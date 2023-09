Jefa de entidad deportiva española exige "cambios ahora" porque las mujeres “están hartas”

Puntos destacados: La Federación Española de Fútbol ha reiterado su compromiso para formular cambios en la institución, pero ha pedido tiempo.

La crisis que afecta al fútbol español se intensifica con la reciente renuncia a la selección de casi todas las jugadoras del equipo campeón del mundo, al tiempo que un juez le prohibía al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, acercarse a Jenni Hermoso tras el presunto beso forzado que le planteó en la boca durante la entrega de trofeos en el Mundial Femenino 2023 en Sídney.





Las campeonas dijeron mediante un comunicado que no regresaran a La Roja mientras no se produzcan más cambios en la RFEF, incluyendo la dimisión del presidente interino Pedro Rocha, la reestructuración del organigrama de fútbol femenino, del gabinete de presidencia y la secretaría general.



“Pues creo que las mujeres estamos un poco cansadas de que se nos vaya prometiendo cosas que al final nadie cumple”, declaró a SBS Spanish, Mar Mas, jefa de la Asociación Española para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP).





“Lo que queremos ya, son acciones, no palabras ni promesas. No queremos ser fomentadas, no queremos ser patrocinadas… queremos estar garantizadas de que las mujeres tenemos un espacio propio ahí [en las federaciones deportivas]”.



Estamos cansadas, se acabó. Mar Más presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional.

La Federación Española de Fútbol ha reiterado su compromiso para formular cambios en la institución, pero ha pedido tiempo, reafirmando el liderazgo del presidente interino Pedro Rocha.





Pero Mas considera que el tiempo “ya se ha acabado” y que el momento para que las mujeres tomen el control de las entidades que manejan el deporte profesional femenino en España "es ahora".





“Las federaciones son estructuras patriarcales y como no las vais a cambiar en dos días, lo que estamos pidiendo es, hazme una federación propia que nosotras empezaremos a trabajar por el deporte femenino, en todos los estamentos [porque] estamos cansadas, se acabó”.



“Durante todo este tiempo, el Consejo Superior de Deportes, el órgano que es una secretaría de Estado que ha tenido la potestad de poder trabajar con las federaciones, no ha hecho nada”, sostiene Mas, quien agrega que la crisis generada por el incidente de Rubiales ha destapado la desigualdad que las mujeres en el deporte profesional en España han estado viviendo por mucho tiempo.





“Seguimos teniendo casos de mujeres, que a lo mejor están trabajando en algún club que las obliga a tener un contrato de 10 horas, y que trabajan 50 horas [por semana], porque si no, [dicen que] no las pueden contratar porque no hay dinero. Pero luego [ellas] ven que hay señores [hombres] que empiezan a entrar dentro de ese organigrama de esos clubes, o de esas federaciones, porque [de repente] sí hay dinero para ellos, con unos buenos sueldos. Entonces, están todas cansadas, [están] hartas”, dice Mas.





La asociación AMDP es un organismo sin ánimo de lucro que lucha para la igualdad en el deporte. Su directora afirma que las mujeres en el campo del deporte en España “no se sienten seguras” y aclara que esta inquietud incluye a “todo el abanico de la cantidad de profesionales [femeninas] que trabajan dentro del ámbito… gestoras, fisioterapeutas, entrenadoras”, explica.



Escándalo en el deporte español

El huracán social generado por el beso presuntamente forzado de Luis Rubiales fue intensificado cuando él se negó a dimitir de su cargo como presidente de la federación, preguntándose si "un pico consentido" era razón suficiente.



O seguimos peleando o nada va a cambiar. Mar Mas

Pese a la lluvia de críticas y demandas para que dimitiera del cargo poco después del incidente, Rubiales atacó el "falso feminismo" y dijo estar dando "una lección de vida" a sus tres hijas que estaban presentes en el público cuando entregó su discurso aplaudido por un auditorio compuesto en su mayoría por hombres.





