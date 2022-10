La muerte y el proceso de duelo en tiempos de pandemia: el amor sigue siendo la clave

By Carmenza Jimenez

Si en algo estamos casi todos de acuerdo en estos tiempos de pandemia, es que la epidemia ha cambiado muchos de nuestros hábitos, procedimientos, rutinas y hasta nuestra forma de ver la vida y procesar la muerte.





Las regulaciones impuestas en cada país para contener el avance de la COVID-19 nos han aislado y separado de familiares y amigos y ha creado situaciones tan dolorosas como la imposibilidad de acompañar en sus últimos momentos a quienes fallecen como consecuencia de esta enfermedad.





Este escenario en particular, impone una condición de sufrimiento y agrava las consecuencias emocionales tanto para el paciente, como para su familia y amigos. También nos hemos visto forzados a cambiar muchas de nuestras costumbres, afectando en buena medida a nuestros rituales relacionados con la muerte.





Advertisement

¿Cómo sobrellevamos esta situación en particular cuando nuestros seres queridos se van sin siquiera poder despedirnos o asistir a su funeral?





Existen muchas recomendaciones para manejar estos casos y sobrellevar tan difíciles momentos. En SBS Spanish hablamos con Esmirna Raydan, psicóloga clínica, especializada en procesos del bien morir y duelo, quien admite que debido a la pandemia ha tenido que modificar también parte de sus procesos terapéuticos con los pacientes y familiares.





“Ha cambiado mucho, porque normalmente el acompañamiento se hace en casa, pues se recomienda que cuando una persona está en estado terminal, sea trasladada a su hogar.”





Esmirna explica que cuando le permiten comunicarse con el paciente en el hospital, debe hacerlo a través de mensajes de voz, cuando la persona está en condiciones de escucharlos.





“Se han dado situaciones hermosas como mandar una carta, un poema y a veces el personal sanitario se encarga de leer esta información a quienes están allí sufriendo la enfermedad”, dice.





El dolor de las familias

Paralelo al sufrimiento del paciente está la situación de los familiares, imposibilitados de comunicarse directamente o acompañar a sus seres queridos.





Sólo conversar con el paciente ya es suficiente. Decirle que estamos con ellos, que los queremos, que estamos pendientes y preguntar por sus necesidades.

La psicóloga recomienda conversaciones cortas, pues los pacientes están generalmente debilitados. “Conversar algo muy corto y que la persona sepa que afuera hay otras personas acompañándolos, aunque no directamente”, explica.





La imposibilidad de despedirse

La especialista en procesos del bien morir reconoce que la imposibilidad de asistir al funeral de las personas fallecidas por COVID-19 ha creado un impacto mayor en el proceso de duelo entre familiares y allegados.





“Se le motiva a los familiares a realizar un duelo o una despedida diferente. No significa que no sea positiva o que no tenga fuerza para ellos. Para la persona que queda, es importante que pueda despedirse de otra manera”, explica Raydan.





La terapeuta sugiere que los dolientes tengan un sitio en casa donde puedan poner una fotografía, flores, o velas, para facilitar el proceso de despedida. También recomienda invitar a familiares o amigos a compartir tradiciones religiosas, espirituales o culturales en materia de rituales de duelo.





Aprender de la experiencia

La psicóloga especialista en procesos de bien morir recomienda finalmente que todos aprendamos de la experiencia que esta pandemia nos ha obligado a vivir.





“Si sabemos que la muerte puede venir, debemos tratar de mejorar la relación con nuestros seres queridos y no esperar a que estén ausentes, para poder compartir nuestros sentimientos. Y tratar de resolver nuestros asuntos no resueltos, para que cuando las personas fallezcan, no queden estos procesos y situaciones abiertas, que complican más el duelo que la persona va a vivir.”





Escucha la entrevista completa, pulsando arriba, en la imagen principal.











Temas relacionados: