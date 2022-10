¿Cuán efectivas son las vacunas actuales contra la nueva variante ómicron del COVID-19 y sus mutaciones?

Aunque aún no hay información concluyente sobre la gravedad de la variante ómicron del coronavirus a apenas dos semanas de su aparición, los especialistas están sopesando algunos indicios "alentadores" de la variante, con qué podría significar la cantidad de mutaciones presentes y las implicaciones que éstas podrían tener en el futuro.





Exámenes de laboratorio intentan determinar si ómicron, una cepa del virus con decenas de mutaciones, es más transmisible que otras variantes, si es resistente a la inmunidad de las vacunas y si la infección genera enfermedad más severa. Los resultados se esperan en las próximas semanas.





Puntos destacados:





Hasta ahora, todo indica que variante ómicron es 2,5 veces más infecciosa que la delta, pero los síntomas de la enfermedad pueden no ser tan graves.

La información que se tiene sobre ómicron viene de países con tasas relativamente bajas de vacunación, por lo tanto, no refleja la realidad de todos los países.

Moderna y Pfizer anunciaron que ya están trabajando en adaptar sus vacunas a la nueva variante.





El principal asesor del gobierno estadounidense sobre la pandemia, Anthony Fauci, declaró esta semana a la cadena CNN que “aunque es muy temprano para hacer aseveraciones definitivas, hasta ahora no parece que haya un alto grado de gravedad en la enfermedad (que produce ómicron)”.





Sin embargo, Fauci y otros especialistas también ha expresado preocupación por cómo el número de mutaciones que presenta ómicron podrían cambiar o comportarse con el trascurso del tiempo.





La Dra Magaly Barrera, médica de cabecera del origen hispano basada en Sídney, explicó a SBS Spanish que “de acuerdo con las investigaciones que están llegando de Sudáfrica, que son los primeros que anunciaron que estaban enfrentando esta nueva variante ... pareciera que Ómicron es 2,5 veces más contagioso que Delta."





Sin embargo, puntualiza que esta información podría no reflejar el panorama sanitario completo, ya que las tasas de población vacunada en los países del sur de África son bajas, y parte importante de la población cuenta con sistemas inmunológicos comprometidos, comparativamente con países industrializados como Australia.





“Hay que tener presente que Sudáfrica tiene mucha población con VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, eso hace que probablemente su población en general sea más susceptible a esta variante que lo que pudieran ser otros países”, explica la Dra Barrera.





Esta semana Stephen Hoge, presidente del comité ejecutivo de la fabricante de vacunas Moderna, declaró a los medios en Estados Unidos que existe un riesgo real de una disminución en la efectividad de las vacunas, “pero aún se desconoce la magnitud de los efectos”.





Moderna y otras empresas farmacéuticas, como Pfizer, ya empezaron a trabajar en adaptar sus vacunas a la nueva variante ómicron.





La Dra Barrera explica que las vacunas son creadas y ajustadas para atacar los códigos genéticos específicos de cada virus. En el caso de ómicron, gran parte de la variación genética se manifiesta en la proteína púa del coronavirus que es neutralizada por las vacunas, por lo que aún se desconoce cuán efectivas son las vacunas actuales, que fueron diseñadas para contrarrestar las primeras variantes del COVID-19 que tenían una composición distinta.





Sin embargo, la Dra Barrera explica que la nueva tecnología utilizada en las vacunas mRNA hace posible adaptar los fármacos a las nuevas mutaciones de manera más rápida comparativamente con las vacunas tradicionales.





“Yo siempre pongo de ejemplo que es cómo crear un traje, un vestido, y ahora lo único que tienes que hacer es cambiarle las mangas o subirle a la cintura o cambiarle el cuello … es mucho más fácil que hacer el vestido entero de nuevo”, ejemplifica al describir el trabajo de modificación genética que están realizando las compañías farmacéuticas.





A pesar de que ómicron pareciera ocasionar una infección mucho más leve que delta, los especialistas temen que la variante pueda ocasionar enfermedad grave en aquellas personas con un sistema inmunológico debilitado o de edad avanzada.





“La idea no es que haya un contagio masivo hasta que no estemos seguros de cuál realmente va a ser la gravedad de esto”, opina la doctora Magaly Barrera.





Vacunación en niños de 5 a 11 años en Australia





Sobre el anuncio de la aprobación provisional del uso de la vacuna Pfizer en niños de entre cinco y 11 años en Australia, la Dra Barrera precisa que hasta el momento no se ha demostrado que la vacuna tenga efectos secundarios severos en los más pequeños.





“En este caso, la vacuna es un tercio de la dosis que se les administra a los adultos. Y va a venir envasada de una manera que va a ser fácil distinguir y por lo tanto se evitarán errores”.





“Esto es importante para dar certeza a los padres que se han tomado todas las precauciones del caso para que no haya contratiempos”.





Sin embargo, admite que no se descartan, como toda vacuna, dolor en el brazo, malestar en general o dolores musculares.





“Hasta el momento la vacuna no ha demostrado tener efectos secundarios severos de ningún tipo. En Estados Unidos se han vacunado aproximadamente 4 millones de niños. Nuestra población en este grupo etario es de 2.3 millones de niños. Por lo tanto, podríamos concluir que, si Estados Unidos no ha tenido problemas con cuatro millones de vacunas ya administradas, nosotros no deberíamos tener problemas tampoco”, concluye.





