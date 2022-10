Endometriosis, la enfermedad tabú a la que el gobierno australiano ha otorgado un fondo récord para su atención

La vida de Cecilia Fernández dio un vuelco aquel día en que cayó desmayada en la ducha de su apartamento en Melbourne debido a un dolor insoportable en el abdomen.





“Estaba en mi apartamento sola. De un momento a otro empecé a sentir mareos y me desmayé. Me desmayé en la ducha. Cuando me encontraron me llevaron al hospital y ahí se dieron cuenta que se me había reventado un quiste”, cuenta la joven de origen colombiano.





Tras ese evento, Cecilia notó que sus sangrados menstruales duraban cada vez más y a los pocos meses vino otro episodio de dolor insoportable y nuevamente fue a parar al hospital.





“En esa segunda ocasión no me desmayé, pero el dolor era terrible y otra vez para el hospital. Llegué llorando, pues el dolor era demasiado fuerte, pidiendo que por favor me dieran algo para el dolor. Cuando me recibieron, de inmediato me pusieron morfina”, recuerda Cecilia.





Hasta ese momento la explicación al dolor que Cecilia sentía en el abdomen era que se le había reventado un quiste.





Durante esos episodios de dolor intenso le administraban medicamento para controlar el dolor y le mandaban algunos estudios, además de sugerirle que tomara pastillas anticonceptivas como parte del tratamiento.





No fue sino hasta 10 años después, luego de presentar decenas de episodios de dolor que la llevaban al hospital cada cuatro o cinco meses, y tras varios estudios y visitas a distintos especialistas, que a Cecilia le diagnosticaron formalmente endometriosis, un padecimiento que en Australia afecta en promedio a una de cada nueve mujeres y personas asignadas al género femenino al nacer.





¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad en la que tejido similar al revestimiento del útero se encuentra fuera del útero.





“La sangre que las mujeres eliminamos cuando tenemos la menstruación es la capa interna del útero. Es lo que se llama el endometrio. En el caso de las mujeres que sufren de endometriosis, esa sangre, ese tejido, no sólo sale por la vagina hacia afuera, sino que además sale por las trompas hacia la cavidad abdominal y pélvica. Eso significa que este tejido se implanta en distintas estructuras que están en los alrededores”, detalla la doctora Magaly Barrera.





A pesar de que esta condición de dolor crónico es un padecimiento que afecta a muchas mujeres en Australia, obtener un diagnostico es algo que toma muchos años. En la estadística más recientes se dice que en promedio son siete años, pero en algunos casos toma más de una década establecer el diagnostico.





Las razones son muchas, según nos comenta la doctora Magaly Barrera. “Muchos de los síntomas van a depender de dónde se alojó este tejido. Por ejemplo, si el tejido endometrial se aloja cerca del intestino, la paciente va a tener problemas para ir al baño. Entonces, a nadie se le ocurre pensar que esto es debido a una endometriosis hasta que no empieza a presentarse una constante.





“Cuando los síntomas se presentan todos los meses, ahí es cuando se empiezan a encender las alarmas y uno comienza a buscar”, puntualiza la doctora Barrera.





El impacto económico no solo es para quien padece la enfermedad

Diversos estudios y visitas al Royal Women’s Hospital no fueron efectivas para que Ana María Osorio obtuviera una respuesta a los eventos de dolor menstrual que la tiraban en la cama durante una semana cada mes.





Desde hace seis años, la venezolana radicada en Melbourne comenzó a sentir mucho malestar físico, presentaba inflamación en el abdomen y sentía mucha debilidad, al punto que llegó a desmayarse dos veces en el trabajo.





Sin embargo, el tratamiento para ella solo eran pastillas para el dolor. Ana María no podía darse el lujo de acudir con un ginecólogo porque el costo era bastante alto para una estudiante internacional.





En Australia una cita con el ginecólogo cuesta entre $250 y $300 dólares. Ana María y Cecilia coinciden además que en promedio gastan entre $300 y$ 500 al mes entre medicamentos para el dolor, compresas, tratamientos anticonceptivos y visitas al doctor. Esto, sin contar los estudios que eventualmente han tenido que realizarse.





Pero el impacto socio-económico va más allá de la paciente y trastoca también al círculo de la persona que padece la enfermedad.





En un reporte de 2019 del Instituto Australiano para la Salud y el Bienestar se informó que la endometriosis costó un estimado de $7.4 mil millones en Australia en 2017-18, principalmente debido a la reducción de la calidad de vida y las pérdidas de productividad.





Este mismo documento señala que esta cifra puede ser una subestimación debido a las dificultades para diagnosticar la endometriosis.





A Ana María le ocurrió que su primer año trabajando a tiempo completo tuvo que ausentarse tantas veces, que en su segundo año no contó con días de descanso pagados.





Otro elemento al que esta venezolana tuvo que hacerle frente fue al estigma social que trae consigo este padecimiento, sobre todo en el entorno laboral.





En mi trabajo fue muy difícil porque yo trabajo en el área automotriz, mis jefes siempre han sido hombres. Entonces era tratar de explicar con incomodidad mi padecimiento. Y de vez en cuando salían comentarios de que yo faltaba mucho.

"Entonces, era difícil tratar de explicar que no es solo un dolor de periodo, sino que es algo más largo y más continuo y que me ocurre cada mes”, detalla Ana María.





Cuando Ana María obtuvo su residencia permanente en Australia lo primero que hizo fue enfocarse en su padecimiento.





Desafortunadamente todo lo ha tenido que realizar en clínicas privadas, debido a la lentitud del proceso en los hospitales públicos.





La joven venezolana fue operada hace dos años. Irónicamente hasta el año pasado su nombre aún estaba en la lista de espera para ser atendida en la Clínica de Ginecología del Royal Women’s Hospital.





Cecilia, por su parte, está a unas semanas de ser operada, también en una clínica privada.





Más presupuesto para la endometriosis

En el presupuesto de este año, el gobierno de Scott Morrison anunció un financiamiento de $58 millones destinado a la endometriosis, clínicas de dolor pélvico, diagnóstico, investigación y manejo de enfermedades relacionadas con este padecimiento.





De acuerdo con el doctor Jason Abbott, profesor de cirugía ginecológica en la Universidad de Nueva Gales del Sur, “esta es una de las mayores inversiones, si no es que la mayor inversión, para la endometriosis per cápita en todo el mundo”.





Se espera que con estos fondos anunciados se establezcan nuevas clínicas especializadas en el cuidado de la endometriosis en cada estado y territorio para apoyar a más de 800.000 mujeres australianas que padecen la enfermedad.





Aunque no hay una mención directa sobre la endometriosis, el partido laborista, en su plan de gobierno para esta campaña electoral, pone la atención sanitaria como una de sus prioridades, prometiendo hacer más sencillo el acceso a los médicos de cabecera y a otros profesionales de la salud.





La apuesta de los laboristas es que sólo a través de la mejora en la atención primaria, se va a disminuir la presión en los hospitales.





El laborismo ofrece cambiar las reglas para permitir a las comunidades regionales y urbanas reclutar a más médicos generales, tanto locales como extranjeros.





Presiona en el ícono que se encuentra sobre la imagen principal para escuchar el reporte completo.