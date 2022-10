La vacunación como factor clave en la reapertura de los estados en Australia

El aumento de contagios de COVID-19 en estados como Nueva Gales del Sur y Victoria, no solo han impactado en el sistema sanitario, endurecido las restricciones y aumentado las tasas de testeo y vacunación entre la población, sino que también han influenciado en el lenguaje y los mensajes de las autoridades de salud pública.





Estos cambios son parte de la política de reapertura de Australia, el que se espera que se realice una vez que el país alcance el objetivo del 80 por ciento de vacunación entre su población.





La Premier de NSW, Gladys Berejiklian, por ejemplo, ha emitido frases como, “tenemos que aceptar que estamos en una pandemia y habrá gente que morirá” y “nadie quiere hablar sobre esto porque es algo incómodo, pero lo tenemos que aceptar.”





Mientras que por su parte, Daniel Andrews, Premier de Victoria, ha confirmado que su estado ha abandonado la estrategia de eliminación del virus para llegar a la meta de cero casos de COVID, y está catalogando la próxima etapa a seguir como “la pandemia de los no vacunados”.





Para la doctora Magaly Barrera, médica de cabecera de la comunidad hispana en Sídney, la cancelación de la estrategia de eliminación del virus es una idea acertada porque, según ella, la eliminación es una tarea imposible de realizar.





"Me alegro profundamente que se haya abandonado la idea de eliminar el virus porque eso va a ser absolutamente imposible, o sea que, ya estaba bueno que aceptáramos la realidad este virus llegó para quedarse", dice la doctora Barrera a los micrófonos de SBS Spanish.





"La eliminación del virus fue una idea romántica por decirlo de alguna manera".





Barrera considera también a la vacunación de la mayoría de la población como la vía más acertada para controlar el virus, aceptando que no podemos eliminarlo completamente y que tendremos que convivir con este y sus diferentes cepas durante mucho tiempo, tal como lo hemos hecho con otros virus, tal como el de la gripe.





"El virus llegó a quedarse a vivir con nosotros", dice Barrera.





Inocular a las personas contra la COVID-19 no impedirá que estas personas vacunadas se infecten del virus, afirma también Barrera, pero sí va a prevenir que las consecuencias sean más graves para quien lo padece.





"La vacuna no te va a prevenir no tener la infección, lo que te va a prevenir es de tener una infección grave, va a prevenir que no te mueras o que no te conectes a ventilación mecánica, pero no va a prevenir que te infectes", dice la doctora.





"La meta de un 80 por ciento de población vacunada es para no sobrepasar la capacidad de nuestro sistema hospitalario".





En este sentido, la doctora Barrera explica que la idea de la inmunidad de rebaño es una estrategia para que, principalmente, menos gente se infecte gravemente y paulatinamente también disminuyan los contagios.





"Tener una inmunidad de rebaño, que le llaman, no es otra cosa de que se infecte menos gente gravemente y, que a la larga, se infecte menos gente en general", dice Barrera.





"Lo más probable es que, efectivamente, la gente que se va a infectar grave es la gente que no se ha vacunado".





Respecto a la preocupación por los niños menores que aún no cuentan con un esquema de vacunación en el país y que podrían sufrir consecuencias graves por el COVID-19, la doctora Magaly Barrera llama a la calma.





"El virus, menos mal, no ataca en general -no digo que no ataca nada-, pero no ataca, en general, gravemente a los niños chiquititos, a los niños menores".





"No tenemos vacunas para los niños menores, por eso que es importante que los adultos nos vacunamos y que entre todos protejamos a los niños chiquitos", dice la doctora.





"Esa es la idea, no sobrepasar el sistema sanitario, porque simplemente no van a ver suficiente camas de unidades de tratamientos intensivos, no van a ver suficientes respiradores ni enfermeras expertas en cuidados intensivos".





La pandemia de coronavirus ha tenido también un impacto muy fuerte en la salud mental de las personas, e incluso a este fenómeno se le ha llamado "pandemia en las sombras". Esto es algo que mantiene preocupados a las autoridades de salud y a los organismos encargados de su prevención y cuidado.





La doctora Barrera menciona que existe cierto alivio porque el año pasado no existió finalmente el aumento considerable en las tasas de suicidios que se habían considerado, dada la magnitud del impacto de la pandemia en las personas. Sin embargo, este año las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda han aumentado en más de un 50 por ciento.





"Este año las líneas telefónicas de ayuda han tenido un aumento de hasta un 50 por ciento de su cobertura, o sea, es 50 por ciento más llamadas de lo que habitualmente atienden".





"Esto sucede porque la gente está mucho más preocupada y se siente mucho más sola. Es por eso que se le está llamando la "pandemia en la sombra", que es una pandemia de la salud mental", dice Barrera.





Entre los consejos que entrega la doctora Magaly Barrera están los de evitar mantenerse aislado de las personas que sentimos como más cercanas y evitar pasar demasiado tiempo leyendo o escuchando noticias sobre la pandemia, sobre todo si no provienen de fuentes confiables.





"Mi consejo sería tratar de mantener contacto, por lo menos telefónico, con amigos o con familiares".





"También tratar de, por favor, no escucharlas (noticias), no meterse a Facebook, que lo único que hace es generar más ansiedad y más mala información, con lo cual, la gente muchas veces no sabe qué creer y eso te genera mucha más incertidumbre y por lo tanto más ansiedad", dice la doctora.





Barrera, finalmente, dice también que es importante saber filtrar la información que recibimos sobre la COVID-19 y todo lo relacionado con la pandemia, pues considera que no solo anda circulando información errónea, sino incluso maliciosa.





"La gente que, en general, participa de los medios de información lo hacen forma responsable y no transmitiendo información que es errónea o equivocada. Yo diría también que, hasta de repente, maliciosa. Porque se dan el trabajo de hacer vídeos pseudocientíficos", dice la doctora.





Este mensaje también se lo dirige a las comunidades de inmigrantes que se informan por fuentes no acreditadas, pues se ha descubierto en el último tiempo que existen grupos que generan desinformación y difunden teorías conspiratorias, y estos apuntan principalmente a las comunidades migrantes.





Escucha la entrevista completa con la Dra Magaly Barrera presionando en el ícono en la imagen principal.