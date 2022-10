Exagente de Pinochet a un paso más cerca de la extradición, tras perder apelación en la Corte Federal de Australia

By Esther Lozano, Claudianna Blanco

El pleno de la Corte Federal, formado por tres jueces, resolvió el miércoles por unanimidad rechazar el intento de la exagente de la policía secreta de la época de Pinochet, Adriana Rivas, de detener su extradición a Chile y ratificó la decisión anterior de la justicia australiana que la declara extraditable.





Los jueces Debra Mortimer, Robert Bromwich y Stewart Anderson presentaron su dictamen en una sesión muy breve, celebrada en línea desde la Corte Federal de Nueva Gales del Sur y tras una deliberación que duró tan solo seis días.





En el fallo, leído por el juez Anderson, los letrados dictaminaron que Rivas puede ser entregada a la justicia de Chile y que debe pagar las costas (costes judiciales) del proceso.





Puntos destacados:





Esta es la segunda apelación que es rechazada por la Corte Federal. Rivas ya había perdido un intento previo en junio en la Corte Federal, donde buscaba revocar la decisión de la Corte de NSW a favor de su extradición.





La decisión se dio tras escuchar el jueves 18 los argumentos en contra y a favor de la extradición de Rivas a Chile, donde es buscada por la desaparición de siete disidentes al régimen dictatorial de Augusto Pinochet en la década de 1970.





Un grupo de apoyo a las víctimas en Chile observó el anuncio del fallo en línea desde el exterior del edificio de la Corte en el centro de Sídney y se felicitaron al conocer que los jueces rechazaban la apelación de Rivas.





En las escaleras de la Corte, leyeron con emoción los nombres de los siete desaparecidos: Víctor Diaz, secretario general del Partido Comunista de Chile, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berrios, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, embarazada de seis meses en el momento de la desaparición.





Las 17 causales rechazadas solicitaban la eliminación de una orden previa de la jueza federal Wendy Abraham, quien en junio confirmó que Rivas era extraditable.





Los familiares de las víctimas del caso por el que se acusa a Rivas, dijeron en un comunicado desde Chile y tras conocer el fallo que "agradecen profundamente la labor realizada en este proceso por el equipo legal del Departamento del Fiscal General y de los tribunales de Australia”.











Rivas es acusada en Chile de haber formado parte de la Brigada Lautaro, un “escuadrón de élite” que operaba en el cuartel Simón Bolívar, considerado un centro de exterminio y tortura.





Rivas niega todos los cargos en su contra.





La defensa de Rivas alega que, aunque trabajaba en el cuartel bajo el mando del director de la policía secreta de la DINA, Manuel Contreras, segundo a cargo del general Pinochet, ella desconocía las actividades que se desarrollaban en esas instalaciones.





De confirmarse, los cargos presentados contra Rivas en Chile se considerarían crímenes de lesa humanidad.





Los argumentos en contra de su extradición

El abogado de Rivas, Frank Santisi, había dicho durante la audiencia previa ante la Corte Federal la semana pasada que los magistrados australianos no consideraron que la Ley de Amnistía, promulgada en Chile durante el régimen de Pinochet en 1978 para proteger a los sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos, "existe aún en Chile y no se ha producido ninguna decisión en el Parlamento para eliminarla".





Añadió Santisi que "lo que está sucediendo en Chile es legalmente incorrecto y Australia tiene derecho a no actuar ante la solicitud de extradición".





Los fundamentos de este argumento, presentado en apelaciones anteriores por Rivas, fueron rechazados por la jueza Mortimer durante la misma audiencia, diciendo que este reclamo "arrojaría al caos la ley de extradición", mientras que el juez Bromwich le dijo a Santisi que esa línea argumental "es un callejón sin salida para usted".





Frank Santisi dijo a SBS Spanish tras conocer el rechazo a su apelación, que tiene que “leer (el fallo) y digerirlo” y “ver a dónde vamos a partir de ahora”.





Dijo además que “no se sentía precisamente sorprendido (de la decisión de los jueces) teniendo en cuenta los comentarios que hicieron las señorías en la audiencia”.











El abogado Francisco Ugás, quien representa en Chile a los familiares de seis de las víctimas por las que Rivas es acusada, dijo a SBS Spanish que, a la espera de saber si Rivas utilizará su último recurso de apelación ante Tribunal Supremo para evitar su extradición, “con esto concluimos una nueva etapa procesal dentro del procedimiento de la extradición y expresan que existen fundamentos que justifican el dar curso a esta extradición”.





