Juliana Jaramillo, la colombiana que sobrevivió cuatro días sin comida perdida en un bosque de Australia

El bosque tropical en el que la colombiana Juliana Jaramillo Castrillón, residente de Byron Bay en Nueva Gales del Sur, se perdió, se encuentra en el extremo norte del estado de Queensland (FNQ por sus siglas en inglés), cerca de los prístinos bosques de Cape Tribulation y el pueblo costero remoto de Cooktown, en el norte de Australia.





El sitio está entre los más turísticos del país por su belleza natural y majestuosos bosques tropicales que abarcan mayor biodiversidad, incluyendo serpientes venenosas y cocodrilos.





El inspector interino de la policía, David Perry, había expresado su preocupación el miércoles, por las bajas posibilidades de supervivencia en dicho terreno.





La zona es "extremadamente densa y difícil de atravesar… con barrancos profundos y vías fluviales peligrosas”, dijo Perry.





Pero pocas horas después de su anuncio el miércoles 14 de septiembre, dos voluntarios del equipo de socorristas localizaron a la colombiana de 36 años, casi por casualidad.









“Yo estaba en una piedra meditando y cuando me levanto veo que a unos 300 metros de donde yo estaba, en el mismo río, pasaban dos personas”, cuenta Juliana en entrevista con SBS Spanish.





Ambas personas eran parte del equipo de rescate, pero en ese momento buscaban un sitio para descansar y comer algo.





... comencé a llorar y les decía estoy perdida, estoy perdida. Juliana Jaramillo Castrillón





“Yo sentí un ruido y cuando levanto mi cabeza y los veo, empecé a gritarles, y obviamente … se me volvió todo (las emociones) al cuerpo y comencé a llorar, y les decía estoy perdida, estoy perdida... (es que) no sabía que me estaban buscando… porque no tenían uniforme”.





Juliana explica que los socorristas la identificaron inmediatamente y lo primero que le ofrecieron fue un sándwich.





“El tema del hambre obviamente te empieza a jugar… (porque) no hay nada, ni siquiera puedes tocar las plantas, porque pueden ser venenosas, entonces (sobreviví con) el agua del río”, señaló la colombiana tras pasar cuatro noches en el medio del bosque.





Equipo de rescate con Juliana



"Yo siempre estaba súper atenta, miraba hacia el cielo para ver si veía (a los socorristas)... solo sentí el ruido de lo que parecía un avión... intenté llamar la atención, pero era imposible. Supe que hubo gente buscándome desde el domingo, pero como yo estaba fuera del camino principal no me pudieron encontrar."





Juliana señala que trataba de ubicar el camino por donde ella comenzó su caminata pero no lo encontraba, entonces volvía a su sitio a la orilla del río.





Al final atribuye su supervivencia a la carpa que llevaba en sus pertenencias, que la resguardó durante las noches, y también a su buen estado físico y fortaleza mental.





“Yo creo que es un tema sumamente mental; mantener la calma y aceptar lo que te está pasando… porque de pronto te sientes perdida y comienzas a caminar y a caminar y es peor. De alguna manera, alguien te va a reportar perdida después de días”, señala.





Agrega que “lo que hay que hacer es estar en un lugar visible y eso fue lo que hice.. fui a buscar un río para que el río me diera primero agua y para que me diera visibilidad”.







Medité mucho, estuve en proceso de oración y conexión conmigo misma, pensando en que yo tenía el poder también de salir de ahí. Juliana Jaramillo Castrillón

La esperanza la mantuvo siempre, tratando de enfocarse en temas positivos y de visualizar su posible rescate.





“Medité mucho y estuve en proceso de oración y conexión conmigo misma, pensando en que yo tenía el poder también de salir de ahí, y que era mi decisión cómo me sentía, (y) elegí sentirme en paz y armonía”.





El senderismo es una actividad que forma parte de la vida de Juliana y aunque no se considera una profesional, afirma que ha acumulado amplia experiencia recorriendo largos caminos.





Pero luego de perderse en el Parque Nacional Ngalba Bulal y de sobrevivir cuatro noches sin comida, Juliana recomienda a los aficionados del senderismo salir a recorrer sitios en grupo.





“No vayas solo, (anda) preparado con comida… (y) equipos necesarios, pero lo más importante es que cuando los caminos no están marcados (con banderitas), o bien definidos, lo mejor es que vayas con otra persona, o incluso en grupo, porque esa otra persona puede (ayudarte a) ver las banderitas".





Juliana Jaramillo Castrillón había asistido al festival de música Orin Aya, a las afueras de Rossville, cerca de Cooktown, una semana antes de su desaparición.