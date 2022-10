De Tierra del Fuego a Australia: los ritos de una comunidad indígena chilena cobran forma en una muestra de arte

By Esther Lozano

La artista Sol Contardo atesoraba en su memoria el impacto que le produjeron las imágenes de las ceremonias del pueblo indígena Selk’nam, hasta que tuvo la oportunidad de darles forma en una exposición en Australia.





La ceramista nacida en Chile presentó su primera exposición individual en Sídney, Te Hosek’en Harw - The Edge of the World. En ella recrea máscaras y pinturas ceremoniales que utilizaban los Selk’nam cuando habitaban el archipiélago chileno de Tierra del Fuego.





“Son estéticamente muy llamativas porque tienen los cuerpos pintados, y uno pensaría que son un pueblo africano o de cualquier país, pero no chileno y además están desnudos en la nieve”, explica Contardo a SBS Spanish.





“Los colores y las imágenes que utilizan al pintar sus cuerpos son muy geométricos y fue algo que se me quedó en la mente por muchos años”.





Al llegar a Australia, Sol Contardo encontró el momento ideal para poder expresar lo que había “sentido por años, querer mostrar esta cultura”.





Los Selk’nam habitaron por más de diez mil años el archipiélago de Tierra del Fuego y vivían con sus creencias espirituales y sus ceremonias de iniciación, en medio de una clima duro y extremo.





La llegada de los colonos en el siglo XIX supuso el comienzo del final de este pueblo indígena. En un plazo de tan sólo 20 años fueron desplazados y masacrados.





La artista contactó a los escasos descendientes de los Selk’nam y ellos la asesoraron sobre cómo usar de forma respetuosa su iconografía y sus símbolos.





Según explica la artista, a ellos les molesta que se usen sus figuras espirituales de forma completa, “porque para ellos es invocar a los espíritus”.





Por ese motivo, las piezas de la ceramista representan sólo partes: máscaras y bustos decorados con los colores rojo, blanco y negro que ellos obtenían de la naturaleza.





Ante la cuestión de hasta qué punto un trabajo así puede acercarse a las controvertidas cuestiones de la apropiación cultural, Contardo siente que la inspiración se puede encontrar en cualquier parte.





“Uno ve cosas que de repente detonan algo creativo, pero cuando se trata de comunidades indígenas… por eso mismo quise consultar con ellos, porque yo no soy Selk’nam y no quería apropiarme de algo que no es mío”, detalla.





La artista chilena, cuya exposición se muestra en la galería de Lane Cove junto a la de tres mujeres artistas aborígenes, Barbara McGrady, Nadeena Dixon y Carmen Glynn-Braun, encuentra parecidos entre las culturas de los indígenas australianos y los Selk’nam.





“Al haber hablado con ellas, encontramos muchas similitudes, no sólo en la historia de sufrimiento y colonización, si no en la conexión con la tierra, las familias, los grupos, el arte…”





Numerosos Selk'nam fueron adoptados por familias no indígenas y hoy viven dispersos en la sociedad urbana tratando de unir fuerzas para ser reconocidos como grupo indígena.





“Ellos me dicen que el arte es una ventana para ellos, para salir al mundo, el hecho de haber mostrado esta exposición aquí en Australia para ellos es darse a conocer a un mundo que no los conoce”.





La exposición Te Hosek’en Harw - The Edge of the World , se puede ver hasta el 5 diciembre de 2020.





