Escape de Kabul: “La salida fue dramática, catastrófica. Muchas veces perdimos la esperanza”

Jorge Said se encontraba en la capital afgana grabando una serie documental titulada "Buscando a Dios”, para una televisora chilena y un canal internacional de cable, cuando los talibanes irrumpieron en la capital y tomaron el control del país, el pasado 15 de agosto.





En una conversación previa con SBS Spanish , Said relataba la angustiosa situación de incertidumbre que vivían muchos periodistas atrapados en Afganistán, quienes temían por sus vidas y buscaban una forma de escapar.





Tras días desesperados, Jorge logró salir junto a tres mujeres afganas, gracias a la intervención del diario español El País, que gestionó cuatro puestos en un vuelo de evacuación organizado por las fuerzas españolas, a escasas horas del atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, que mató al menos a 170 personas.





“Es un sentimiento encontrado”, relata a SBS Spanish Said.





Estoy contento, muy contento aquí en España, después de haber salido virtualmente del infierno.

El periodista documentó con videos, hora por hora, su odisea para evadir los controles apostados por los talibanes en la ruta hacia el aeropuerto Hamid Karzai.





“La salida fue muy complicada y al mismo tiempo estábamos preocupados por la gente que dejamos allá. En el tipo de trabajo que nosotros hacemos, de tipo documental, obviamente se va generando mucha cercanía, se van generando amistades con personas, y esas personas nos siguen llenando de mensajes muy traumáticos”, explica Jorge, quien refiere la situación de los músicos del conservatorio de Kabul a quienes los talibanes les destruyeron todos los instrumentos, no sin antes golpear a algunos de ellos en el rostro, con sus propios instrumentos.





Han sido imágenes muy muy dolorosas de personas que nosotros tuvimos la cercanía de entrevistar

"La salida fue dramática, catastrófica, porque muchas veces perdimos la esperanza”, relata el documentalista.





A pesar de todo, Jorge tenía la seguridad de un pasaporte internacional, cosa que no sucedía con las mujeres afganas con las que iba a viajar. “Básicamente las personas con las que yo venía estaban muy asustadas”, dice, recordando las escenas dramáticas que le dieron la vuelta al mundo con miles de personas intentando abordar a la fuerza los vuelos de rescate del ejército estadounidense. Algunas de esas personas se aferraban a las ruedas del avión y caían después al despegar la nave.











Jorge tenía que atravesar la multitud, para llegar hasta el avión que los transportaría a España. “Era un grupo compacto de unas 300 mil o 400 mil personas que estaban ahí en las puertas del aeropuerto, tratando de acercarse a algún tipo de militares que los pudieran rescatar de alguna manera, por lo tanto, era prácticamente imposible para nosotros cruzar ese grupo compacto”, explica Said a SBS Spanish.





¡Era tan difícil! No podíamos avanzar ni un milímetro. Muchas veces perdíamos el equilibrio, estábamos como en el aire, era muy fácil sentir que de repente nos podíamos caer y ser pisoteados por la multitud.

Entonces vino la solución que nadie quiere, pero que es la que te salva: Tuvieron que caminar por un canal de aguas residuales para rodear el cerco de los talibanes. “Fue una experiencia bastante, bastante dura… y asquerosa también”, dice.





En situaciones como estas, un ciudadano común sólo piensa en escapar con vida y pone su empeño en eso, pero un periodista sabe que su obligación es reunir la documentación necesaria para comunicar al mundo lo que está ocurriendo y eso significa grabar, filmar y reunir imágenes que sustenten su propia odisea. “Yo no me atrevía a sacar la cámara, estaba en tremendo problema. Además, miraba las imágenes alrededor mío, y había muchos talibanes, tanto detrás como por delante y al mismo tiempo hay muchas personas que si ven a un extranjero, me podían denunciar”, explica Said. Un error en el intento podía poner en peligro no solamente su plan de escape, sino además el de las mujeres que viajaban con él.





