"Hay que mantener la esperanza": académico chileno sobre resultado del plebiscito

Una contundente mayoría en Chile rechazó este domingo la propuesta de una nueva constitución, que buscaba cambiar la actual, que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.





El nuevo texto abogaba por más derechos sociales, y abordaba temas tan polémicos como el derecho al aborto. El resultado finalmente superó las expectativas más optimistas de la oposición conservadora.





Más de 15 millones de electores estaban convocados a las urnas, en una jornada con alta participación y que por primera vez incluía el voto obligatorio, tras una agitada campaña de ambos bandos que terminó por aventajar a quienes estaban en contra de la nueva propuesta de constitución.





Con el 99,4% de las mesas escrutadas, el triunfo del rechazo fue de un 61,9% frente al 38,1% del "apruebo".





Muchos han tildado este resultado como una gran derrota para el presidente Gabriel Boric, quien dio un respaldo firme al "apruebo" y quien ahora se ha comprometido a impulsar un rápido y nuevo proceso constituyente.





“Como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es: que hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido”, dijo Boric.





El mandatario dijo que no se debe ignorar el malestar que impulsó este proyecto, y que se debe ser autocrítico de lo que se hizo en este proceso.





“Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario Constituyente, que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar”, puntualizó el presidente chileno.





Las encuestas hasta ahora habían adelantado que la opción de rechazo al cambio constitucional se impondría, pero se estimaba que la diferencia no sería muy amplia.





El resultado sorprendió además porque en el plebiscito de entrada, casi un 80% de los ciudadanos había votado que sí quería una nueva constitución.





No obstante, muchos grupos se distanciaron del nuevo texto, de 388 artículos, elaborado durante un año por una Convención Constitucional, y que ha sido calificado como "una de las constituciones más feministas del mundo".





Algunos como el excandidato de ultraderecha a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, no solo celebraron el resultado, sino que señalaron a Boric como el responsable del mismo.



Presidente Boric: esta derrota es también su derrota José Antonio Kast

¿Qué llevó a este resultado?

Para Miguel Ángel López, profesor de la facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, si bien las encuestas predijeron con anterioridad el triunfo del rechazo en el plebiscito, las mismas fallaron en el cálculo, pues indicaban que la diferencia sería de unos cinco o seis puntos porcentuales. López puntualizó que esto ha sucedido ya en múltiples ocasiones en el pasado con otros procesos electorales.





En cuanto a la razón de los resultados, el profesor señala que se esperaba que votaran muchos jóvenes, que se inclinaban por aprobar la Constitución y están más en línea con el gobierno actual. “A pesar de que sí votaron, los jóvenes son sólo un 20% del padrón electoral, así que también votó mucha gente mayor que antes no había votado por temor al Covid”, afirmó el experto.





López también considera que hubo un “desencanto” por parte de la población, que provocó la Convención Constitucional cuando se redactó el texto. “La mayor parte de los chilenos está de acuerdo en cambiar la Constitución, pero esta propuesta en especial no le gustaba”, dijo López.





Afirmó que otros factores que influyeron fueron la imagen debilitada de Boric en sus primeros meses de gobierno, la crisis económica actual y el aumento de la delincuencia, y que “la Constitución se centró mucho en algunos aspectos específicos que tal vez no eran del interés general".



De a poco, la mayor parte de los chilenos fue perdiendo la fe en el proyecto constitucional y eso quedó representado en las elecciones Miguel Ángel López, profesor de la Universidad de Chile

El profesor de la facultad de Gobierno considera que no todo está perdido, y que dado que la mayoría de los chilenos sí quiere una nueva constitución, este es el momento de que el presidente de Chile busque alianzas con todos los sectores, incluida la derecha no radical y la democracia cristiana.





Considera que el rol del presidente y de los partidos de la oposición va a ser muy importante, en mostrar que esta no es una derrota para nadie, sino que “es una victoria para Chile”.



Si no nos resultó esta propuesta, vamos a crear una nueva, y hay que mantener la esperanza. No creo que sea un callejón sin salida. Miguel Ángel López, profesor Universidad de Chile

Chilenos en Australia votaron a favor de la nueva Constitución

En Australia la votación fue bastante diferente al de la votación final. El resultado global en este país fue de 66% de votos en favor de la nueva constitución, frente a un 34 % en contra.



Cecilia Jiménez, miembro activa de la comunidad chilena en Australia, aseguró que las votaciones en Sídney estuvieron organizadas y en calma. También destacó que varias organizaciones hicieron una fuerte campaña por el “apruebo”, que habría impulsado el alto resultado de esta opción en Australia.





Para Jiménez, uno de los hitos más importantes fue que por primera vez los ciudadanos chilenos pudieron votar en Brisbane. “Esto gracias a la gente que presionó, porque tenemos mucha gente en Brisbane, y también a la gestión del consulado”, comentó la ciudadana chilena.





En cuanto a los resultados, Cecilia Jiménez considera que un factor que influyó en que los chilenos en Australia aprobaran la constitución, fue su componente feminista.





“Las mujeres por primera vez tienen voz, pero Chile es un país en el que queramos o no, sigue habiendo retrógrados y sigue habiendo machistas”, afirmó la mujer.





Cientos de chilenos que votaron en contra de la propuesta de nueva constitución salieron a las calles a celebrar los resultados del plebiscito. Source: EFE / Alberto Valdes/EPA

Voces a favor y en contra

Las opiniones frente al nuevo proyecto de constitución se encuentran divididas.





Algunos, apoyaron el nuevo proyecto, especialmente porque buscaba cambiar el texto que se desarrolló durante la dictadura de Pinochet, y que ha sido enmendada con los años para incluir derechos importantes para la ciudadanía. Es el caso de Juan Roa, quien asegura que “nuestro pueblo quiere dignidad, quiere cambios que no han sucedido por más de 40 años desde el 80 cuando nos impusieron esta dictadura”.





Liliana Valenzuela-Flores concuerda. “Este sueño que se está vislumbrando lo tuve yo cuando era jovencita y lamentablemente una junta militar derrocó el gobierno de Salvador Allende, en un cruento golpe de estado, y ahora estas nuevas generaciones están dándole al país nuevamente esa esperanza de poder tener un país más digno con mejor justicia con mejor acceso igualdad”, señaló la ciudadana.





No obstante, otros ciudadanos consideran que el texto de la nueva constitución no representa la realidad del país.





“Yo no me sentía representado por lo que decía de la plurinacionalidad. El texto daba a entender que para las personas de distinto origen étnico, sus derechos eran distintos a los de cualquier ciudadano, lo cual en mi opinión no correspondía”, señaló el ciudadano, quien pidió omitir su nombre.





Otro aspecto que habría sido rechazado por muchos es el cambio en el sistema político. “Nuestras cámaras de Diputados y de Senadores cambiaban a un sistema de Cámara de Diputados y de cámaras de regiones, que era muy poco explicado y nadie entendía. Uno no entiende algo y se confunde, tiende a rechazarlo”, puntualizó.





Ahora se espera que el Gobierno de Gabriel Boric dé a conocer el nuevo plan que definirá el futuro de una nueva constitución en Chile.