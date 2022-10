Emprendedores colombianos triunfan en Australia con su diseño de camisetas con frases en español

By Noelia Blasco

Dos emprendedores colombianos residentes en Australia son los creadores de una nueva marca de camisetas que está triunfando en el sector de la venta de ropa online.





LaTshirt es un pequeño negocio que vende camisetas con diseños únicos, centrados en slóganes y banderas de países latinoamericanos.





Andrés Arbelaez es el cofundador de la empresa y cuenta que justo cuando estaban listos para salir al mercado con el nuevo producto, las autoridades declararon la pandemia.





Advertisement

"Había mucha incertidumbre y nadie sabía lo que iba a pasar entonces decidimos parar el proyecto.





"Guardamos las maquinas y decidimos espear," señala Andrés a SBS Spanish.





Andrés explicó que el negocio nació por un error que cometen regularmente algunos australianos y que molesta a los colombianos, por lo que decidió corregirlo estampando la frase "It is Colombia, not Columbia" en una de sus camisetas. La idea tuvo un éxito inmediato entre sus amigos y allegados y fue así como decidió emprender, registrar una empresa y comprar los equipos necesarios para el diseño y serigrafía. Desde entonces el éxito de ventas ha sido arrollador.





Mis amigos y familia se reían cuando les hablaba de mi idea, pero hoy incluso trabajan con nosotros. La mayor dificultad son los miedos que uno tiene.

El emprendedor colombiano aclara que los comienzos para este pequeño negocio no fueron nada fáciles y que necesitaron del apoyo familiar y de amigos, incluso su propia familia ahora está involucrada en el negocio.





Para Andrés el objetivo primordial de las frases y banderas que estampa en sus camisetas es ayudar a los inmigrantes latinoamericanos en Australia a sentirse más cerca de sus países y culturas en tiempos en los que es casi imposible viajar.





Escucha la historia de Andrés presionando la imagen principal en esta página.