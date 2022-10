Destino: Australia |Ep 1| Cómo Ivana encontró su voz

Llegó a Melbourne en 1964 cuando tenía 15 años y a pesar de haber vivido más de medio siglo en el país donde tuvo sus hijos y luego vió nacer a sus nietos, todavía siente que no tiene un lugar al que pertenece.





“No soy de aquí y no soy de allá”, afirmó Ivana a SBS Spanish.





“Mi origen sería astro-húngaro con francés, inglés y eslavo. ¿Qué les parece?”, preguntó retóricamente, sabiendo que su ascendencia multicultural no constituye un hecho atípico para muchos inmigrantes argentinos.





Ivana Source: Facebook





A Ivana Csar la trajeron sus padres, refugiados de Europa oriental que primero viajaron a Argentina a fines de la Segunda Guerra Mundial.





El país sudamericano les ofreció refugio, acogiendo a su madre, padre y dos hermanas adultas jóvenes. Años después, los Csar tuvieron dos hijos más, Ivana y su hermano menor.





Pero cuando Ivana cumplió quince años sus padres anunciaron que abandonarían Argentina tras recibir una carta de la embajada australiana informando que la solicitud de la familia para obtener la residencia permanente había sido aprobada.





Ivana estaba en plena adolescencia y aunque la noticia fue devastadora no tenía otra opción que seguir a sus padres a Australia, un país que se promocionaba en muchas partes del mundo como "the land of milk and honey" -la tierra de leche y miel- un eslogan que usaba Australia para atraer a migrantes en busca de trabajo, comida y una vida con oportunidades y futuro.





Migrantes europeos abordan un barco con destino a Australia Source: Robert Lackenbach/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images





Pero cuando finalmente llegaron a Australia, Ivana no podía liberarse de la profunda añoranza que se apoderó de ella.





“Yo estaba muy resentida, muy resentida con mis padres por haberme traído (a Australia), por haber dejado mi novio en Buenos Aires… y este sistema yo lo rechazaba”, explicó Ivana.





Como muchos inmigrantes que llegaron a este país durante la época de la política de la Australia Blanca, que privilegiaba a la población de origen británico, a Ivana le tocó sufrir los coletazos de una sociedad que solía despreciar a los extranjeros que no hablaban inglés o que no venían de países anglosajones.





“Aquí me presenté a una escuela secundaria en Essendon y después a una en Moone Ponds y no me aceptaron. Dijeron que tenía más de 15 años y ellos no tenían remedial English , para nadie, o English as a Second Language (ESL) ”.





ESL es el acrónimo asignado a un programa creado para enseñar inglés académico a nuevos inmigrantes en diversos entornos, entre ellos las escuelas.





Pero en 1964, no todos los colegios secundarios ofrecían el equivalente a ESL en sus currículos e intentar completar la secundaria sin tener inglés era una aspiración casi inalcanzable, por lo tanto, muchos inmigrantes jóvenes abandonaban sus estudios.





The 1910 song, 'March of the Great White Policy' by W.E Naunton. Source: National Library of Australia





Ivana recuerda haber quedado profundamente desilusionada cuando además de ser rechazada, uno de los colegios le aconsejó “conformarse con un trabajo en una fábrica”.





“Me dijeron… just get yourself a job in a factory, there’s plenty of work around … con el tiempo te das cuenta de que … hay otros que se sienten rechazados por el sistema, y te abruma ese achaque o haces algo, y yo reaccioné”.





“Así que tengo que decir que mi energía venía en parte de tratar de remediar la situación, en parte de sentirme útil y en parte de canalizar esa rabia”.





Encuentra su vocación

En esos primeros años en Australia, Ivana recuerda su lucha constante contra un sistema que incitaba a crear estereotipos negativos sobre los inmigrantes e impedía el reconocimiento de muchos extranjeros.





Sin embargo, continuó invirtiendo tiempo y energía en afinar sus habilidades profesionales para ayudar a otros inmigrantes, que, como ella, sufrirían las mismas desventajas.





Ella cuenta que prácticamente todos los trabajos que desempeñó ya sean pagos o voluntarios, surgieron porque alguien le puso la mano en el hombro y le preguntó, “Ivana ¿por qué no nos ayudas con esto? o Ivana ¿te ayudamos a ti con eso?”, y así fue como descubrió que la mayor parte de su labor ocurriría en base a necesidades descubiertas.





