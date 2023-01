El drama de miles de inmigrantes en Australia a la espera de su visado de pareja

El retraso cada vez mayor en los tiempos de procesamiento de visas de pareja en Australia está teniendo un impacto importante en miles de parejas.





Desde hace algún tiempo, los solicitantes de visas para parejas, tanto dentro como fuera de Australia, se enfrentan a largas esperas.





El agente de inmigración Juan Rincón, explica a SBS Spanish que está tomando casi 25 meses en el primer tramo del proceso, y otros 25 meses en el segundo, por lo que el acceder a una residencia permanente con este visado está tomando casi cuatro años y medio.





“El gobierno debería tener una posición más proactiva, porque es una visa muy simple, sólo comprobar que la relación es cierta o no, no hay mucho más que decidir ni que investigar, realmente”, asegura Rincón.





Puntos destacados:

En una declaración, un portavoz del Departamento del Interior dijo que la demanda de visados para parejas está superando el nivel máximo para esa categoría, lo que está contribuyendo al incremento en los tiempos de tramitación.





Para los que aplican desde el extranjero, les toca esperar ese tiempo fuera del país, por lo que pueden pasar años separados de sus parejas, antes de poder vivir con sus cónyuges en Australia.











La solicitud de una de estas visas cuesta casi 8 mil dólares, pero las parejas terminan a veces pagando mucho más de eso cuando se suman los honorarios de los agentes, las visas de turista que muchos procesan y los gastos en vuelos para poder pasar tiempo juntos.





Carla Vargas es española y vive en Melbourne con su pareja. Ellos enviaron su solicitud para el visado de pareja el 28 de julio del 2019, y desde entonces están esperando.





Carla Vargas y su novio a la espera de un visado de pareja en Australia Source: Supplied





Aunque Carla está viviendo con su pareja, y su solicitud está muy bien respaldada, siente inquietud por temor a que no se lo concedan.





“Estoy bastante nerviosa porque aún no sabemos nada”, explicó a SBS Spanish.





Ella asegura que esta situación le está dificultando la búsqueda de empleo.





“Yo me he encontrado que hay mucha gente que no te quiere contratar porque tienes una visa puente, porque no saben si te vas a quedar o no en Australia, si te van a conceder o no el visado, y eso a mí me estresa mucho, porque me dificulta encontrar trabajo y económicamente me afecta bastante.”











Carla reconoce que la tensión por esta situación de incertidumbre está afectando a su relación de pareja.





“Estoy aquí, confinada, no puedo encontrar trabajo y no sé lo que voy a hacer, y esto a veces hace que haya peleas innecesarias”, confiesa.





Rincón explica que se dan muchos casos de violencia doméstica entre las parejas de inmigrantes, pero resalta que la ley da una salida para que la víctima pueda acceder a la residencia permanente separándose del abusador, y sin que su proceso se vea afectado.





“Lo que estamos viviendo en los casos de violencia doméstica es que se está llevando demasiado tiempo para otorgar la residencia permanente a la víctima”, explica el agente.











