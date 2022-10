La cantante Gaby Moreno trae a Australia su “Spanglish folk-soul”

Originaria de Guatemala y radicada en Los Ángeles, California, Gaby Moreno es conocida por sus impresionantes actuaciones en vivo.





Su música, con una voz que es capaz de hacer llorar con una letra susurrada, un lamento o una nota alta. Es una mezcla de folk, soul, blues en inglés y en español y otros ritmos. Ella asegura que le resulta difícil definir su propio estilo.





“Hace unos años decidí catalogar mi música como ‘Spanglish folk-soul’ – explica.





“Porque al final de cuentas siempre cantaré en inglés y español, es quien soy. Ya llevo 21 años viviendo en Los Ángeles, donde el idioma que manejo es el inglés, pero el español es mi idioma natal, que sigo hablando con mi familia y se me hace muy natural cantar en los dos idiomas”.





El estilo musical único de Gaby le ha valido un Grammy latino a mejor artista revelación así como nominaciones a los premios Emmy y en Youtube sus videos acumulan millones de visitas.





“(El Grammy) fue un reconocimiento bárbaro, que uno sueña tener en su carrera. Fue un momento sumamente emocionante y supuso un espaldarazo que me hizo ver que estaba haciendo las cosas bien y que tenía que seguir adelante”, asegura.





Su album más reciente, ¡Spangled!, es una colección multilingüe de canciones que celebran la migración, a través de las Américas y que incluye un dúo con el legendario Jackson Brown.

Gaby ha actuado y ha girado con artista de la talla de Bono de U2, Andrea Boccely, Tracy Chapman, Buena Vista Social Club, Calexico, David Gray y muchos otros.





Una de sus primeras experiencias en los escenarios fue a los diez años actuando como telonera de Ricky Martin en su país natal.





Sin embargo, en los últimos dos años con la pandemia, Gaby, como otros muchos artistas, sufrió un brusco parón en sus actuaciones, aunque, como le cuanta a SBS Spanish, ese tiempo le sirvió para crecer.





“La importancia de desacelerar un poco me ayudó porque venia de años de mucho movimiento y no parar, siempre estar de un lado para otra y cuando sucedió esto que fue terrible, me di cuenta que esa pausa me ayudo a encontrar otras cosas que me gustaban hacer: estar en casa, crear, aprender otras cosas… fue un tiempo de mucha reflexión”, relata Gaby.











Actualmente, Gaby está preparando su ultimo album en solitario que se publicará próximamente.





El sencillo principal, Maybe Today, Maybe Tomorrow, ya está disponible en todas las plataformas digitales.





La artista ha visitado Australia en numerosas ocasiones y ha colaborado con diversas producciones televisivas.





Gaby actuará en el festival Womadelaide el 11 y 12 de Marzo, y se subirá a los escenarios de Melbourne, Sídney y Camberra, incluyendo el Spigeltent Wollongong el 17 de marzo y el Street Theater el 18 de marzo, entre otros.





Escucha la entrevista completa presionando la imagen principal.