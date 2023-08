“La sociedad ha de estar al nivel de sus deportistas”: Ministro español celebra triunfo en mundial femenino

Pregunta SBS: ¿Cómo vivió anoche el partido desde el palco y acompañado por la Reina Leticia y la Infanta Sofía?





Respuesta M. Iceta: Con muchísima emoción, con bastantes nervios, con muchas ganas de ganar, de disfrutar y de poder celebrar, como afortunadamente así fue.





P: ¿Y cómo fue la celebración anoche aquí en Sídney después del partido?





R: Tuve el privilegio de poderlo celebrar en el césped del campo y muy cerca de las jugadoras, y la verdad fue un momento de una emoción muy, muy grande.



Es la primera vez que nos alzamos con un campeonato del mundo femenino y además se da la circunstancia de que ahora ostentamos el campeonato también sub-17 y sub-20.





Con esto y con la categoría absoluta, somos la primera potencia mundial en fútbol femenino en estos momentos y eso es motivo de mucha satisfacción, de orgullo, y también de ver el progreso que han hecho nuestras futbolistas, que realmente se han ganado paso a paso y casi diría, centímetro a centímetro el espacio que ocupan en la esfera mundial.



Con ellas todos hemos vibrado y también se ha abierto paso el deporte femenino en general. Hasta hace poco era un deporte minoritario con poca audiencia televisiva, con poca presencia en los estadios y progresivamente ha ido creciendo y se ha convertido en lo que ayer vimos.





P: Hoy ha trascendido la triste noticia de que Olga Carmona, quien marcó el gol de la victoria, recibió la información del fallecimiento de su padre justo después del partido. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar con ella?



R: Pues la verdad es que no. Lo que he visto y he retwitteado es el tweet que ha puesto ella ahora, supongo que ya desde el avión en el viaje de vuelta, y realmente la acompañamos en el sentimiento y se da esa circunstancia, que lo que seguramente ha sido una de las noches más felices de su vida, pues coincide también con la noticia del fallecimiento de su padre.





Como ella dice en su tweet, ya tiene una estrella que desde donde sea, ilumina su camino. Así que, acompañarla en ese sentimiento doloroso y al mismo tiempo reconocerle el enorme esfuerzo que ha realizado y la gran alegría que nos dio ayer.



P: Ya lo ha dicho en parte, pero ¿qué significa para España como país, como sociedad, esta victoria de la selección española de fútbol femenino?





R: Es muy, muy importante en términos deportivos, pero también en lo que tiene de dimensión de igualdad entre hombres y mujeres.





Desde hace bastante tiempo en España se está produciendo un esfuerzo, en primer lugar, de las propias deportistas por abrirse un camino, un espacio y resulta, que, en España el fútbol es el deporte rey, el deporte mayoritario, y era una disciplina en la cual las mujeres ocupaban un papel muy secundario.





El ministro de Cultura y Deportes español, Miquel Iceta, en las gradas del estadio de Sídney durante la final del mundial femenino entre España e Inglaterra. Progresivamente han ido abriéndose paso y de forma esplendorosa hasta llegar a lo que pasó ayer. Y yo creo que es un toque de alerta para toda la sociedad en el sentido de decir: vamos a progresar más en la medida que seamos más iguales, en la medida que demos más oportunidades al conjunto de la sociedad y particularmente a las mujeres que tradicionalmente han ocupado, al menos en el deporte y especialmente en el fútbol, un papel secundario hasta hace bien poco.



Apoyos al fútbol femenino español

P: Es cierto que en España se ha hecho una aportación de 31 millones de euros en tres años, destinada a la creación de la estructura de la propia liga y la mejora de las infraestructuras y campos de juego, pero todavía las mujeres deportistas se enfrentan a estereotipos de género, y tienen que escuchar que el futbol es deporte de hombres, y que, si juegas de forma profesional, eres poco femenina, cuando no, una “machirulo”. ¿Qué más se necesita hacer para cambiar estas mentalidades?



El ministro de Cultura y Deportes español, Miquel Iceta, (parte inferior derecha) celebra con la selección española el primer puesto en la Copa Mundial femenina. R: Yo creo que la sociedad se ha de poner al nivel de sus deportistas y por lo tanto, ahora sencillamente lo que hay que hacer es reconocer una realidad.





Las deportistas mujeres lo son en pie de igualdad, obtienen éxitos deportivos resonantes y en el caso del fútbol, pues somos en estos momentos la primera potencia mundial y por lo tanto, hay que arrinconar, abandonar, borrar esos estereotipos que no tienen ningún tipo de sentido.



Explicaba un amigo que, una vez pasaba por delante de un bar en el que había gente viendo un partido de fútbol y se acercó dando por hecho de que debía ser un partido de fútbol masculino y vio con sorpresa y con alegría, que era un partido femenino, porque muchos españoles están descubriendo que nuestras jugadoras son primerísimas jugadoras.





Que son gente que juega muy, muy bien y que [el fútbol femenino] es capaz también de generar afición y emoción, como el fútbol masculino en absoluto pie de igualdad.





Y yo creo que con eso ganamos todos. Una sociedad que utiliza todo su potencial, no solo el de la mitad, es una sociedad más rica y próspera y, de hecho, todos los estudios nos están indicando que es una buena medida del progreso social. Las sociedades que tienen mayor nivel de prosperidad y mayor nivel de igualdad tienen mejor rendimiento deportivo y particularmente, en el campo del deporte femenino.



Desigualdad de salarios desde la FIFA

P: Sin embargo, faltan apoyos al más alto nivel y, de hecho, en los últimos días las redes sociales estaban mostrando una gran indignación por unos comentarios que hizo el presidente de la FIFA, Infantino, diciendo que la igualdad salarial en los Mundiales era un mero símbolo y que no solucionaría nada para llegar a esta igualdad. ¿Qué opinión le merece este comentario?



