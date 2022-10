El dueño de la pastelería chilena Marciano’s Cakes insiste que su negocio nunca fue expuesto a COVID-19

La pastelería de dueños chilenos, Marciano's Cakes, ubicada en el suburbio de Maidstone en Melbourne, fue incluido como un sitio de exposición al coronavirus por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en inglés) el 5 de febrero.





Pero los propietarios, Claudio Álvarez y su padre Marciano, no se enteraron de la noticia hasta que vieron el anuncio en la televisión.





Puntos destacados:

Los dueños dicen que la mujer no estuvo en su negocio en la fecha y horarios estipulados por DHHS y afirman que tienen grabaciones de cámaras de videovigilancia que respaldan sus argumentos

La discrepancia de datos se intensificó este viernes cuando la ABC publicó un informe que revela información conflictiva.

Los dueños de la pastelería quieren más pruebas de DHHS sobre la exposición del negocio al coronavirus.

“Pasó el sábado, pasó el domingo, llegó el lunes prendí la tele y salió Marciano’s Cakes”, dijo Claudio Álvarez a SBS Spanish, consternado porque nadie lo contactó para avisarle que su negocio había sido visitado por una mujer infectada con COVID-19.





“Nos enteramos por la tele”, agregó.





Cerraron de inmediato el negocio y el padre, la madre y una empleada se hicieron la prueba de coronavirus y se aislaron por 14 días, ya que habían sido los únicos trabajadores en el negocio ese día.





Claudio también tuvo que hacerse la prueba por ser un contacto cercano, pero como ese día no estaba atendiendo el negocio con sus padres, pudo reanudar sus actividades cotidianas luego de recibir un resultado negativo.





Las primeras personas que entraron eran hombres no fue ninguna mujer a esa hora

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Victoria sostiene que una trabajadora en un hotel de cuarentena infectada con coronavirus visitó la pastelería el 5 de febrero entre las 9:45 a 10:25 de la mañana.





Pero Claudio dijo que las grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en la pastelería no coinciden con la información del Departamento de Salud.





“Es muy importante el horario que ellos indican, las 9:45 a 10:25 de la mañana, porque a esa hora recién abrimos el negocio y yo tengo cámaras y las primeras personas que entraron eran hombres no fue ninguna mujer a esa hora”.





La discrepancia de datos se intensificó este viernes cuando la ABC publicó un informe que revela información conflictiva . Según la emisora, una clínica de servicios de salud cerca de Marciano’s Cakes les confirmó que la trabajadora del hotel de cuarentena infectada con COVID-19 visitó la clínica el 5 de febrero entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana, por lo que no pudo haber estado en la pastelería durante los horarios estipulados por DHHS.





Claudio dijo a SBS Spanish que le gustaría que DHHS inicie una investigación para esclarecer su caso, pero opina que el Departamento no reaccionará.





“No creo, porque me llamaron dos o tres personas y me preguntaban lo mismo. Yo tuve que decirles a ellos que ya me habían llamado, porque no saben a quién están llamando o para que lo están llamando. No hay comunicación entre ellos mismos, ese es el problema”.





La interrupción temporal de las actividades comerciales de Marciano's Cakes, un pequeño negocio establecido por una familia chilena hace más de diez años, fue devastador para los dueños.





“Yo diría que unas 30 tortas grandes [se fueron a la basura], tortas para treinta a cincuenta personas, pasteles, panes, empandas de todo… y varios empleados casuales perdieron sus ingresos”.





Claudio también tuvo que pagar casi dos mil dólares para limpiar el negocio exhaustivamente ya que la higienización de sitios expuestos al coronavirus involucra contratar servicios de limpieza especializados.





“Es plata que no tengo”, comentó.





El propietario aclaró que al principio no tenía razón para cuestionar el anuncio de DHHS, pero luego de conversar con su padre sobre los detalles del día en que supuestamente la mujer infectada visitó el negocio, comenzó a contemplar la posibilidad de una equivocación y ahora tiene más preguntas que respuestas para el Departamento de Salud.





"Cómo es posible que ustedes digan que [la mujer] entró a esa hora al negocio? ¿Están seguros de que fue mi negocio? Eso quiero saber".





La ABC informó que el Departamento de Salud reiteró los comentarios del premier Daniel Andrews, formulados en rueda de prensa el jueves, luego de contactarlos para corraborar los nuevos hallazgos





Andrews declaró que "siempre habría elementos de error" en el rastreo de contactos, ya que el departamento se basa en la información proporcionada por las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19





Para escuchar la entrevista completa con el propietario de Marciano’s Cakes, Claudio Álvarez, presiona la imagen al comienzo de esta página