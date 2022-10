¿Es posible ejercer una carrera tan compleja como la de medicina cuando se emigra?

Presented by Carmenza Jimenez

By Silvia Rosas

Sinopsis: Australia, junto con Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, es de las naciones con más médicos extranjeros. Se calcula que de los doctores que trabajan en los hospitales australianos, aproximadamente el 32 por ciento nacieron en otro país. Le preguntamos al doctor Joaquín Pereyra, médico cirujano y psiquiatra, egresado de la UNAM, en México, y del Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists si fue fácil homologar la carrera de medicina en Australia.





Historias sobre migración. Source: Joaquín Pereyra





Doctores con Alas es un libro donde 12 médicos, en su mayoría mexicanos, comparten las peripecias a las que se enfrenta un profesional de la medicina cuando decide dejar su zona de confort y probar suerte en otro país.

Uno de los participantes en esta publicación es el médico cirujano y psiquiatra Joaquín Pereyra, quien llegó a Australia hace más de 10 años y ahora trabaja en el Alfred Hospital, en Melbourne.

El texto donde participa el doctor Pereyra se suma al libro Doctoras con Alas , que reúne la historia de 26 mujeres que se abren camino en la carrera de medicina en los países a los que emigraron.

