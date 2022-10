"Demasiada impotencia": El calvario de los colombianos en Australia para renovar sus pasaportes

Los 20 de cada mes se han convertido en una pesadilla para muchos. ¿El motivo? Es la fecha en que el consulado de Colombia en Sídney habilita el agendamiento de citas mensual para tramitar documentos como pasaportes. Aunque es algo que debería ser tan sencillo como llenar un formulario y dar un par de clics, se ha convertido en una misión casi imposible.





“Empiezas el 20 a consultar y ¡sorpresa! Nunca hay cita, nunca la ves, nunca la abren. Las citas son mínimas para la cantidad de demanda que hay de colombianos requiriendo un trámite”, cuenta Carolina Puentes, quien tardó más de cinco meses en conseguir una cita.





El enlace que lleva a la página para agendar las citas está actualmente habilitado para los consulados de Sídney y Camberra. Sin embargo, los colombianos que buscan renovar sus documentos son centenares y están en todos los rincones de Australia. Es por ello que, una vez se activan las citas a las 12 de la medianoche del 20 de cada mes, es una competencia sin piedad.





“Todos los días tú te levantas a las 11:50pm, interrumpes tu sueño, tienes que utilizar todos los navegadores porque no sabes en cuál vas a poder ver la cita. Y pasan las 12 y a los dos minutos ya no hay citas. Estuve a punto de coger una como tres veces, pero o mis dedos son demasiado lentos, o hay mucha competencia por la misma cita”, continúa Carolina.





Lo que en el pasado requería solo de un correo electrónico para agendar, ahora es un sistema en línea que es manejado desde la Cancillería en Colombia.





The online booking system for appointments at the colombian consulates to renew passports and other important documents remains unavailable most of the time. Source: Screenshot / Colombian Embassy in Australia webpage





A simple vista no parece complicado: hay que llenar un formulario con los datos personales y el paso siguiente es una página que muestra el calendario del mes y las citas disponibles. El problema es que la gran parte del tiempo el calendario se muestra inhabilitado, y en un aviso en rojo se lee: “No hay servicios o trámites disponibles para agendar, por favor intente más tarde”.





Viajes cancelados y visas aplazadas

La dificultad de conseguir una cita en los consulados colombianos no es nueva. Algunas personas, como Sofía Bonnett, llevan ya cuatro o seis meses intentando agendar un espacio para un trámite. Aún siguen sin conseguirlo.





“Estoy pidiendo cita desde diciembre y nada. Mi pasaporte vence el 24 de abril, tengo tiquetes para finales de ese mes. Los compré a principio de año porque la visa por fin salió, ya que estaba en una ‘bridging’ visa esperando mi COVID y en esa visa no se puede salir del país. Por fin me salió la visa y dije voy a comprar tiquetes para pasar el invierno de Australia en Colombia”, cuenta Sofía.





Como ella, son cientos los colombianos en Australia que tienen planes de viaje postergados, visas en trámite que se encuentran congeladas, y una infinidad de procesos legales, inmobiliarios, financieros o custodias. Esto, sin contar con la afectación emocional de quienes durante dos años de pandemia no han podido volver a casa, y que sueñan con tener sus papeles al día para poder abrazar a sus familiares. Ese el caso de Sofía.





Lo mínimo como ciudadana de Colombia viviendo en el exterior es poder tener mis documentos al día, y que no ha sido porque a mí me dio pereza o porque lo dejé para última hora, o la ‘colombianada’, en realidad llevo cinco meses en esto, es muy frustrante.

A eso se suma la ausencia de los consulados móviles que en el pasado se desplazaban constantemente hasta ciudades como Perth, Brisbane, Adelaida o Melbourne. Pero desde que comenzó la pandemia se realizan con mucha menos frecuencia, por lo que los trámites se deben realizar en los consulados de Sídney y Camberra.





“Tengo demasiada impotencia, no vivo en Sídney sino en Byron Bay a 10 horas manejando, entonces eso también lo hace más complicado, porque si fuera por mí me iba y me estacionaba en la puerta con un campamento hasta que me atiendan y me den mi nuevo pasaporte”, agrega Sofía.





Colombians in Australia have trouble to renew their passports and other important documents in the consulates Source: Getty Images





Otros, como Hanner Ortiz, tienen que trasladarse desde mucho más lejos. “Yo llevo tres años aquí en Adelaida y solamente han venido una vez. ¿Y entonces el resto qué? Tenemos que viajar. Llevo en este trámite cuatro o cinco meses".





