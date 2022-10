El impacto del endeudamiento personal durante la pandemia en Australia

Presented by Marcia De Los Santos

Los asesores financieros y expertos en salud han advertido que el nivel del endeudamiento personal en Australia es inquietante y temen por la salud mental de muchos australianos.





Antes de la pandemia y previo al anuncio de que Australia entró en recesión, muchos australianos ya estaban endeudados de manera alarmante, pero con la crisis económica, los expertos temen que esta carga de deuda sea más de lo que la mayoría pueda pagar.





Puntos destacados:





Preocupación en Australia por el nivel del endeudamiento personal y el impacto en la salud mental.

Servicios como la Línea Telefónica Nacional de Ayuda para el Endeudamiento (National Debt Helpline) inundados con llamadas de personas que necesitan ayuda económica.

Según la organización Good Shepeard, hay un gran aumento en el número de jóvenes, mujeres y personas con visas provisorias que necesitan ayuda para llegar a fin de mes.

Según el Centro de Investigación sobre Políticas de los Consumidores, los australianos mas jóvenes, entre 18 y 34 años de edad, tienen ahora el doble de probabilidades de pedir un préstamo solo para llegar a fin de mes.





La consejera financiera de la Línea Telefónica Nacional de Ayuda para el Endeudamiento (National Debt Helpline), Sarah Brown-Shaw, dijo que ha ayudado a miles de personas en crisis financiera durante su carrera, pero que nunca había visto tanta necesidad, especialmente entre estudiantes internacionales, migrantes temporales y jóvenes australianos.





"Es terrible… he hablado con muchos estudiantes internacionales que no pueden pagar el alquiler y tampoco califican para recibir ayuda del gobierno ", señaló.





Megan McAlpine es gerente general de bienestar económico de Good Sheperd, una de las organizaciones benéficas más antiguas de Australia que ofrece servicios financieros para ayudar a personas en situación de pobreza.





Megan también ha notado un gran aumento en el número de jóvenes, mujeres y personas con visas provisorias que se comunican con Good Sheperd para pedir ayuda financiera.





Por lo general, los préstamos ‘del día de pago’ atraen tasas de interés y tarifas muy altas.

“Son los jóvenes, los nuevos inmigrantes y las mujeres los que más sufren económicamente, y eso se debe a que muchos de ellos trabajan en industrias que fueron afectadas, como la hostelería o el sector minorista", manifestó.





El otro problema es la dificultad de obtener préstamos de bancos o instituciones financieras acreditadas, cuando una persona dispone de muy pocos ingresos. Es así como las personas terminan obteniendo prestamos de individuos o empresas poco confiables.





Si bien los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, Jen Lewis, abogada principal del Centro Legal de Derechos Financieros (Financial Rights Legal Center), advierte a las personas sobre el peligro de préstamos conocidos como “préstamos del día de pago”.





"Por lo general, los préstamos ‘del día de pago’ atraen tasas de interés y tarifas muy altas, por lo que terminarás pagando más que el préstamo original”, explicó.





Megan McAlpine de la organización Good Shepherd dijo que las personas también deberían evitar los préstamos conocidos como- rent to buy - o, alquilar con opción de compra, que se promocionan como una forma rentable de adquirir productos esenciales.





Megan advierte que esta es una forma muy cara de comprar productos porque atraen tasas de interés sumamente altas.





Son los jóvenes, los nuevos inmigrantes y las mujeres los que más sufren económicamente.

Antes de tomar decisiones financieras, la abogada Jen Lewis, del Centro Legal de Derechos Financieros recomienda buscar asesoramiento financiero de servicios como la Línea Telefónica Nacional de Ayuda para el Endeudamiento, que ofrece información y servicios legales gratuitos.





Megan McAlpine de Good Sheperd dijo que además de brindar ayuda a australianos en dificultades económicas, su organización también ofrece prestamos a personas con visas temporales, sin cobrarles intereses ni cargos.





Estos préstamos son para compras esenciales para el hogar, por ejemplo, lavadoras, refrigeradores, muebles y, en algunos casos, pagar facturas médicas.





Good Shepherd está financiado por el gobierno australiano y el banco National Australia Bank. La organización también ofrece préstamos de ayuda para el hogar, disponibles para los australianos que han perdido su trabajo debido a la pandemia de COVID-19.





Los préstamos pueden cubrir las facturas de gas, agua, luz o alquiler, pero la persona debe ganar menos de 60 mil dólares al año si es soltera o 100mil dólares al año si tiene dependientes.





La crisis económica en Australia también ha generado problemas en el sector de la salud mental. El asesor clínico principal de la organización, Beyond Blue, el Dr. Grant Blashki, dijo que el 83 por ciento de los expertos en salud mental en dicho organismo han tenido que ayudar a clientes con problemas mentales a causa del estrés financiero.





“Perder tu trabajo puede ser terrible y muy duro, especialmente si te encuentras en un país nuevo. Pero la gente no debería desanimarse, ya que en Australia hay recursos maravillosos; como los servicios de Beyond Blue", destacó el médico, agregando que es importante buscar asesoramiento de un experto de la salud mental si una persona tiene “problemas para dormir, o está preocupado o enojando todo el tiempo, se siente muy triste, o está pensando en hacerse daño o incluso en quitarse la vida”.





Casi todos los asesores financieros entrevistados por la Línea Telefónica Nacional de Ayuda para el Endeudamiento dijeron que las personas se sentían menos estresadas y más esperanzadas después de hablar con un asesor financiero.





En Australia hay recursos [para la salud mental] maravillosos, como los servicios de Beyond Blue.

Pero Megan McAlpine cree que Australia ya está sumida en un tsunami de deuda, debido a la relación de dependencia de los australianos con el crédito, aun antes de la pandemia de COVID 19 y de la actual recesión.





Jen Lewis del Centro Legal de Derechos Financieros dice que a menudo personas angustiadas la llaman buscando ayuda porque se han quedado sin dinero después de pagar sus deudas a los prestamistas.





“Algunos de esos préstamos, si superan los 2 000 dólares, se pueden garantizar con un activo como un auto. Lo que eso significa es que el auto en sí está en riesgo de ser reposeido si la persona se atrasa en sus pagos.





“Los problemas que pueden surgir incluyen no poder ir al trabajo porque no tienes vehiculo o no poder llevar a los niños a la escuela. Todo esto te puede llevar a pedir otro préstamo para pagar el primero, y asi es como entras en la trampa de la deuda ", afirmó McAlpine.





La asesora financiera Sarah Brown-Shaw recomienda comunicarse con la Línea Telefónica Nacional de Ayuda para el Endeudamiento que ofrece asesoramiento gratuito y confidencial; el número es el 1800 007 007.





También recomienda llamar a Beyond Blue al teléfono 1300 22 4636 o Lifeline al 13 11 14 para obtener ayuda emocional.





Para más información sobre los préstamos sin intereses y la asistencia financiera que brinda Good Shepherd visita www.goodshep.org.au o lláma al 1300 121 130.