R: No, la verdad es que no lo entiendo mucho porque realmente lo que mide la igualdad y la justicia social es esa equiparación y realmente, alguien puede ponerse a calcular que si el deporte masculino atrae más aficionados o atrae más audiencia televisiva y, por lo tanto, más derechos, no se lo puede considerar igual al deporte femenino. Pero es que el objetivo es el de la plena igualdad y lo que nos están demostrando las deportistas es que cuando se les da la oportunidad la aprovechan y superan cualquier obstáculo, cualquier barrera, y en cualquier escenario están demostrando que también llenan estadios.





Precisamente yo creo que todavía el récord lo tenemos también en España. El mayor aforo de fútbol femenino lleno fue el campo del Barcelona; estamos hablando de unas 90.000 personas.





Es decir, que el fútbol femenino puede también atraer a muchísimos aficionados y, por lo tanto, también generar derechos de imagen y derechos de marketing muy importantes.





Y además es que eso es lo que tenemos que conseguir ahora, para eso hay que apostar y es verdad, el gobierno español lo ha hecho, hay empresas españolas que se están movilizando también para el patrocinio de las competiciones deportivas protagonizadas por mujeres.



Y esas empresas son las que nos dicen que les está funcionando bien, es decir, que sus clientes existentes o potenciales valoran mucho su compromiso con el deporte femenino.





Yo creo que eso también nos da una medida del progreso social y nos marca también el objetivo, que no puede ser otro que el de la plena igualdad.





P: Hoy lunes comienza la ronda de consultas del Rey Felipe VI para la formación del gobierno en España que se predice complicado, dado que todo va a depender de los apoyos y las negociaciones que tanto el líder del partido popular conservador como el líder socialista consigan, ¿Aspira a continuar como ministro si el socialista Pedro Sánchez es elegido presidente del gobierno?





R: Pues la verdad es que sí me haría mucha ilusión, pero eso depende lo primero, de que Pedro Sánchez pueda formar gobierno y luego de que decida seguir contando conmigo, yo espero que lo haga.



A mí me gustaría mucho, estoy disfrutando muchísimo como ministro de Cultura y Deporte, he aprendido bastante y me gustaría seguir desarrollando esa labor, pero eso depende del presidente.





P: Claro, y si es así, ¿A qué se compromete usted, señor Iceta, para avanzar en la igualdad de las mujeres en el deporte, que todavía queda por conseguir?





R: Bueno, nosotros tenemos también ya marcada una hoja de ruta a este respecto, hemos creado la Liga profesional femenina de fútbol y le ha de seguir el baloncesto y luego le seguirá el balonmano y luego serán muchos otros deportes. Por lo tanto, nosotros no vamos a parar porque precisamente la ley del deporte que se aprobó a finales del año pasado es una ley que, sobre todo, hace énfasis en la igualdad, en el deporte y en el deporte inclusivo, es decir, también incorporar a las prácticas deportivas a las personas con capacidades diversas. Y esa dimensión igualitaria e inclusiva del deporte es la que ha de guiar la política deportiva en los próximos tiempos.



Conflicto entre las jugadoras de la selección y su técnico, Jorge Vilda.

P: La prensa internacional durante el mundial ha estado pendiente de los problemas que ha habido en el vestuario de La Roja, debido a un grupo de 15 seleccionadas que estaban descontentas con el trabajo del seleccionador Jorge Vilda. En este sentido, cabe destacar que ocho de 'las 15' se ofrecieron para volver y sólo tres fueron convocadas. ¿Cómo queda este conflicto ahora?



R: Eso habría que preguntárselo a las propias jugadoras. Yo no puedo representarlas. Es verdad que hubo desavenencias internas en la selección y algunos problemas de relación. Yo creo que se han ido superando, pero probablemente todavía quedan temas pendientes. Desde luego yo creo que la victoria de ayer va a contribuir a disiparlos cada vez más.





Porque realmente, las relaciones de jugadores y entrenadores no siempre son pacíficas. Supongo que el ser seleccionador, pues tiene también el problema de elegir entre muchas y cada vez hay más, que son muy, muy, muy buenas en el terreno de juego y por lo tanto no es sencillo, pero yo espero que la victoria de ayer suponga un capítulo nuevo en el que se puedan dar por resueltos definitivamente esos conflictos.



La infanta Sofía, la reina Leticia, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Victor Francos y el ministro español de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, celebran la victoria de la selección española de fútbol femenino en el terreno de juego.

Ausencia de la Familia Real británica en la final

P: Se ha valorado mucho el esfuerzo de la reina Leticia para estar presente anoche aquí en Sídney en la final y el apoyo que ha mostrado a la selección desde el principio. ¿Qué le ha parecido la ausencia de la familia real británica en la final?





R: Me parece inexplicable. En fin, desde una perspectiva, digamos española, es impensable que cuando uno llega a la final de un campeonato del mundo no haya una presencia institucional poderosa y en este caso, para los países que somos monarquía, la presencia institucional más potente la da la Casa Real y, por lo tanto, me sorprendió, la verdad.





Yo pensaba que algún miembro de la Casa Real británica iba a estar, pero, en fin, sus razones tendrán.



P: ¿Algo más que quiera añadir?





R: Pues mis mejores deseos para todo el mundo, los amantes del deporte y las mujeres de nuestro país que han visto caer una barrera más.





Y también aprovechar que estamos en una radio pública australiana, para felicitar a Australia y a Nueva Zelanda por la organización magnífica de este campeonato mundial que yo creo que, en fin, estábamos convencidos que así sería, pero visto en directo, realmente merecen un diez.