Para quienes están en ciudades más lejanas, como Adelaida o Perth, el trámite hoy en día no solo implica el valor del documento, sino también viajar a Sídney o Camberra y pagar la estadía y los pasajes de avión, que en ocasiones pueden alcanzar precios muy altos, si no se hace escala en otra ciudad.





Hanner, que en mayo debe aplicar a su visa de residente permanente, necesita renovar su pasaporte lo más pronto posible.





“Por fin logré una cita en Camberra, pero cuando vi los tiquetes estaban en $500 directo. Y pues no es que sea mucho dinero, pero es que no entiendo por qué nosotros tenemos que pagar esto, habiendo la posibilidad de ir a Sídney”, cuestiona Hanner.





En los últimos meses conseguir citas en Sídney ha sido tan difícil, que muchos de quienes viven en esa ciudad han tenido que trasladarse hasta Camberra para poder hacer su trámite. Este fue el caso de Carolina quien, tras pasar varios meses con el pasaporte vencido y tener su visa de tránsito en espera, finalmente consiguió una cita en Camberra, luego de seis meses de insistencia.





Es insólito que tengas que desplazarte seis horas de viaje, asumir costos innecesarios, pedir permiso en tu trabajo.

"Además, le estamos quitando la oportunidad a la gente que está afuera que realmente es la que debe pedir las citas en Canberra. ¿Pero uno qué más hace? Pues aplica donde tenga una opción. Todos los de Sídney estamos corriendo para Canberra porque es la única opción que tenemos en este momento", lamenta.





Solidaridad entre colombianos

Pese al caos, podría decirse que ha surgido algo positivo. Se trata de un grupo de Whatsapp llamado “Lo podemos lograr” que ha despertado el lado más amable de estos colombianos afectados. Al menos 250 ciudadanos se han asociado para apoyarse y compartir información sobre cuándo hay citas disponibles. Algunos incluso aprovechan el espacio para intercambiar citas. Así fue como Carolina consiguió la suya.





“A mí una persona me la cedió. Fue alguien que dijo, ‘no puedo asumir los costos para viajar a Camberra desde Adelaida, entonces te la cedo’”, afirma.





Lo que ella, como muchos otros han hecho, es acordar una hora en la que no muchas personas estén conectadas a la plataforma, para que en el preciso instante en que la cita se libera, el otro la pueda tomar.





Al menos 250 ciudadanos se han asociado en un grupo de Whatsapp para apoyarse mutuamente. Source: SBS Spanish





En este chat, los colombianos también se han unido para buscar respuestas por parte de la Embajada. Érika Rubio, es una de las que tomó la iniciativa.





“Yo fui de las primeras 200 que se unió al grupo. Al principio nos unimos y empezamos a dejar reseñas en la página del Consulado de Sídney en Google, y fue gracioso porque a los tres días las reseñas habían desaparecido. Teníamos más de 120 reseñas, pero ellos reportaron las reseñas y Google las eliminó”, cuenta Érika.





Aunque su pasaporte no se vence hasta diciembre de 2022, la preocupación de sus connacionales movió en ella algo que la impulsó a buscar soluciones.





“La verdad me tocó mucho la situación de esas personas porque en cualquier momento puedo ser yo, puedes ser tú o cualquier persona y dije: 'tengo que hacer algo más'”.





Fue entonces cuando Erika decidió escribir una carta al Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia (DFAT, por sus siglas en inglés), en la que le exponía el problema. En una parte de la carta, originalmente en inglés, Erika explicaba:





“El desastroso y arcáico sistema para asignar las citas ha causado retrasos en los pasaportes, documentos de identidad y otros trámites que solo pueden ser procesados en persona en consulados en el territorio australiano. En consecuencia, un considerable porcentaje de colombianos tiene su pasaporte expirado o a punto de hacerlo, afectando seriamente los procesos de renovación de visas, vuelos al exterior y procedimientos requeridos por el Gobierno Australiano.”





Letter from colombian citizen to Australian DFAT, about issues with colombian embassy to renew passports and other important documents Source: Author





Al final de la carta, Erika invitaba al DFAT a intervenir de manera urgente en la situación. Erika recibió recientemente una respuesta, escrita por el jefe de Protocolo de esa entidad, Ian McConville, que le dio esperanza a ella y a los demás afectados. En el documento asegura que, si bien el problema concierne directamente a las autoridades colombianas, el Departamento ya alertó a la Embajada Colombiana sobre las denuncias de Erika, que a su vez respondió estar haciendo esfuerzos por descongestionar los trámites, incluyendo traer personal extra.