Jorge Said documentó con videos su odisea para evadir los controles apostados por los talibanes, en la ruta hacia el aeropuerto de Kabul. Source: Provided by Jorge Said





Finalmente, el grupo logró evadir el cerco talibán y llegar hasta el punto de registro con los militares internacionales. Vino entonces el chequeo de documentos. “Yo no quería que se enteraran de estas mujeres por que ellas no tenían ningún tipo de documentación, salvo el carné de identidad. El mismo ejército estadounidense que estaba controlando esa franja las podía sacar y las podía devolver, por no tener pasaporte norteamericano”, relata Jorge Said quien afirma que vivió una segunda angustia mientras trataba de ubicar las tropas españolas, que finalmente los sacaron de Afganistán.





“Fue una situación de mucho estrés y luego mayor aún, cuando nos enteramos de que una hora y media después de que cruzamos la multitud, ocurrió el atentado, exactamente en el mismo lugar”.





Said sabe que en sus imágenes aparecen vivas varias de las víctimas mortales del atentado suicida perpetrado por el Estado Islámico K, lo que constituye también un documento de quiebre a la esperanza de miles de afganos que aún permanecen atrapados en ese país.





Jorge se encuentra hoy a salvo en España, trabajando en la culminación del documental, aunque con un giro en la historia que no ha había previsto al inicio de su proyecto.





Las mujeres que viajaron con él han sido acogidas por el gobierno español, pero Jorge sabe que para ellas no es el final, sino el comienzo de una larga agonía por establecerse en una tierra ajena a sus costumbres e idioma pero, sobre todo, lejos de sus familias y seres queridos.





“Hoy están en manos de la Cruz Roja y de algunas organizaciones y ONG, que les están ayudando a incorporarse aquí a una vida nueva, una vida que para ellas va a ser completamente diferente. “





“Estos refugiados primero vienen con ese tremendo choque nervioso, estrés porque allá atrás está toda la familia”, dice Said, quien recuerda que la reunificación familiar es un proceso que puede demorar muchos años y “hoy día es muy, muy difícil en Europa. Es muy complicado que ellos puedan traer a sus familias y van a tener que acostumbrarse. Hay que decirles la verdad, que esto probablemente no va a suceder en la próxima semana, que va a ser muy difícil sacarlos de allá, que todavía hay que ver qué pasa con el régimen talibán”.











Atrás queda Afganistán, 20 años después de los ataques de Al Qaeda a las torres gemelas en Nueva York y el posterior envío de tropas estadounidenses al país surasiático. Un segmento importante de su historia ha sido registrado en el material videográfico de Jorge Said, quien ahora teme por el destino que le espera a los amigos que quedaron rezagados, algunos de los cuales sintiéndose traicionados por los gobiernos occidentales que los contrataron y luego abandonaron.





“Hay que recordar que Estados Unidos tiene cerca de 200 bases en el mundo y yo he estado hablando con otras personas en Irak, en el Kurdistán, e incluso en Siria, que sienten que (lo que ha sucedido) es un mensaje que los pone a todos en peligro” explica Said.





Hay traductores, choferes, gente que tiene que ver con todo el apoyo a las bases norteamericanas que tiene Estados Unidos hoy en Irak y que están muy asustados porque Estados Unidos, hacia fines de este año, también abandona Irak.

A Jorge Said le queda el recuerdo de una Kabul distinta, con restaurantes y bares modernos y mujeres que soñaban con libertades. Logró ayudar a algunas de ellas a salir, pero se pregunta cuántos otros lograrán salir. “¿Dos, tres millones? Una cantidad de personas que en estos momentos Europa no tiene la capacidad ni los medios para poder asistir, si apenas han podido con 100,000 personas que lograron sacar en total, y tener la capacidad de poder conseguirles algún tipo de solución”, lamenta Said.





Según el periodista, otros países del área, como Turquía, tampoco pueden ofrecer una gran capacidad de refugio, pues ya atienden la migración procedente de Siria e Irak, lo que probablemente va a crear un dramático incremento en el ya copado número de refugiados en el mundo.





La ONU advirtió esta semana del aumento de los precios de bienes de primera necesidad en Afganistán, y agregó que "existen temores de escasez de alimentos, inflación elevada y una depreciación de la moneda como resultado de la intensificación de la emergencia humanitaria en el país".





Muchos servicios gubernamentales dejaron de funcionar, mientras la comunidad internacional, que sustentó a la economía afgana, duda en seguir financiando al país.