Latinos en Australia aseguran ser víctimas de modalidad de “clonación” de perfiles en redes para hacer estafas

Para quienes están fuera de su país de origen, las redes sociales sirven para mantener el contacto con seres queridos, compartir imágenes, y relatar historias personales sobre sus vidas en el exterior.





Pero esta forma relativamente inocente de divulgar datos personales está poniendo a muchas personas en un grave aprieto.





Puntos destacados:

Delincuentes copian perfiles de redes sociales de latinoamericanos en Australia: utilizan sus fotos e información personal para contactar a seres queridos y engañarlos, sacándoles dinero.

Los estafadores se hacen pasar por funcionarios de aerolíneas como Avianca o Aeroméxico y solicitan dinero a las personas para solucionar problemas con un supuesto envío de mercancía o vuelos.

Expertos aseguran que lo mejor es evitar tener información pública en redes, especialmente los vínculos familiares y de amistad, para que los delincuentes tengan menos herramientas.

Se trata de la “clonación” o suplantación de perfiles en redes sociales, una modalidad de estafa que es cada vez más frecuente hacia los latinoamericanos en Australia. Los delincuentes crean un perfil falso que luce idéntico al perfil original de una persona. Para ello, recolectan toda la información posible de redes sociales como Facebook (fotografías, videos, datos personales, etc) que le den credibilidad al perfil falso, y así poder suplantar a la persona exitosamente.





"Haz de cuenta, ese pantallazo inicial que aparece en Facebook, donde dice esta persona es de tal ciudad, trabaja en tal empresa, ha hecho estos trabajos... incluso mis videos (fueron) republicados para que aparecieran en ese perfil falso", cuenta César, colombiano que fue víctima de esta modalidad.





Entre más creíble sea el perfil, más posibilidades tienen los estafadores de conseguir su propósito: escribirle a los familiares y amigos desde el perfil “clonado”, imitando al verdadero dueño del perfil, y hacerles creer que están hablando con él. De esta forma, se ganan su confianza. Luego, a través de engaños, como decirles que necesitan hacer un envío de mercancía, recuperar sus maletas extraviadas o comprar un boleto de avión urgentemente, logran sacarles dinero.





SBS Spanish realizó una consulta en las redes sociales en la cual descubrió una cantidad abrumadora de personas que aseguran haber sido víctimas constantes de prácticas de “clonación” de sus perfiles en redes sociales con propósitos ilegales; personas provenientes de Chile, México, Colombia, Ecuador y Honduras, entre otros países de Latinoamérica.





El experto en seguridad informática, Yago Jesús, identificó a la comunidad hispanohablante en Australia como un objetivo de alto interés para este tipo de estafadores.





Los latinoamericanos son un target (objetivo) importante porque son muchos y de muchos países, entonces el hecho de que estéis desplazados en otro país, se supone que el contacto que mantenéis con vuestras familias o allegados de vuestro país se ha reducido mucho.

"Y ahora con lo del coronavirus, que se han reducido los viajes, especialmente en un país como Australia que se lo ha tomado muy en serio, no como Europa, entonces claro, el contacto se ha reducido al mínimo con lo cual hay una ventana de oportunidad que aprovechan”, señala Yago Jesús.





¿Cómo funciona la estafa?

En el caso de César, como en el de muchos otros de los entrevistados por SBS Spanish, los estafadores les escriben a sus seres queridos desde la cuenta falsa (con su fotografía e información). Haciéndose pasar por ellos, el estafador le dice al familiar que necesita hacer un envío de una mercancía y que necesita que él la reciba, explicando que es un favor urgente y de suma importancia. En algunos casos, varían el discurso por envío de maletas, o compra de boletos de avión.





El familiar normalmente accede, convencido de que debe ayudar a su ser querido.







Source: Screenshot of conversation





Paso seguido, el estafador le pide sus datos al familiar (identificación, dirección, teléfono móvil, email) y le dice que le van a contactar directamente desde la empresa de envíos o aerolínea. Normalmente, utilizan el nombre de compañías reconocidas, como Fedex, Avianca o Aeroméxico. El suplantador incluso le envía un falso comprobante de la transacción.





Luego, un supuesto funcionario contacta nuevamente a la familia por vía telefónica.





El familiar, al ver la premura de la situación, empieza a considerar la idea de consignar el dinero inmediatamente. Los estafadores lo presionan para que envíe el monto solicitado, bajo la amenaza de que si no lo hace pronto, el envío será devuelto o decomisado por las autoridades.





"De repente me escribe mi hermana por WhatsApp ‘oye estás bien, necesito que me envíes los datos de tu cuenta para poderte enviar el dinero’... y yo, ‘¿perdón? ¿De qué me estás hablando?”, recuerda César, en entrevista con SBS Spanish.







