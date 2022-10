La australiana-colombiana que abrió un sendero para mejorar la movilidad en “beneficio de todos” | Ep 1

Puntos destacados: Rocca Salcedo se mueve en silla de ruedas tras ser víctima de un accidente de tránsito en Melbourne hace más de veinte años.

Desde su accidente ha estado abogando por los derechos de las personas con discapacidades para que sean incluidas en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en el sistema de transporte público.

La inmigrante colombiana dice que los aeropuertos están entre los sitios más problemáticos para las personas en sillas de ruedas.

Rocca Salcedo se mueve en silla de ruedas porque veinte años atrás, cuando recién llegó a Australia de Colombia, estaba cruzando una calle en la ciudad de Melbourne y un conductor se saltó un semáforo en rojo y la atropelló.





Desde entonces, Rocca ha estado enfrentando retos por las barreras de accesibilidad que encuentra cada vez que tiene que desplazarse de un sitio a otro en transporte público o por avión.





A pesar de los desafíos, ella no se da por vencida, sino que sigue adelante buscando soluciones que mejoren su calidad de vida y que a la vez brinden beneficios para la sociedad.





Además de desempeñarse como abogada, Rocca maneja una compañía de danza para personas en sillas de ruedas que ella misma fundó y por la que fue galardonada el premio al liderazgo en discapacidad por el gobierno de Victoria .





También ejerce como activista por los derechos de las personas con discapacidades, participa en una amplia gama de deportes y recientemente se convirtió en embajadora de una nueva iniciativa en Victoria denominada This Girl Can , una campaña para inspirar a las mujeres y niñas a mantenerse activas; cómo sea, dónde sea y cuándo elijan hacerlo, sin sentirse juzgadas.





Rocca en Lightscape, un evento público en los jardines botánicos de Melbourne. Source: Supplied by R.S.





“La vida no es perfecta, pero depende de nosotros con qué cristal queremos verla; ¿queremos ver lo negativo o queremos ver lo positivo?”, señaló Rocca en entrevista con SBS Spanish.





Con su espíritu de lucha, Rocca ha liderado varias protestas en Melbourne para demandar mejoras en el acceso al transporte público para personas con discapacidades, especialmente en los tranvías.





“El gobierno se había comprometido a empezar a hacer las modificaciones en los tranvías, eso implica tener unos tranvías nuevos que son planos y hacer las modificaciones de las paradas de tranvía”, señaló Rocca.





Los retos de accesibilidad al sistema de transporte público en su propio barrio la obligaron a buscar alternativas que la llevaron a adaptar un auto que ahora conduce con el uso exclusivo de sus brazos y manos, ya que todos los controles están en el volante. Pero el proceso de modificar el vehíuclo le generó gastos económicos importantes.





Source: Supplied





Además de viajar en auto, a veces utiliza los "maxi taxis" un servicio de transporte para personas en sillas de ruedas que proveen las empresas de taxi para llenar el vacío que deja el sistema de transporte público.





"Las personas discapacitadas tienen el derecho a aplicar a una tarjeta de subsidio de taxis del gobierno", explica Rocca.





"Esta tarjeta te permite pagar la mitad del precio total de tu viaje en el maxi taxi. El otro porcentaje, es un subsidio del gobierno... eso reduce los costos obviamente (pero) depende de la distancia".





Los maxi taxis son camionetas con cabinas modificadas que tienen suficiente espacio para transportar a una persona en su silla de ruedas. Algunos usuarios dependen de la ayuda del taxista para subir al vehículo otros no. Luego el taxista se encarga de sujetar al pasajero con un cinturón de seguridad y de trabar la silla para que se mantenga firme durante el trayecto.





Pero según Rocca, la situación ideal sería que las personas que no tienen plena funcionalidad de su sistema motriz tengan acceso a viajar en transporte público, porque además de ser más económico, promueve la inclusión social.





