Limpieza bucal olvidada y menos visitas al dentista, una tendencia creciente en Australia, revela encuesta

Para muchos personas ir al dentista no es divertido. Pero en Australia, esta tendencia cada vez tiene más adeptos. Una encuesta entre 25.000 personas, realizada por la Asociación Dental Australiana (ADA), reveló que algunos habitantes de este país están adoptando hábitos cuestionables en lo que respecta a su higiene dental.





La investigación mostró que solo el 13 por ciento de los australianos han visitado al dentista en los últimos 12 meses.





Expertos como la Dra. Mikeala Chinotti aseguran que tres de cada cuatro adultos australianos no mantienen una higiene dental con regularidad.



Advertisement

"Pensemos en el uso del hilo dental. Como digo, uno de cada cinco adultos solo se cepilla una vez al día. Y, curiosamente, el 30 por ciento de estas personas dijeron que el hilo dental les causaba dolor, y la siguiente razón más común fue que la gente pensaba que era malo para los dientes".



Source: Getty / Getty Images Entrevistada por SBS Spanish, la higienista dental en Melbourne, Adriana Salazar, explica que una de las principales causas de la poca higiene bucal está en la falta de información y buena educación sobre salud dental.





La gente no sabe que cuando hay una caries, éstas pueden progresar, pueden afectar el nervio. Lo que llevaría a la persona a un tratamiento de conductos, y muy seguramente a necesitar una corona. O si no se trata, entonces también podría llegar a perder el diente. Adriana Salazar, la higienista dental.

“Lo mismo con las encías. Si no se limpian los dientes, afectan las encías y la persona puede tener una inflamación de la encía. Y si no se trata eso, en algunas personas pueden llegar a enfermedades periodontales, que es una infección de la encía”, detalla la higienista dental.





Por su parte, el Dr. Roshan Abraham, dentista en Sídney, dice que las personas también deben reducir su consumo de azúcar para mejorar la salud dental.





"Algunas personas vienen a mi consultorio con una botella de Coca Cola en la mano, lo cual me aterroriza y les digo: ‘eso es exactamente por lo que estás aquí’. Entonces, trato de convencerlos de que lo dejen, pero no sé si lo hacen. Algunos de ellos no regresan. No sé si he hecho que lo dejen o no".





Descuidar buenos hábitos dentales puede potencialmente causar efectos negativos en otras áreas, de lo que, según la doctora Chinotti, dos tercios de los adultos no son conscientes.





"Creo que uno de los más conocidos o más comunes a los que nos referimos a menudo es el impacto que la diabetes puede tener en la boca. Entonces, las personas con diabetes tipo 2 -que quizás no se han detectado o no se han controlado bien en ese momento- en realidad puede aumentar el riesgo de que alguien desarrolle una enfermedad grave de las encías; donde lo que sucede en la boca es que el hueso y las encías se pierden alrededor de los dientes, por lo que pueden aflojarse con el tiempo si la enfermedad no es tratada".



Contenido relacionado: Chilena logra su sueño de ser dentista en Australia

PingPing Han, becaria en la Facultad de Odontología de la Universidad de Queensland, asegura que la enfermedad de las encías es extremadamente común y se puede prevenir fácilmente cepillándose los dientes y usando hilo dental todos los días.





"Básicamente, si se está cepillando los dientes y descubre que sus dientes están sangrando cuando los está cepillando, eso significa que tiene una inflamación de la encía. A esa enfermedad temprana la llamamos gingivitis. Y no entre en pánico cuando vea el sangrado - es muy común. Afecta al menos al 90 por ciento de los adultos en el mundo. Pero, si lo dejas hasta que se desarrolle, el tejido de la encía desaparecerá con el tiempo y perderás el diente".





Otro de los aspectos importantes a la hora de realizar una buena higiene bucal, tiene que ver con la clase de cepillo que se utiliza. El mercado ofrece una variedad de cepillos tanto manuales como eléctricos, así como elementos para complementar la limpieza de los dientes.





La higienista de Melbourne, Adriana Salazar, subraya lo importante es manejar una técnica adecuada al momento del cepillado de los dientes.



Una de las cosas que recomendamos es si es un cepillo normal que sea de cabeza pequeña; especialmente si la boca es pequeña, y de acuerdo a la edad. Es decir, si es un niño, pues un cepillo pequeño; si es un adulto, un cepillo más grande. Adriana Salazar, higienista dental.

La frecuencia diaria del cepillado es otro tema de discusión, en materia de higiene bucal. De ahí que la especialista Adriana Salazar, haga énfasis en que una mala salud bucal puede estar relacionada con otras enfermedades en el cuerpo.





“ Una de las cosas que quisiera que la gente tuviese claro es que, las cosas que pasan en la boca afectan a nivel general. Dentro de eso hay estudios de que la enfermedad periodontal -que es cuando las encías están infectadas- puede esta asociada a una diabetes no controlada, a enfermedades cardiovasculares. Puede estar incluso asociada a Alzheimer.





“Incluso los últimos estudios han sugerido asociaciones con cirrosis o artritis. Entonces, todo está conectado. Por eso es importante, aparte de la cuestión dental, tener en cuenta que también puede afectar a nivel general, a nivel sistémico”.