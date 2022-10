La diversidad cultural y de género en el nuevo parlamento y gobierno, ¿Reflejan de manera suficiente a la sociedad australiana?

Tras las recientes elecciones federales, el nuevo parlamento compone la mayor diversidad cultural y racial de diputados y senadores nunca vista, además de mayor número de mujeres.





Esto señala la importancia de reflejar con mayor rigor a las comunidades que representan los parlamentarios.





Este es el caso de la nueva diputada independiente Dai Le, miembro de Fowler en el suroeste de Sídney.





Puntos destacados:





El número de australianos asiáticos que ingresarán al parlamento desde las elecciones de 2019 hasta el año 2022, se ha duplicado.

El 47º parlamento podría incluir hasta 13 parlamentarios de origen no europeo, no indígena, junto con nueve o 10 parlamentarios de origen indígena australiano.

El Primer ministro Anthony Albanese ha formado un gobierno con la mayor cantidad de mujeres hasta la fecha, el 43 por ciento son ministras en un gobierno de 13 hombres y 10 mujeres, aunque no ha mantenido la paridad de género que tenía en el gabinete en la sombra.

Fowler, un electorado con fuerte presencia vietnamita, era en el pasado un sólido escaño laborista, pero esta vez, Le sacó de la carrera electoral a candidata laborista Kristina Keneally.





Le dijo que su victoria refleja la diversidad cultural del electorado que representa.





"En las cabinas de votación, personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las culturas me han dicho: 'Eres uno de nosotros. Eres parte de la comunidad. Te respaldamos”, dijo Le.





“Fue muy conmovedor para mí, que soy de ascendencia vietnamita y refugiada, pero mucha gente puede relacionarse conmigo y saben que puedo relacionarme con sus trayectorias y sus historias."











Le no es la única asiático-australiana que se dirige a Canberra por primera vez.





A ella se une la nueva parlamentaria laborista de la sede de Reid, en Sídney occidental Sally Sitou, de ascendencia china.





Y por otro lado, Sam Lim, un ex oficial de policía y entrenador de delfines nacido en Malasia, se ha asegurado el asiento de Australia Occidental de Tangney para los laboristas.





A pesar de que los australianos asiáticos representan alrededor del 16 por ciento de la población del país (según el censo de 2016), carecen de representación en el parlamento.





Pero eso está empezando a cambiar. Erin Chew, cofundadora de la red de defensa de la Alianza Australiana Asiática, dijo que este cambio en el parlamento es solo el comienzo.





"La buena noticia, en primer lugar, es que se ha duplicado el número de australianos asiáticos que ingresarán al parlamento desde las elecciones de 2019 hasta ahora, y eso es lo que llamamos progreso. Pero, no debe ser considerado como el tope, ni debe ser considerado como lo hemos logrado. solo debe considerarse como el comienzo de lo que queda por venir."





The new Member for Fowler, Dai Le. Source: AAP / Dean Lewins





Dai Le dice que espera que esto aliente a personas de diversos orígenes a ingresar a la política.





"Muchas personas de diversos orígenes dudan mucho en asumir esos roles de liderazgo, y en particular en la política porque la política en Australia es muy antagónica y dominada fundamentalmente por hombres de origen anglocelta o anglosajón que están en nuestro parlamento, así que ya sabes, si no tienes a alguien allí que realmente, a quien puedas mirar y decir: 'Oh, mira, lo han conseguido. Puedo intentarlo. Si no tiene, ya sea una persona con discapacidad, ya sea una persona de color, si no se tiene eso, entonces es menos probable que la gente aspire a esos puestos”, dijo Le.





El 47º parlamento podría incluir hasta 13 parlamentarios de origen no europeo, no indígena, junto con nueve o diez (según los resultados finales) parlamentarios de origen indígena australiano.





Esto supone todo un hito para la historia de Australia.











Sin embargo, esta representación supone sólo un 10 por ciento del Parlamento, mientras que en Australia las personas de procedencia no europea suman cerca del 21 por ciento de la población.





El Doctor Carlos Eduardo Morreo, Politólogo y ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales de Melbourne, dijo a SBS Spanish que hay un clamor de cambio.





“No sé si estamos terminando con el concepto de la “Australia blanca” pero la indicación de este parlamento es que por lo menos hay un clamor por ir dejando atrás un parlamento principalmente signado por una representación blanca, euro centrada y anglosajona”.





La diversidad en el Parlamento importa porque trae otros argumentos e ideas a los debates, que es lo que uno quiere con esa diversidad.

“Hemos dado un paso adelante”.





Sin embargo, el politólogo apunta que la diversidad por sí misma no es suficiente.





“La diversidad en el Parlamento importa porque trae otros argumentos e ideas a los debates, que es lo que uno quiere con esa diversidad”.





“La diversidad importa además porque modela al país y empieza a reflejarse en mayor medida en lo que ve en las cámaras del parlamento y porque empezamos a ver otras trayectorias culturales y de clase, otras biografías que traen otras formas de razonar la vida y lo social y quizás imaginar el país de otra manera en su futuro”.





Prime Minister Anthony Albanese poses for a group photo with his female ministers after a swearing-in ceremony at Government House on June 01, 2022 in Canberra, Source: Getty





Mujeres en el gobierno y paridad de género

El Primer ministro Anthony Albanese ha formado un gobierno con la mayor cantidad de mujeres hasta la fecha, el 43 por ciento son ministras en un gobierno de 13 hombres y 10 mujeres, aunque no ha mantenido la paridad de género que tenía en el gabinete en la sombra.





Además, las mujeres ocupan solo dos de los siete puestos de liderazgo en el parlamento, por lo que algunas voces críticas siguen considerando al partido laborista, liderado mayoritariamente por hombres, como un “Boys club”.





Carlos Eduardo Morreo aseguró que, para conseguir la paridad de género en los puestos de poder, hay que resolver el asunto de la “meritocracia”.





(Los partidos) insisten en proponer candidatos basados únicamente en el mérito, pero la pregunta que hay que hacer aquí es quién define el mérito y desde dónde se define ese mérito.

“La meritocracia siempre se define desde el poder por lo que hay que cuestionar el entramado y los prejuicios que definen el mérito y creo que por estas razones estaría de acuerdo con la propuesta de imponer la paridad de género del 50 por ciento”.





