Cómo Adriana Rivas escapó de la justicia chilena para esconderse en Sídney y trabajar como niñera

Las autoridades australianas arrestaron el martes 19 de Febrero en Sídney a la chilena Adriana Rivas, una mujer buscada en Chile por delitos de secuestro, presuntamente cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.





En una entrevista exclusiva a SBS en español realizada por la periodista Florencia Melgar en el año 2013, Adriana Rivas, fugitiva en Australia del sistema judicial chileno, describe cómo y por qué salió ilegalmente de Chile para llegar a Australia escapando de la justicia de su país.









Su historia en Australia comienza en 1978, cuando emigra de su país para mudarse a Sídney. En el 2006, mientras visitaba a sus familiares en Chile, es detenida para después quedar en libertad bajo fianza. En el 2010 sale del país ilegalmente con ayuda de amigos, y regresa a Australia para instalarse en un bloque de apartamentos de personas con bajos recursos en el barrio de Bondi. A partir de entonces, vive como fugitiva de la justicia chilena y se mantiene trabajando como niñera y limpiadora.





En 2013 le dijo a SBS español que era inocente de los cargos por los que se le acusa, pero defendió el uso de la tortura en Chile en momentos de necesidad.





En un detallado relato ante las cámaras de SBS explica cómo se produjo su detención y cómo le ayudaron a escapar.





“Yo fui al matrimonio de mi sobrina, en noviembre de 2006. (…) pretendía volver en Febrero, tenía la vuelta en 3 de Febrero”, relata.





Dos días antes de su cumpleaños recibe una llamada de teléfono en casa de su hermana. Era la policía que la andaba buscando y deja el aviso de que se comunicara con ellos.





Tras celebrar el cumpleaños con su familia, Adriana devuelve la llamada sabiéndose segura de que no hay nada contra ella.





¿De qué me pueden acusar a mí, de que trabajé con Pinochet?

Rivas es capturada y permanece tres meses detenida como sospechosa de haber participado en la detención y posible asesinato en diciembre del 1976 del que era secretario del partido socialista. Adriana Rivas trabajó como ex agente de la DINA, la dirección de inteligencia nacional, la policía secreta del dictador Pinochet.





“Yo sacando cuentas, vi que yo no estuve ahí, porque ese día se casó mi hermano.”, detalla.











Tras obtener la libertad condicional y mientras se desarrollaba el proceso de investigación del caso, Rivas es obligada a permanecer en el país con la obligación de personarse una vez al mes ante las autoridades.





“Yo no tenía nada, ni trabajo, me veían mi papel de antecedentes penales que aparecía como procesada en el caso Conferencia por secuestro y asesinato. ¿Quién te va a querer así? (…) Durante ese tiempo viví de la pensión de mi madre y de lo que mis hermanos me podían dar.” explica.





Adriana asegura que estaba muy mal psicológicamente, “o salgo del país o me mato”, reconoce.





Una amiga suya le ofreció ayudarla y le prestó dinero a través de uno de sus sobrinos.





“Yo sabía cómo venirme, pero no tenía la plata, es muy caro salir del país sin documentación”, confiesa Rivas.





La ex agente explica cómo de manera casual se encuentra con un viejo amigo que le ofrece sacarla del país. Tras varios encuentros con su amigo, Rivas explica que estaba en la casa de su hermano cuando recibe una llamada de teléfono.





“Me dijeron, en dos horas tienes que estar lista. Me fueron a buscar y me pasaron a Mendoza, de Mendoza me fui a Buenos Aires, allí compré el ticket, todo el mismo día y me embarqué el mismo día para Australia (…) todo en los buses.”





Me salió por 5 millones de pesos. Todo, la salida del país y el pasaje para acá. Como 4 mil dólares, algo así.

“Yo sé que si yo vuelvo a Chile no me van a tomar detenida por nada, nada me va a pasar, porque es la ley universal”, asegura la ex agente.





Rivas fue arrestada el martes 19 de Febrero siguiendo una petición de extradición de las autoridades chilenas. El juicio comenzará el 1 de Marzo en Sídney.





