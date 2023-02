Familia argentina se queda con deuda hospitalaria de más de $100,000 a pesar de tener seguro médico en Australia

Tras separarse de su marido y verse sin ingresos, Virginia Bellido, acudió a la ayuda y el apoyo de sus padres. La idea era que vinieran a Australia para que le ayudasen en el cuidado de sus dos pequeños, mientras ella estudiaba inglés y completaba un certificado para ser cuidadora de ancianos, para así encontrar un trabajo que le permitiera sacar adelante a su familia en Melbourne.





Pero a los tres meses de la llegada de sus padres, el alivio se convirtió en una profunda preocupación: su padre, Carlos, cayó gravemente enfermo por una infección en la sangre de origen desconocido. Posteriormente, los análisis sanguíneos detectaron que los glóbulos blancos estaban en niveles más altos que los normales.





Los especialistas recomendaron una intervención quirúrgica inmediata porque la infección había llegado hasta el corazón. Virginia quería que sus padres regresaran a Argentina para someterse a una operación gratuita, dado que temía no poder enfrentar los altísimos costos del sistema hospitalario en Australia.









Puntos destacados:

El seguro estándar para viajeros de Bupa tiene cobertura limitada para los problemas cardíacos, lo que dejó a Virginia Bellido con una factura de más de $100,000 por la operación al corazón de su padre.

Virginia busca desesperadamente pagar la factura por lo que ha iniciado una campaña de GoFundme, mientras reclama al seguro por su caso. Bupa ha asegurado que revisará la situación de los Bellido.

Al comprar un seguro de salud de turista se recomienda elegir bien, según la situación y la necesidad de la persona, y leer bien la letra pequeña.





“Ellos (los médicos) me decían, ‘no va a poder viajar, lo más importante es salvarle la vida, y después va a haber tiempo de hablar de plata’”, comentó Virginia a SBS Spanish al elogiar la labor de todo el personal sanitario que operó del corazón a su padre y lo cuidó.





“Estuvo 50 días internado en el hospital de Frankston y Alfred (de Melbourne). Ahora estamos en el problema de Bupa. Si bien cubrió algunas de las cosas al cien por ciento, toda la parte de acomodación lo cubría al 20 por ciento”, explicó Virginia, quien ha lanzado una campaña en GoFundMe para poder cubrir los costes.

Son como $1,500 por día, y los días de unidad coronaria son $4,500 por día. De todos esos días de acomodación ellos cubren sólo el 20 por ciento.

Los Bellido ahora tienen una deuda de más de $100,000 y se sienten decepcionados con Bupa porque consideró que la condición médica de su padre es “un problema vascular”, que según la póliza tiene cobertura restringida, mientras que para ellos se trata de un problema no preexistente.





“La infección en sangre era un tema no preexistente y los médicos determinaron que no era preexistente”, comenta con preocupación Virginia al hablar de su padre, a quien los médicos en Argentina le habían dado luz verde para viajar después de que en julio del año pasado le implantaran una válvula animal en el corazón”.





“El problema fue que (la infección) se le fue a la válvula de animal que él tenía. Los antibióticos no respondían … y por eso tuvieron que operarlo de nuevo, abrirlo, y limpiarle toda la infección que tenía en el corazón, en las válvulas y hacerle otro reemplazo de válvula, y le pusieron una humana acá”.

El seguro de turistas y la letra pequeña

Virginia compró para sus padres el Seguro Estándar de Turistas de Bupa, que cuesta alrededor de $35 semanales, que es el más básico y barato.





Este precisa que tiene restricciones en la cobertura de los tratamientos relativos a la investigación y tratamientos del corazón, condiciones relacionadas al corazón y las enfermedades cardíacas, como por ejemplo fallos o ataques al corazón, el monitoreo de las condiciones cardíacas, las venas varicosas y la remoción de las placas de las paredes arteriales.





“El problema es que no está claro, porque la póliza dice que lo vascular está 'restringido'. Entonces, cuando uno va a ver lo que significa 'restringido', es que solamente abonan, digamos, lo que el gobierno paga como mínimo”, explica Virginia.





Los médicos “firmaron que no es preexistente, yo tengo la constancia del Hospital Alfred, del Frankston y el de la GP (médico de cabecera), que no es algo preexistente. Pero después quien determina si es vascular o no, creo que es BUPA”. Source: Supplied “No entiendo por qué sólo cubren tan poco, cuando es algo que no tiene que ver con el corazón, porque si bien él tuvo una operación en el corazón (en el pasado), todo el problema vino por otra cosa que no es preexistente y los días en que estuvo internado es porque le dieron antibióticos para erradicar esa infección, que estaba en todo el cuerpo porque estaba en la sangre”, agregó.





