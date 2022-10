Empresas de economía colaborativa son interrogadas sobre salario mínimo y pago de seguros en Australia

Los gigantes de la llamada "economía colaborativa" de Australia están siendo presionados para reformar su sector a medida que avanza una investigación del Parlamento de Nueva Gales del Sur sobre el trabajo inseguro.





En dicha investigación, las empresas de transporte compartido como Uber y Deliveroo defendieron su modelo de negocio, que se niega a considerar a sus trabajadores como empleados con derecho a salario mínimo y a indemnización por lesiones.





A medida que continúan las audiencias, la investigación está sacando a la luz cómo algunos trabajadores están pagando ellos mismos el seguro de accidentes a pesar de ganar un salario inferior al mínimo.





El conductor de Uber, Assad Manzoorq, dijo que muchos trabajadores en su situación dudaban en hablar.





"Nos considerábamos invisibles antes de que ocurriera el COVID, entonces todo el mundo confiaba en el servicio que prestábamos. Y los demás también: los ciudadanos, los inmigrantes, los trabajadores, los estudiantes... consideraban que aunque hablemos, levantemos la voz, pensábamos que nadie nos iba a escuchar", dijo Manzoorq.





"Ahora que nos escuchan, vengo a pedirles que tengan a bien hacer algo, algo al respecto, poner lineamientos, mejores condiciones de trabajo para nosotros", dijo el conductor de Uber.





Esteban Salazar también es conductor de esta aplicación.





Tuvo un accidente mientras trabajaba en una noche lluviosa en septiembre del año pasado.





Salazar dijo que su seguro médico no cubría todos los costes del accidente, por lo que se vio obligado a rebuscar en su propio bolsillo.





Fue este incidente el que le hizo darse cuenta de que no estaba cubierto como lo están otros trabajadores en Australia.





"Incluso sabiendo todas esas cosas, nunca me preguntaron cómo me sentía, cómo fue el accidente, lo que me hizo darme cuenta de que estas empresas no se preocupan realmente por sus trabajadores, sólo se preocupan por hacer que los trabajadores hagan lo que les piden", dijo Salazar.





El secretario nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Michael Caine, dijo que era necesario tomar medidas urgentes para proteger a los trabajadores.





"Esto es de vida o muerte. Si cinco trabajadores de cualquier otra industria hubieran muerto en el espacio de 11 semanas, esta nación se habría detenido, y esta nación debería detenerse hoy", dijo Caine.





"Al comienzo de esta investigación, hay que hacer una pausa y hacer un balance. Es hora de que el gobierno federal actúe. El silencio ha sido ensordecedor", dijo también el secretario del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Australia.





El director general de Uber Australia y Nueva Zelanda, Dominic Taylor, defendió a su empresa en la audiencia.





"Hemos liderado la industria en cuanto a la póliza de seguro de protección de ingresos por lesiones y trabajo instantáneo. Otros en la industria no lo tienen, y entonces lo que eso significa que usted puede estar trabajando en Uber y estar cubierto por esta póliza, pero en ese mismo rango de horas o diez minutos, podría tener un accidente en otra aplicación, y no estar cubierto", dijo Taylor.





La directora de Ola Australia, Ann Tan, dijo que la empresa canceló el pago del seguro el pasado mes de junio.





"Fue una decisión financiera que tomamos debido a los impactos de COVID, sí. En el momento más álgido de COVID, experimentamos una disminución de entre el 60% y el 70% de nuestro negocio en Australia", dijo Tan.





Sin embargo, el gigante del reparto Menulog tiene previsto probar a sus conductores como empleados.





"Si se pasa a un modelo diferente en el que se paga por hora, creo que hasta cierto punto se limitaría", dijo el director general de Menulog Australia, Morten Belling.





El salario mínimo en Australia es de $24 dólares por hora.





Uber afirma que su tarifa media por hora es de $21 dólares, pero un senador citó tres informes independientes que revelan que la tarifa media por hora de Uber ha estado entre $8,50 y $12 dólares en los últimos tres años.





Una de las recomendaciones para abordar la seguridad de los trabajadores y la protección de los ingresos podría ser la creación de un fondo obligatorio, en el que las empresas de transporte compartido podrían contribuir a la compensación de los trabajadores, a los derechos de licencia y al seguro de accidentes de los trabajadores.





Escucha el informe completo presionando en la imagen principal.