En referencia a la Ley de Amnistía, promulgada en Chile durante el régimen de Pinochet en 1978, Ugás explicó que “fue un decreto ley creado por la dictadura para generar una autoamnistía para que quienes participaron en actos criminales con víctimas civiles no fuesen perseguidos penalmente” pero que, aunque el decreto ley no haya sido derogado, “la judicatura desde hace mucho tiempo no está aplicando el decreto Ley de Amnistía” sobre todo cuando se trata de “investigar y sancionar crímenes de derecho internacional como son los de lesa humanidad”, aclaró Ugás.





El papel de la DINA





Durante la audiencia de la semana pasada, el representante de Rivas había repetido que el material presentado por Chile en la solicitud de extradición "es insuficiente y no prueba que la DINA fuera un grupo ilegal", y dijo que en el material "no hay una declaración clara que diga que (Rivas) estaba oficialmente presente cuando estas personas fueron detenidas" por lo que se invalidaría la extradición.





También dijo que "la DINA era una oficina gubernamental creada por la ley de esa época. Era la ley creada por la Junta".





El representante del Fiscal General de Australia, Trent Glover, aseguró en esa misma audiencia que no hubo errores en la presentación de la solicitud de extradición y que "existía el delito de secuestro agravado al momento de la presunta conducta de Rivas", una respuesta secundada por los jueces en su fallo.





La jueza Bromwich respondió además en la audiencia que “si la acusación constituye un delito en Australia, eso es suficiente. Eso es asunto de los tribunales de Chile”.





En el fallo por escrito los jueces corroboran que “el proceso de extradición no implica una determinación de culpabilidad o inocencia”.











El apoyo de los chilenos en Australia a los familiares de las víctimas

Desde que comenzaron las audiencias del caso de Adriana Rivas en Sídney, grupos de chilenos se han hecho presentes en todas las ocasiones y en representación de los familiares de las víctimas.





A pesar de que las dos últimas audiencias podían ser presenciadas en línea y no se admitían personas dentro del recinto, el grupo se congregó en las inmediaciones de la Corte Federal para ver juntos el procedimiento.





Tras conocer el fallo el miércoles, mostraron su entusiasmo: “Es la mejor noticia. Nos da esperanza hoy día en Australia y una esperanza para Chile”, aseguraba Cecilia Jiménez a SBS Spanish.





Valentina Sangüesa, amiga y ex colega de familiares del desaparecido Víctor Díaz, dijo que “era hora de que por lo menos una parte de los familiares reciban justicia”.





La pareja formada por Juana y Carlos Mendoza, residentes en Wollongong se desplaza en cada ocasión hasta Sídney para estar presentes en las audiencias. “Hemos seguido todo el proceso hasta el día de hoy” dijeron. Juana explicó que su esposo Carlos fue preso político y que a su cuñado lo mataron en la dictadura, por lo que “esto no es de ahora, esto es de siempre”.





Fue muy emocionante, no solamente por los siete a los que hemos estado representando aquí si no por los miles que aún necesitan justicia en Chile.

“Ha costado muchos años hacer justicia, esperamos que todo salga bien”, declaró Carlos. “Llevamos desde 2007 luchando para que se haga justicia por los compañeros que fueron asesinados vilmente”.





Por su parte, Nadia Rivera dijo que el día de hoy “fue muy emocionante, no solamente por los siete a los que hemos estado representando aquí si no por los miles que aún necesitan justicia en Chile”.





Una de las personas que aún espera que se haga justicia es Marisol Berrios, hija del desaparecido Lincoyán Berrios, quien dijo sentirse agradecida por el apoyo desde Australia. En declaraciones a SBS Spanish, reconoció haber recibido el fallo “con mucha emoción, porque después de todos estos años de estar a la espera de que el tribunal en Australia resolviese la extradición, por fin hemos tenido esta buena noticia”.





“Nunca vamos a recuperar a un padre que, en mi caso, me lo arrebataron cuando yo tenía 16 años y que me encantaría que hoy pudiera estar disfrutando a su nietos y biznietos, y que estoy segura de que estaría dando la pelea en las calles”, dijo Marisol. “No vamos a cejar hasta que logremos la verdad y la justicia”.





¿Cuáles son los siguientes pasos?

Como último recurso, Rivas aún podría llevar el asunto al Tribunal Superior de Australia.