Source: Image sent by scammer





Esta reportera de SBS Spanish fue partícipe de una conversación con un estafador.





Durante la llamada, el estafador dijo que necesitaba pagar una tarifa adicional de cientos de dólares en un envío, ya que el paquete que le habían enviado "sobrepasaba el peso permitido".





El estafador llegó a "identificarse formalmente" al final de la llamada, utilizando un número de referencia falso.





Algo similar le pasó a María Ignacia, de Chile, quien cuenta que mientras ella dormía en Australia, contactaron a su mamá en su país, desde una cuenta de WhatsApp falsa con su fotografía y su nombre, para darle malas noticias.





Le escribieron: “Mamita cómo estás, te estoy hablando de otro número porque tuve que cambiarlo. Terminamos todo con mi pareja, y me estoy yendo de vuelta a Chile contigo, estoy mal”.







Este es el perfil falso de los estafadores que se hacen pasar por funcionarios de Avianca.





María Ignacia recuerda que su mamá la llamó inmediatamente, “desconsolada y llorando”, a preguntarle si estaba bien y “que, si yo no tenía problemas y no me iba a venir” a lo cual ella respondió: “no mamá, yo estoy bien, no tengo problemas desde que hablamos ayer”.





Afortunadamente, en este caso y en el de César, ambos lograron darse cuenta a tiempo de que algo raro estaba ocurriendo y, por lo tanto no llegaron a consignar el dinero solicitado por los estafadores.





Pero otras personas no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, Tania, de Ecuador y su esposo chileno. El perfil de ambos fue clonado por estafadores varias veces y por consecuencia contactaron a sus familiares y conocidos.





En una de esas ocasiones, los estafadores lograron engañar a uno de sus amigos en Chile, diciéndole que necesitaban resolver un problema de un envío de mercancía con la empresa Fedex.





Cuando el amigo fue a hacer el depósito de los $8.000, que inclusive había pedido prestados, en el banco le preguntaron: “¿cómo así que está depositando tanta plata?” y él les respondió “es que es para Fedex” y en el banco le informaron: “no, esto no es Fedex, ellos tienen su propia cuenta corporativa, esto es una persona. No deposite, esto es una estafa”.





Fue en ese momento en el que el amigo de la pareja se dio cuenta de que se había convertido en víctima de una estafa y llamó a Australia.





“Él se comunicó con la mamá de mi esposo que vive aquí en Sídney a las 4 de la madrugada, ella llama a mi esposo y él le dice ‘no, yo no estoy pidiendo nada’”. Él se comunica con su amigo en Santiago para advertirle, pero la noticia le llega demasiado tarde.





Tania recuerda la respuesta de su amigo cuando le informaron de la estafa: “bueno, ya he perdido $3.800 que fue lo que deposité la primera vez”.





Desde este perfil falso de WhatsApp contactaron a la mamá de María Ignacia.







¿Qué hacer si te sucede?

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué hacer si descubres que tu perfil ha sido clonado y están usándolo para estafar a tus seres queridos? Lo primero es reportar el perfil en Facebook y recolectar evidencia.





Sin embargo, esto no siempre garantiza la solución del problema, como explica Vanessa, otra víctima de clonación de identidad en redes sociales.





“Envié a Facebook el reporte y ellos me dijeron que la persona no se estaba haciendo pasar por mí, aunque tenía mi foto. Y ahí uno no sabe qué hacer, no te da una opción para adjuntar más información”, cuenta Vanessa, quien ha encontrado múltiples perfiles clonados con su nombre y fotografías.





Otro problema es que la ley en la mayoría de los países no considera suplantar un perfil en redes sociales como un delito per se , a menos de que se consolide una acción ilegal a través de este. Esto explica el experto en seguridad informática, Yago Jesús.





Si no hay un hecho ilícito no suele ser considerado un delito. Si por ejemplo alguien crea un perfil para estafar a alguien, ahí hay un delito. Si alguien simplemente coge unas fotos tuyas para crear un perfil, sería algo más de propiedad intelectual, pero a nivel judicial ese tipo de cosas son de un rango muy inferior

Agrega que todo depende de la gravedad de la situación. “No es lo mismo atropellar a alguien, que atropellarlo porque te pasaste un semáforo en rojo o atropellarlo porque estabas borracho”.





Sin embargo, en caso de que una persona haya sido víctima de una estafa (en este caso, el familiar o amigo que consigna el dinero al delincuente) es importante tener pruebas verificables y presentarlas ante las autoridades del país de origen.





Por eso, el experto Yago Jesús también recomienda utilizar varias herramientas gratuitas disponibles en línea, como el sitio www.egarante.com , que te permite formalizar tomas de pantalla de conversaciones, mensajes de correo electrónico, entre otros, para que tengan validez ante un juez, incluso si el delincuente borra el perfil o las conversaciones. La prueba autenticada se mantiene en el tiempo y preserva su valor.