Virginia y su padre, Carlos, esperan que los hospitales sean remunerados adecuadamente por los excelentes servicios brindados, aunque confiesan que no se les ha presionado a pagar la deuda aún.





“Estamos viendo la manera de pagarles de alguna manera. Es difícil la cuenta que nos pasaron y si no (se resuelve), se buscará (una manera)”, dijo Carlos a SBS Spanish, al tiempo que acotó que cuando vieron las facturas sintieron “como si nos hubieran dado una trompada”..





“No sé exactamente cómo será el futuro”, añadió.

La posición de Bupa

Por su lado, un vocero de Bupa dijo en varios correos electrónicos a SBS Spanish que: “no puede hablar de la situación individual de sus afiliados hasta que obtengan el consentimiento de los mismos, podemos decir que pagamos los beneficios de acuerdo a las pólizas de nuestros afiliados apoyándonos en la información clínica proporcionada por los médicos y cirujanos que los tratan”.





“De vez en cuando, un afiliado, su médico tratante o su hospital pueden proporcionarnos información adicional que nos lleve a cambiar una clasificación y nos permita pagar las prestaciones de manera diferente, pero esto está en consonancia con nuestro compromiso de pagar las prestaciones para las que los afiliados tienen derecho en su póliza”, precisó Bupa al enfatizar que están dispuestos a investigar más a fondo” el caso del padre de Virginia para verificar si fue correctamente clasificada.





A pesar de que Bupa recalca que es “muy sensible a las necesidades y circunstancias de sus afiliados”, Virginia opina lo contrario, dado que ha intentado llamar y hablar con ellos varias veces.





“Al principio sentí es que no me querían atender. Les llamé como diez quince veces y me hablaba siempre una persona distinta y me decían, 'no en este caso no sabemos', que 'teníamos que consultar con un equipo ajeno a ellos,' que me iban a llamar y después no me llamaban, y después de como dos meses o mes y medio, logré que me escribieran un email diciendo que esto (los gastos hospitalarios de su padre) lo iban a cubrir porque esto no era preexistente”.





“Entonces allí respiramos dijimos, ‘bueno lo van a cubrir’, pero después, veíamos que las facturas no las pagaban. Después llamé como cinco o seis veces, no me atendían y no me devolvían el llamado, me escribieron que ellos no cubrían esto, porque era vascular el problema y que ellos solo cubrían el mínimo”.





“Estuve muchísimo tiempo intentando hablar con ellos, pero solo pude hablar dos o tres veces, porque encima yo iba hasta las oficinas. Ellos tampoco podían decir mucho porque 'tienen que hablar con otra persona', y después las oficinas con el problema del coronavirus cerraron. Entonces, me quedó solo la opción de llamarlos”.

El consejo del consulado argentino

Virginia, desesperada, buscó ayuda del consulado de Argentina en donde asegura le dieron un consejo "insólito": “nos aconsejaron que se devuelvan a Argentina y no paguen la deuda”.





SBS Spanish contactó a la delegación diplomática, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.





“Nosotros llamamos al consulado argentino, pero ellos nos dijeron que ayuda económica no dan para estos casos, que Argentina no provee ninguna ayuda económica, que tendríamos que averiguar cómo hacer un plan de cuotas, hablar con un abogado, pero no nos dieron ninguna ayuda”, comentó. Carlos Bellido debe al hospital más de cien mil dólares por una operación inesperada. Source: Supplied

Las recomendaciones de la ACCC

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo, la ACCC, por sus siglas en inglés, recomienda en general que a la hora de escoger el seguro médico privado uno debe conocer sus opciones y necesidades, así como comparar precios y revisar el nivel de cobertura.





Si bien el consejo no es específico para los extranjeros, éste tiene dos aspectos importantes:





“No pase por alto los detalles de las pólizas de seguro. Compruebe que su póliza cubre a los profesionales, instalaciones y servicios que puede querer o necesitar utilizar. Obtenga una estimación de costos antes de someterse a un procedimiento para que pueda comprobar los gastos de bolsillo con su aseguradora”, según el portal de la ACCC.





La ACCC alertó en un informe en 2004 sobre las exclusiones y limitaciones de las pólizas de seguro médico, al considerar que “la comercialización de estas políticas podría perjudicar consumidores con necesidades particulares (por ejemplo, promoviendo o vendiendo políticas a las personas mayores que excluyen los servicios cardíacos u ortopédicos).