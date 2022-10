Estados cierran fronteras e imponen restricciones a residentes de Australia del Sur por rebrote de COVID-19

El número de casos de coronavirus en Adelaida ha aumentado a 18, por lo que se han cerrado dos escuelas, una tienda de comida rápida y un centro de atención para personas mayores después de que un empleado diera positivo.





Los nuevos casos fueron detectados el sábado después de que una mujer de unos 80 años fuera al Hospital Lyell McEwin de Adelaida para hacerse la prueba y fuera hospitalizada.





Dos de los miembros de su familia, una mujer de 50 años y un hombre de 60 años, también dieron positivo.





Advertisement

El Premier de Australia del Sur, Steve Marshall dice que se necesita una acción rápida para ganarle al virus y que se está equipando al personal de rastreo de contactos para que puedan enfrentar el brote.





“Ahora nos estamos enfrentamos a nuestra mayor prueba hasta la fecha. Podemos y debemos estar a la altura de este nuevo desafío. Contamos con expertos y sistemas de salud líderes en el mundo que han ayudado a Australia mantenerse segura y fuerte.”





El gobierno de Australia del Sur ha impuesto nuevas restricciones para evitar que este brote se extienda.











Los gimnasios del estado han cerrado, el número de personas que pueden asistir a funerales se ha limitado, y los vuelos internacionales a Adelaida se han suspendido esta semana.





Por su parte, el jefe médico nacional en funciones, Paul Kelly, dice que confía en que el sistema de rastreo de contactos de Australia del Sur puede contener una mayor propagación del virus.





“Estamos conscientes de la capacidad de Australia del Sur y la capacidad de los otros estados, y el apoyo que pueden brindar, así como lo que podemos hacer desde el gobierno federal. Ya hemos activado los protocolos, como teníamos previsto. Estamos muy dispuestos a ayudar con ese trabajo en los próximos días mientras ellos se encargan de esto. Estoy seguro de que las autoridades de Australia del Sur podrán superar este brote con el apoyo de todos.”





Trabajador de pizzería 'profundamente arrepentido' de provocar un confinamiento innecesario por COVID-19 en Australia del Sur. Source: AAP





Restricciones fronterizas y cuarentena

Cinco estados han impuesto restricciones fronterizas con Australia del Sur como resultado del brote.





Australia Occidental ha restablecido las restricciones con Australia del Sur, lo que obliga a los pasajeros que aterrizan en Perth desde Adelaida a hacer cuarentena durante dos semanas.





El ministro principal del Territorio del Norte, Michael Gunner, ha declarado a Australia del Sur como “hotspot” o foco de infección de COVID.





Tanto el Territorio del Norte como Tasmania, han ordenado que los que lleguen de Australia del Sur se sometan a una cuarentena.





El Premier de Tasmania, Peter Gutwein dice que la salud y la seguridad de los habitantes de Tasmania es la principal prioridad del estado.





“Con la escalada del brote en Adelaida, estamos tomando medidas de precaución inmediatas. Cualquier persona que haya llegado a Tasmania desde Australia del Sur a partir del (sábado 7 de noviembre) debe aislarse inmediatamente. Si está en una casa o una residencia, puede hacerlo allí. Si se hospeda en un alojamiento pago, regrese a su habitación de hotel y aíslese allí”.





Tasmania's borders will be fully open to Victoria from 27 November. Source: ABC Australia





Mientras tanto, el director de salud de Queensland dice que cualquier persona que haya viajado a Australia del Sur recientemente también debe hacerse la prueba para detectar el coronavirus.





La Dra. Jeanette Young dice que el rápido aumento en los casos de COVID-19 en Australia del Sur significa que el estado está imponiendo nuevas reglas de cuarentena para quienes ingresen en Queensland.





“Si son residentes de Queensland que están regresando a casa después de visitar Adelaida, pueden ir a su propio alojamiento. Deben aislarse en su propio alojamiento, y mantenerse aislado de otras personas en ese mismo alojamiento. Si vienen a visitar a amigos o van a quedarse en un lugar, también deben ponerse en cuarentena, aislados de cualquier otra persona.”





