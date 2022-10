El nuevo podcast de SBS Spanish de historias forenses se estrena el domingo 11 de abril

Cada segundo domingo de 2021 a las 18:00 hora del este de Australia (17:30 hora del centro y 15:00 hora del oeste) podrás escuchar “La muerte a diario: Historias forenses”, que cuenta las historias de José Pablo Baraybar, uno de los investigadores de origen hispanoamericano más conocidos del mundo.





En el primer capítulo titulado “El Espía”, con el que estrenamos la serie “La muerte a diario: Historias forenses” , un miembro de una mara (pandilla) salvadoreña se juega la vida buscando el cadáver de “El Pato”, a quien mató y enterró en un solar de Santa Techa.





Escucha “La muerte a diario: Historias forenses con José Pablo Baraybar” el segundo domingo del mes por la aplicación SBS Radio, Itunes, Spotify o Google Podcast.





Horarios de estrenos mundiales. Madrid/París 10 AM del domingo, Lima, Colombia y México 03.00 AM /Santiago 04.00 AM del domingo y Argentina 5.00 AM del domingo.





Los podcasts estarán disponibles para que los bajes y los escuches en cualquier momento y en cualquier lugar.