En Australia, si sufres algún delito informático, también puedes hacer un reporte con el Centro de Ciberseguridad Australiano. Para conocer más, puedes hacer clic en ReportCyber .







Si se trata de una estafa, te recordamos que puedes también acudir al sitio www.scamwatch.gov.au o contactarte con la policía en tu estado o territorio para pedir asistencia.





Lo mejor es blindarse: esto aconsejan los expertos





La “clonación” o creación de perfiles falsos usando la información de las personas puede ser difícil de denunciar ante las autoridades si la estafa no se concreta. Por esto, los expertos aconsejan que lo mejor es blindarse para evitar que su perfil pueda ser copiado con facilidad.





"Hay que hacer un examen de conciencia propio y determinar si es necesario publicar de una forma gratuita al mundo tanta información. Por ejemplo, mucha gente en Facebook, sorprendentemente, tiene pública su lista de familiares." señala el experto.





Al final toda esa información, que en realidad no aporta nada, porque no vas a dejar de ser primo o hermano por no ponerlo en Facebook o no, le da objetivos a la gente que quiera iniciar un timo.

"Cuanto más restrinjas esa información lo que estás haciendo es bloquear la posibilidad de que encuentren esos enlaces entre una persona u otra para hacer los timos", explica Yago Jesús.





En esto coincide también el experto en informática Alberto Roura.





“No está de más que a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, y tíos, que quizás no saben usar un teléfono muy bien, o incluso gente joven, si ves que esa persona puede tener dificultades en entender que este tipo de cosas existen, pues comentarlo en una comida familiar. ‘Oye, ¿has pensado en poner estos ajustes?’”, dice Roura, quien agrega que la ingeniería social es cada vez más avanzada, y que los ciberdelincuentes analizan cualquier detalle mínimo o mensaje que se deja en el perfil de un amigo o familiar.





Para conocer más sobre cómo operan los delincuentes en línea a través de “ingeniería social”, puedes visitar esta página del Centro de Ciberseguridad Australiano.





Algunas personas como Nicole, una hondureña en Australia agotada de que clonen su perfil, han llegado a tomar medidas extremas para evitar el problema.





“Yo más bien dejé de poner fotos mías en las redes sociales. Tengo todo privado. Y si miras mi perfil de Facebook, tengo una foto de un perro en frente de una computadora, y me ha funcionado. En los últimos meses nadie ha querido copiar mi perfil. Creo que es la única manera de que no me roben la identidad”, explica Nicole.





Algunas personas prefieren poner fotos de animales en sus redes sociales para evitar que clonen su perfil.







Además, es importante educar a amigos y familiares frente a la privacidad de la información en redes. El mexicano Luis Satch, quien también fue víctima de este problema, hace una reflexión al respecto.





Mi mensaje para los mexicanos y la comunidad latina es que nos cuidemos entre nosotros. Porque no solamente es cuidarme a mí mismo, muchas personas cuando les comunico este tipo de cosas me dicen ‘a mí no me importa mucho que vean mis datos porque yo no pongo nada muy personal en Facebook…’ sin embargo, no se dan cuenta que al tener otros amigos en Facebook, abren la puerta para que los delincuentes puedan ver los datos de sus amigos.

Luis además piensa que es importante tener en cuenta las señales de alerta que se pueden detectar para distinguir cuándo la persona que te contacta no es la que tú piensas.





Los expertos también dan las siguientes recomendaciones:





Fíjate en si la ortografía de la persona coincide con su nivel educativo

Revisa la forma en que la persona se refiere a ti (sobrenombres, palabras de afecto) y su forma de expresarse

Mira el código de país (si te escriben por WhatsApp) el cual debe coincidir con el del país en el que la persona reside. En el caso de Australia, por ejemplo, es +61.

Fíjate en que la cuenta desde donde te escriben no haya sido creada recientemente

Si te piden dinero, eleva las alarmas

Para blindar tu privacidad en línea:





Cambia la privacidad de todas tus cuentas de redes sociales a “privadas”.

No aceptes invitaciones de amistad de extraños.

Minimiza la información que compartes en tu perfil (lugar de trabajo, familiares, amigos).

No proveas datos personales a través de mensajes de texto o chats. Siempre acude a la página web de la empresa o llámalos directamente.

Y ante la duda, si no estás seguro sobre si quien te escribe es tu ser querido o no, pregúntale cosas que solo tú y esa persona podrían saber, o hazle una videollamada para comprobar que sí es quien piensas.





Pero, sobre todo, evalúa tus niveles de privacidad en todas tus redes. Recuerda que cualquier cosa que compartes públicamente, es una carnada jugosa para los inescrupulosos y delincuentes.





Haz clic en la imagen principal del artículo para escuchar este podcast.