cuarentena, "entonces no veo porque no no se puede investigar esta opción", dice Carrillo.





Escucha la entrevista completa con la experta en salud pública, Sara Carrillo, presionando en la imagen principal.