DFAT answers to a colombian citizen about problems with colombian consulate in Australia to renew passports and other important documents Source: Author





La Embajada, al tanto del problema

El represamiento de trámites que hoy tiene a centenares de Colombianos en aprietos comenzó como muchos otros líos de nuestra actualidad: debido a la pandemia.





SBS Spanish habló sobre la situación con el Embajador de Colombia en Australia, Óscar Atehortúa, quien lo explicó de esta manera:





“A raíz de la pandemia y de las decisiones del gobierno australiano, especialmente el cierre inter-fronterizo entre uno y otro estado, llevó a que hubiese un represamiento grande de personas que pudieran viajar hasta la ciudad sede de los consulados o que los mismos consulados se trasladaran para poder hacer los consulados móviles. En Western Australia apenas hace poco reabrieron las fronteras porque hasta principios de marzo continuaban cerradas”, mencionó el Embajador.





Pero, aunque la pandemia ha complicado las cosas, la evidente falta de personal atendiendo en las dos oficinas es lo que los ciudadanos más reclaman. El Embajador es consciente de ello. Él asegura que ha acudido a la Cancillería colombiana explicando las necesidades, pues varios empleados del consulado de Sídney terminaron sus funciones en el país y deben ser reemplazados. Además, hasta hace poco se tenía tan solo un funcionario en Camberra, que no daba abasto con la demanda que tiene la oficina hoy.





“Ya en este momento han logrado enviar a Sídney nuevos funcionarios, la última funcionaria se presentó recientemente, mientras hace su inducción y empieza a laborar, con el interés de poder desatrasar la agenda que se tiene. En Camberra ya llegó un segundo funcionario para que puedan no solo abrir más la agenda sino atender más connacionales”, afirmó Atehortúa.





También aseguró que en Camberra ya autorizaron recursos para contratar un tercer funcionario, que desempeñe labores administrativas como contestar los teléfonos y responder los correos, “que por supuesto tienen un represamiento bastante anticipado”.





Con toda nuestra disposición para que sientan que no tienen solamente un lugar donde llegar y la atención debida, pero también comprendan las restricciones que hemos tenido.

Lo que muchos como Érika se preguntan es por qué no se previó esta situación con anterioridad y se contrató personal extra como plan de contingencia para atender el represamiento, pues tras dos largos años de pandemia, era algo que ya se veía venir.





“No es justificable que haya una o dos personas atendiendo toda la cantidad de casos que los colombianos tanto aquí como en Colombia están haciendo… es una planeación muy pobre. Mucha gente se ofreció a trabajar gratis, por si lo que necesitaban era personal… pero lamentablemente no podían contratar a alguien de acá sino que tenían que traer alguien de Bogotá, no sabemos por qué”, señaló Érika.





Lo mismo piensa Carolina, quien afirma que “ellos dicen que tienen mucho trabajo represado, que el trabajo que les generó los siete u ocho meses en que el consulado no trabajó, pero si siguen trabajando los mismos, nunca se van a poner al día”.





A la espera de una buena noticia

Las esperanzas de los colombianos afectados por esta situación se encuentran en que la Embajada logre ponerse al día con el trabajo represado y que se integre personal suficiente para lidiar con la demanda.





El Embajador Atehortúa dice que está buscando soluciones. “Esperamos que en un futuro próximo podamos tener mayor disponibilidad, mayor oportunidad de citas y que podamos seguir cumpliendo con estos parámetros y las necesidades que ellos tienen para que puedan hacer no solo trámites de pasaportes, sino otros que son importantes y esenciales”.





Mientras tanto, muchos colombianos seguirán conectándose y refrescando la página de agendamiento de citas, con la esperanza de por fin librarse de este dolor de cabeza.





“Esperemos que el servicio de Australia Post sea espectacular y me llegue mi sobrecito con mi pasaporte, y no resulte yo buscando el pasaporte por todo lado”, señala Carolina, quien, como muchos, ya no ve la hora de por fin tener su pasaporte.





“Todavía tengo la esperanza, no quiero cancelar mis tiquetes ni moverlos de fecha. Tengo esperanza de tener mi pasaporte a finales de abril, pero me genera un poco de ansiedad todo este tema, sinceramente”, concluyó Sofía.