Sin embargo, no existe un derecho automático mediante el cual el Tribunal Superior tenga que admitir una apelación y las partes que deseen apelar deben persuadir al Tribunal de que existen razones especiales para que se admita la apelación. Las decisiones del Tribunal Superior sobre apelaciones son definitivas.





Una de las condiciones para poder apelar ante el Tribunal Superior es que el que apela debe comprometerse a pagar al demandado los costos del proceso independientemente del resultado





En la fase final del proceso será la Fiscal General de Australia, Michaelia Cash, quien emita la orden final de extradición.





Un proceso de extradición anterior, el caso de Dragan Vasiljković, un exlíder paramilitar serbio que fue extraditado a Croacia en 2015, tardó nueve años en procesarse después de su arresto en Perth.





Se desconoce cuánto sabía Rivas sobre los delitos por los que se le imputa y en qué medida estuvo involucrada. De ser extraditada, esos hechos tendrán que ser determinados por los tribunales chilenos.





La historia judicial del caso Rivas

1973 – 1977: Adriana Rivas se encontraba trabajando para la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, DINA. En ese período fue secretaria de Alejandro Burgos, ayudante de Manuel Contreras, segundo a cargo del general Pinochet.





1978 : Adriana Rivas abandona Chile para comenzar una nueva vida en Australia a través de una visa conyugal.





2007 : Rivas es detenida en Chile durante una visita a su familia, y es acusada por el secuestro agravado de Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berrios, Horacio Cepeda, Héctor Veliz y Reinalda Pereira.





2010 : Rivas escapa de Chile ilegalmente mientras estaba en libertad condicional y regresa a Australia para instalarse en un bloque de apartamentos de personas con bajos recursos en el barrio de Bondi.





2013 : Rivas concede una entrevista a la periodista de SBS Spanish, Florencia Melgar, en la que explica cómo escapó de Chile a través de la frontera con Argentina, y donde defendió el uso de la tortura. La Interpol (Organización International de Policía Criminal) emite una orden de captura internacional contra Adriana Rivas.





2014 : La Corte Suprema de Justicia de Chile pide la extradición de Adriana Rivas.





Febrero 2019: Rivas es detenida en Sídney.





Junio 2019: La magistrada Margaret Quinn, de la Corte local de Nueva Gales del Sur, rechaza la primera solicitud de Rivas de concederle la libertad provisional.





Noviembre 2019: La jueza de la Corte Federal, Wendy Abraham, rechaza la apelación de Rivas a la negativa a su liberación y la mantiene en prisión.





Abril 2020: Rivas presenta ante la Corte local de Nueva Gales del Sur una tercera solicitud de libertad provisional basada en su estado de salud y en supuesto riesgo de contagiarse con COVID-19 en prisión.





Mayo 2020: El magistrado Robert Williams, de la Corte local de Nueva Gales del Sur, deniega la libertad provisional a Rivas, lo que supone una tercera negativa a que la chilena salga de prisión mientras se dirime su petición de extradición a Chile.





Junio de 2020: Se celebra la audiencia de extradición de Adriana Rivas en la Corte local de Nueva Gales del Sur ante el Magistrado Philip Stewart.





Octubre 2020: Tras cuatro meses de deliberación, el Magistrado Stewart da luz verde para que Rivas sea entregada a Chile.





Diciembre 2020: Rivas apela ante la Corte Federal de Australia la decisión de ser entregada a la justicia chilena. Pide la anulación del fallo del Magistrado Stewart y su libertad.





Abril 2021: Se celebra la audiencia en la Corte Federal en la que Rivas presenta sus alegaciones en contra de su extradición.





Junio 2021: Tras casi dos meses de deliberaciones, la jueza Wendy Abraham de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur rechaza la apelación por la que Rivas trataba de evitar su extradición y respalda el fallo del Magistrado Stewart de que sea entregada a Chile.





Julio 2021: Rivas presenta ante la Corte Federal de Australia en pleno una segunda apelación para anular el fallo de la jueza Abraham.





18 noviembre 2021: Se celebra la vista en la Corte Federal de Australia en pleno, formada por tres jueces, sobre la apelación de Rivas.





24 noviembre 2021: Tras seis de días de deliberaciones, la Corte Federal de Australia en pleno rechaza la apelación de Rivas y respalda el fallo de la jueza Abraham para que sea entregada a la justicia chilena.