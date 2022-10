El argentino Francisco Brito transpira el amor tóxico en su rol en "La Juive" del Sydney Opera House

By Carlos Colina, R.O.

"Una joven pareja comienza un peligroso y apasionado romance. En su mundo, un judío no puede amar a un cristiano. El castigo es la muerte. Cuando todo sale a la luz, Rachel se enfrenta a dos opciones imposibles. Negar su amor y salvar a su amante. Negar a su Dios y salvarse a sí misma", así describe Ópera Australia la ópera de "La Juive" (La judía) que se presenta en Sídney entre el 9 y el 26 de marzo.





El príncipe Leopold, un cristiano que está casado con la princesa Eudoxie y se vincula sentimentalmente con una judía, es el "bastardo" de esta composición del francés Fromental Halévy, dijo a SBS Spanish el tenor argentino Francisco Brito, quien tiene la difícil tarea de encarnar a este personaje que transpira en todos sus actos un "amor tóxico".





"Me gusta la simplicidad y esta ópera no es nada simple "porque trata de una guerra de religiones, de las distintas clases sociales y está llena de odio", entre otros asuntos que se entrelazan con la historia, explicó Brito, quien consideró que el tema principal de "La Juive" es el "amor tóxico", mientras que su personaje, el príncipe Leopold, y Rachel comparten un vínculo "destructivo" y se mienten mutua y constantemente.





Advertisement

Puntos destacados:





El "amor tóxico" es lo que transpira el personaje del príncipe Leopold que encarna el tenor argentino Francisco Brito en la ópera de "La Juive" (La judía), del compositor francés Fromental Halévy, que se presenta en la Casa de la Ópera de Sídney del 9 al 26 de marzo. Brito, conocido artista experto en Rossini, nos habla de esta obra maestra, de su vida y su carrera.

La soprano Natalie Aroyan interpreta a Raquel con el mexicano Diego Torre como su padre, el apasionado Eléazar. Francisco Brito es Leopoldo. La soprano lírica de coloratura Esther Song interpreta a la princesa Eudoxie.

La obra, dirigida por Olivier Py y ambientada en la Francia de le la década de 1930, poco antes del Holocausto, se centra en los secretos, el sexo y las amargas rivalidades religiosas que dan lugar a una tragedia humana a gran escala.

Para el tenor argentino, que interpretó por primera vez al príncipe Leopold en 2018, su personaje es "egoísta" y "no le importa nada" para obtener lo que quiere. Este personaje creado por Halévy "se está mintiendo a él mismo, a ella y está viviendo una farsa".





"Hay muchas mentiras, pero no le importa nada para obtener lo que quiere", precisó Brito al referirse a esta ópera considerada una de las obras maestras del siglo XIX.





La obra, dirigida por Olivier Py y ambientada en la Francia de le la década de 1930, poco antes del Holocausto, se centra en los secretos, el sexo y las amargas rivalidades religiosas que dan lugar a una tragedia humana a gran escala.





Brito contó que el papel en "La judía" es interesante y supone un reto para él dado que siempre encarna al "príncipe bueno y enamorado".





Además, el artista argentino, que reside en Italia y aprovechó la pandemia para grabar serenatas, aseguró que a pesar de sufrir los estragos del cambio de husos horarios, está encantado de actuar en Sídney, una ciudad icónica reconocida por su Casa de la Ópera y los canguros.





"Es la primera vez que el cambio de horario me pega tan fuerte, he cantado en Canadá por ejemplo y Estados Unidos y Argentina, pero (entonces) sentí un cambio leve no tan fuerte", comentó el artista, a quien le costó más de tres días adaptarse a los horarios de Australia y ensayar con sueño atrasado.











Un experto en Rossini

Francisco Brito, quien nació en Argentina en 1985 y comenzó los estudios musicales a la edad de 11 años con el maestro Guillermo Romero Ismael, se trasladó a Italia en 2004. Allí perfeccionó el repertorio de Gioachino Antonio Rossini (1792 – 11868) con el maestro William Matteuzzi en la Accademia d'Arte Lirica de Osimo, y luego en la Scuola dell'Opera Italiana (en colaboración con el Teatro Comunale de Bolonia).





Debutó en 2006, en el Rossini Opera Festival de Pesaro con la Accademia Rossiniana bajo la batuta del maestro Alberto Zedda, haciendo del repertorio de Rossini la parte más importante de su crecimiento musical. Ya ha interpretado casi todos los papeles que se adaptan a su voz de Rossini y es uno de los expertos mundiales de este compositor italiano.





"Rossini para mí significa, no quiero decir todo, porque no lo es todo... pero Rossini es el compositor que me ha marcado o sea en el mercado de la ópera soy reconocido como un compositor rossiniano", precisó Brito.





El tenor latinoamericano cuenta que desde que interpretó un personaje de este compositor italiano "entró Rossini en mi vida y nunca más salió" y desde entonces ha interpretado papeles adaptados a su voz del "Rossini serio como cómico", aunque ahora se dedica a encarnar roles "más líricos, dramáticos y serios ".