Ivana Csar Source: Latin Stories Project





Con el apoyo y orientación de colegas ayudó a crear servicios fundamentales para desarrollar el bienestar de los inmigrantes hispanos de Victoria en entidades clave como CELAS, el primer Centro de Recursos para Inmigrantes de Melbourne (Migrant Resource Centre), el Consejo para las Comunidades Étnicas de Victoria, el Departamento de Educación de Victoria y sector de viviendas públicas, entre otras.





También se hizo famosa entre la comunidad cuando se convirtió en una de las locutoras principales de Radio 3EA, la precursora de la actual Radio SBS, en 1975.





En una época en la cual la única emisora en español de Melbourne era radio 3EA, la suave y cálida voz de Ivana ofrecía el sustento que muchos inmigrantes hispanos necesitaban; noticias y música de sus países e información en español sobre la vida en Australia.





Convencida de que, con esfuerzo, determinación y las herramientas adecuadas todo inmigrante lograría triunfar en Australia sin necesidad de renunciar a sus raíces culturales, Ivana comenzó a producir programas en Radio 3EA con el fin de mezclar “lo de allá y lo de aquí” y así ayudar a la nueva comunidad de inmigrantes hispanos, mayormente de Chile, Uruguay, Argentina y España, a ampliar sus conocimientos sobre la vida y cultura australiana.





El ex primer ministro australiano, Malcolm Fraser, visita 3EA Radio en 1979 Source: SBS





“Para mí no era solamente un esparcimiento, no era solamente el poner nuestra música, el hablar de nuestras fechas cívicas, contar historias de nuestros países, pero también sentía que había que hacer algo para dar a conocer este país y darnos a conocer”.





Por este motivo comenzó a insistir en la importancia de informar a la audiencia sobre temas como los peligros que generan los incendios forestales en el verano australiano, algo que hasta ese momento nadie en 3EA había explorado.





“Y después dije… eso no es suficiente, hay también que compartir con los oyentes, cómo tienen que preparar su casa y su jardín, para no sufrir los resultados de estos incendios”.





Su gran batalla

Llena de entusiasmo y envuelta en numerosas áreas de la industria del bienestar social, Ivana admite que la justicia social fue el motor interno que la impulsó a seguir adelante a pesar de haber experimentado el rechazo y de tener que superar mayores obstáculos por ser extranjera.





“Mi energía venía en parte de tratar de remediar la situación, en parte de sentirme útil y en parte de canalizar esa rabia… y de convencer a las entidades australianas de vernos como a la misma altura, de (convencerlos) de que estamos en el mismo campo de acción."





"En vez de verme trabajando con los pobres inmigrantes, yo quería respeto de parte del resto de la sociedad australiana”, afirmó.





Trabajó de manera incansable para ayudar a construir una sociedad en la cual los inmigrantes podrían recibir el mismo respeto y reconocimiento por sus logros que el resto de los australianos.





“Yo siempre opiné que el trabajo, la base de nuestro trabajo, el corazón de nuestro trabajo tenía que ser el crear cambios en el resto de las entidades; el departamento de educación, el departamento de salud, la policía, es decir, todas esas cosas con las que el inmigrante y el refugiado se encuentra a diario”.





“Son ellos los que tienen que cambiar para ser más adecuados y responder a la necesidad del que llega aquí”, afirmó.





Ivana Csar Source: Latin Stories Project





Después de una destacada trayectoria laboral Ivana fue galardonada con La Orden de Australia- the Order of Australia- en 1991, en reconocimiento por su contribución excepcional hacia la sociedad australiana.





Y aunque oficialmente está jubilada, sigue activa en el Consejo de Comunidades Étnicas de Victoria y es secretaria del directorio de VICSEG, una organización que ofrece servicios de educación para refugiados y solicitantes de asilo en Melbourne.





"Tuve una vida llena de satisfacciones, pero a veces también de desilusión... siempre puedes encontrar oportunidades... a veces son para quejarte, a veces son para alabar pero siempre, siempre, pueden ser para construir”, señaló Ivana.





Escucha la historia completa de Ivana Csar presionando sobre la imagen principal.

Esta historia es parte del proyecto de "Nuestras Voces" de "Latin Stories Australia". Para conocer otras historias de inmigrantes hispanos en Australia visita la página de internet de Latin Stories Australia en: www.latinstoriesaustralia.com y busca bajo Nuestras Voces .