Por su parte, la Premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dice que no cree que sea necesario cerrar las fronteras cada vez que hay un brote de coronavirus y está adoptando un enfoque diferente a otros estados.





Nueva Gales del Sur no ha registrado nuevos casos de COVID-19 adquiridos localmente por más de una semana, sólo ha contabilizado dos infecciones en viajeros del extranjero hospedados en hoteles de cuarentena.





Berejiklian dice que la comunidad necesita aprender vivir con la pandemia.





“Estamos tomando medidas adicionales para asegurarnos de que nadie que venga a Nueva Gales del Sur haya estado en ningún lugar que sea foco de infección. Esta es nuestra práctica usual, pero no creo que sea sensato cerrar las fronteras cada vez que haya un brote."





"Un número así, aunque es muy preocupante para un estado como Australia del Sur debido a sus circunstancias particulares, para nosotros no representa una preocupación suficiente como para cambiar nuestras políticas sanitarias actuales, según nuestras autoridades de salud pública”.











Victoria también ha declarado a Australia del Sur como “hotspot” o foco de infección de coronavirus.





Victoria no ha detectado nuevos casos de coronavirus o muertes por 18 días consecutivos, y el estado actualmente tiene solo tres casos activos.





El Premier Daniel Andrews dice que confía en la capacidad de Australia del Sur de manejar su brote, pero que se implementará un proceso de selección de viajeros.





“Evaluaremos caso por caso a cada persona que llegue al aeropuerto, tendremos una reunión con cada uno de ellos para esclarecer si tiene síntomas, si ha visitado algún foco… Las pruebas rápidas podrían ser parte de esto, pero no puedo confirmarlo todavía. Pero le he pedido a nuestro equipo de salud pública que lo analice porque no queremos correr ningún riesgo”.





Las últimas restricciones fronterizas significan que es menos probable que los australianos se animen a realizar viajes interestatales por todo el país este verano.





La encuesta Household Impacts of COVID-19 , sobre los impactos del COVID a los hogares australianos, realizada en octubre por la Oficina de Estadísticas de Australia, encontró que el 44 por ciento de los que respondió decía que no viajaría por las restricciones de COVID-19. El 30 por ciento de los encuestados dijo que no lo haría por miedo a contraer la enfermedad, y el 23 por ciento dijo que no viajaría porque hay "demasiada incertidumbre".





Nueva fábrica de vacunas en Victoria

El gobierno federal ha firmado un acuerdo de mil millones de dólares para construir una fábrica de vacunas en Melbourne, para proteger al país contra futuras pandemias.





Esta planta fabricará vacunas contra la gripe y antivenenos para algunas de las criaturas más mortíferas de Australia, gracias a un un acuerdo de 12 años del gobierno federal con la compañía farmacéutica CSL, anteriormente conocida como Commonwealth Serum Laboratories, antes de ser privatizada y listada en la Bolsa de Valores de Australia en 1994.





El primer ministro australiano, Scott Morrison, dice que la capacidad de fabricación de vacunas con sede en Australia será crucial en caso de otra pandemia.





“Hay cosas que hemos aprendido a lo largo de COVID-19, y esta ha sido una discusión común entre países con ideas afines en todo el mundo. Una de las lecciones ha sido la necesidad de cambiar nuestras redes de suministro en áreas críticas. Tenemos que ser más críticos que lo que se refiere a las vacunas”.





Seqirus, una compañía subsidiaria de CSL, invertirá $800 millones en la fábrica de vacunas de alta tecnología, que será construida cerca del aeropuerto de Melbourne para reemplazar su sitio en Parkville de más de 60 años.





Se prevé que el trabajo en la planta comience el próximo año y se espera que el sitio esté en funcionamiento a mediados de 2026.





Se espera también que la iniciativa aporte la creación de más de 500 puestos de trabajo.





Puedes mantenerte actualizado con toda la información sobre el coronavirus en tu idioma en nuestro portal, www.sbs.com.au/coronavirus