Rocca en las cascadas del parque nacional Litchfield en Darwin. Source: Supplied R.S





Bajo la Ley de Discriminación por Discapacidad del Gobierno de la Commonwealth (1992) y las Normas de Discapacidad para el Transporte Público Accesible (2002) el gobierno de Victoria se comprometió a construir más de 1700 paradas de tranvía equipadas con facilidades para que las personas en sillas de ruedas puedan viajar de manera segura.





La meta era completar los trabajos para 2022, y en 2032 introducir una nueva flota de tranvías con pisos bajos, pero este objetivo todavía no se ha alcanzado y la mayoría de los tranvías y paradas en Melbourne siguen sin estar equipados para transportar personas que viajan en sillas de ruedas.





Rocca reconoce que realizar las modificaciones para una ciudad que tiene uno de los sistemas operacionales de tranvías más grandes del mundo es un reto. No obstante, insiste en que los cambios mejorarían el acceso para todas las personas, independientemente de que tengan o no una discapacidad.





“Beneficiaría también a los adultos mayores que tienen que enfrentarse para subir un tranvía en la altura, es muy grande desde el piso o desde la calle hasta el primer escalón del tranvía o también padres que tienen los cochecitos de los niños o personas que usan, por ejemplo, caminadores u otro tipo de ayudas de movilización”, dijo.





Otro de los grandes desafíos para Rocca es viajar en avión, porque a menudo, no sabe en qué estado va a quedar su silla de ruedas cuando llegué a su destino, ya que las aereolíneas no permiten a los pasajeros ingresar a la cabina del avión con su propia silla de ruedas, deben dejarlas con su equipaje.





"Hay una cosa que es muy difícil de controlar y que sí puede arruinarte completamente tu viaje y es que, desafortunadamente, mucha gente se queja de cómo tratan las sillas de ruedas los maleteros o las personas encargadas de los equipajes que pueden tirarla y no tener cuidado. Si tú llegas a tu destino y tu silla esta dañada, pues es un problema bastante grave, porque si estás en un país que es nuevo y probablemente hablan otro idioma, ¿cómo vas a buscar, si llegas en la noche, quién arregle tu silla?", explica.





Añade que en el sector del turismo, Australia podría aprender de países como Canadá y Portugal, donde los gobiernos han construido infraestructura adecuada para que personas con discapacidades disfruten de servicios turísticos y puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones que el resto de la población.





"Pienso que estos países son conscientes de que el turismo es una industria bastante grande y si nos ponemos a pensar, la mayoría de la gente que viaja (al exterior) son personas que probablemente son mayores de 60 años y... un gran número tiene problemas de accesibilidad (por lo tanto) pienso que estos... gobiernos están comprometidos a inyectar (fondos) para promulgar la accesibilidad dentro de sus planes", destacó Rocca.





Rocca en el aeropuerto de Melbourne. Source: Supplied R.S.





A pesar de las barreras en los aeropuertos y en el sistema de transporte público australiano, Rocca jamás consideró abandonar su derecho de viajar a cualquier destino de su preferencia, independientemente de lo estresante que pueda ser el viaje.





"Me considero una persona estoica, si hay cosas que pasan y no las puedo cambiar, pues no sirve de nada enojarme o ponerle energía a situaciones que no puedo transformar, eso quiere decir que en mi vida, me enfoco en las cosas que me dan alegría y felicidad y en las cosas que me traen (experiencias) lindas y positivas”, destacó.





En las palabras de Epicteto, el filósofo estoico griego, “gran parte de nuestro sufrimiento no radica en nuestras circunstancias, sino en nuestra actitud ante esas circunstancias”. Al igual que los estoicos, la filosofía de Rocca ante las dificultades de la vida y de viajar en silla de ruedas es asegurarse de que su mente no convierta los eventos difíciles en distorsiones que le causan sufrimientos innecesarios.





"Trato de mantener la calma y enfocarme en la solución y no dejo que ese tipo de piedritas en el camino dañen el trayecto de mi destino porque cosas van a pasar, así estemos en silla de ruedas o no".