Según Mar Mas, esta postura demuestra el machismo institucionalizado que domina el deporte español.





“O seguimos peleando o nada va a cambiar. El deporte es un territorio gigante, donde se manejan millones de euros… donde tenemos mucha gente trabajando y casi todos son hombres… Ya hemos visto, que las mujeres [en algunas federaciones], se siguen quedando en el puesto de vocal, sin voz ni voto, sin capacidad de gestión, y sobre todo sin presupuesto”.





Agrega que el machismo también fue evidente entre los propios jugadores masculinos que por varias semanas se mantuvieron neutrales sobre el tema.





“Su reacción ha sido bueno, nosotros no nos vamos a meter en esto y vamos a hablar de lo nuestro que es el fútbol… los jugadores de fútbol son jóvenes con un montón de dinero encima y sus valores los mira mucha gente, muchos niños y niñas, y muchos señores que piensan que el machismo, y todas las cosas que han pasado, no son para tanto”.





Por esta razón, la jefa de AMDP insiste en que habría que tener “presidencias mixtas de femenino y masculino” en las federaciones y que los puestos tendrían que ser elegidos “por mujeres con su propia capacidad para gestionar patrocinadores”.





“Porque si no, no vamos a lograr la igualdad, como dice Naciones Unidas, ni dentro de 150 años… [porque] son estructuras muy machistas y muy patriarcas y todavía no se han enterado de que las mujeres queremos la mitad de todo”, insiste.



Luis Rubiales ante la justicia

El exdirigente fue interrogado este viernes como parte de la investigación en la causa abierta por un presunto delito de "agresión sexual", derivado del beso forzado.





Tras su declaración, realizada a puerta cerrada, el juez Francisco de Jorge le impuso como medida cautelar que no pueda acercarse a menos de 200 metros a Jenni Hermoso.





Según fuentes próximas a la Fiscalía, el exdirigente volvió a negar la falta de consentimiento en el beso.





En una entrevista en la televisión británica, difundida el martes, Rubiales ya había asegurado que se trató de "un acto mutuo".



No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, sólo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento. Luis Rubiales

Sin embargo, su versión no coincide con la de Jenni Hermoso, quien ya había indicado que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" cuando recibió el beso, que a su juicio se trató de "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento", y presentó una denuncia la semana pasada.





La presidenta de La asociación AMDP reitera que las acciones de Rubiales son inexcusables y compara al exjefe “con un personaje sacado de la película Torrente”.



Las instituciones deben responder con muchísima más contundencia y no tratar de enrocarse en ´no pasa nada... vamos a centrarnos en jugar al fútbol, que es lo nuestro´, ¡no! Mar Mas

“Sin educación, sin saber estar, sin tener un mínimo de decencia de qué está haciendo ahí”, afirma Mas escandalizada.





“En el momento del palco, donde el presidente se cuelga de una jugadora, le agarra la cabeza, cuando ella no tiene manera de escapar y le planta un beso, [ese comportamiento] está tipificado dentro de los propios reglamentos y en el propio protocolo de prevención de Delitos Sexuales de la Federación de Fútbol y de muchas otras federaciones”.



La selección española celebra con el trofeo después de la final de la Copa Mundial Femenina de fútbol entre España e Inglaterra en el Estadio Australia en Sídney, Australia, 2023. (Foto AP/Rick Rycroft) Source: AP / Rick Rycroft/AP “Como sociedad no quiero que ninguna mujer se sienta agredida por un superior y no quiero que se cuestione nada de esto. Las instituciones deben responder con muchísima más contundencia y no tratar de enrocarse en ´nada cambia, no pasa nada, aquí estamos todos y vamos a centrarnos en jugar al fútbol, que es lo nuestro´, ¡no!".





"Ustedes tienen un problema serio de una estructura machista con unos señores que llevan ahí enganchados decidiendo el futuro del deporte, y que no tienen perspectiva de género. Eso es lo que tiene que cambiar”, puntualiza Mas.