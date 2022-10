Lo que necesitas saber para adoptar un niño del extranjero

Presented by Carmenza Jimenez

Para iniciar un proceso de adopción en Australia, usted tendrá que ponerse en contacto con la autoridad central de su estado y territorio, que se conoce como STCA (por sus siglas en inglés), que puede pedirle que presente una expresión de interés o que complete un cuestionario para la evaluación previa de su elegibilidad.





Puntos destacados:

De las 334 adopciones finalizadas en 2019-20, solo 37 fueron adopciones internacionales.

La "adopción por expatriados" requiere que los padres adoptivos vivan en el extranjero durante un mínimo de 12 meses por razones distintas al motivo de adoptar un niño.

En 2019, se reinició el programa de adopción internacional India-Australia, pero solo en Queensland y el Territorio del Norte.







EL STCA también puede pedirle que asista a entrevistas con un asesor de adopción y que se someta a controles de salud, policiales y de referencias.





Deb Brook, madre soltera, solicitó la adopción de un niño en China. Acabó esperando más de una década, durante la cual se dedicó a ayudar a otras personas a través de un grupo de apoyo en Facebook llamado Adoption Australia.





"A mí me costó más de 12 años con el programa de China, que cambió hace varios años, o en realidad fue después de más de una década que cambió de repente, y la espera pasó de un par de años a 10, 14, o 15 años más. He oído hablar de gente que lo consigue en pocos años, pero es extremadamente raro",relata la madre adoptiva.





En los últimos años, la espera para las adopciones internacionales ha aumentado porque muchos países asociados dan prioridad a las familias adoptivas locales.





La Sra. Brook dice que la parte del proceso que más tarda es la que sigue a la aprobación de la solicitud, mientras se espera a que el país de destino le asigne un niño.





"En Australia, se tarda entre uno y dos años en pasar por el sistema de aquí, porque hay un proceso de selección, hay un proceso de educación, hay visitas de trabajadores sociales. Una vez que se aprueba el expediente, la espera queda fuera de las manos del australiano. Va a ese país, y queda en manos del país que has seleccionado, y allí depende de ellos".





Explicaba Deb Brook quien agrega que el tiempo de espera en Australia fue bien aprovechado por ella, porque asistió a sesiones educativas que le proporcionaron conocimientos y herramientas para ayudar a su hijo adoptivo a adaptarse a una nueva familia, en un nuevo país.





"La educación en materia de adopción en Australia es muy superior a la de otro país como Estados Unidos, que apenas da información y educación a los padres. Hay muchos padres que regresan a casa y no pueden hacer frente a la situación. Algunas personas dicen: 'Oh, Australia, exagera'. Sí, en algunas áreas, pero la cuestión es que técnicamente cualquier niño que pasa por el sistema de adopción o de acogida tiene necesidades especiales en el aspecto emocional debido a su trauma. Así que, en lo que respecta a la educación y la preparación de los padres y todo lo demás, es totalmente correcto". Aseguraba la madre adoptiva.





En nuestro país, cada estado y territorio tiene un conjunto diferente de requisitos para los padres adoptivos, y también tienen que cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos por el país de adopción en el extranjero.





"Suele haber un límite de edad, sobre todo en torno a los 50-55 años; hay un límite de peso, no puedes ser obeso; en algunos casos hay que tener ingresos, tienes que ser capaz de permitirte un hijo; se fijan en el número de multas que tienes, incluso en las de exceso de velocidad. Si tienes demasiadas, te descartan. Por lo tanto, varía según el estado, y varía según el país de referencia porque ellos también tienen sus propios criterios. Así que tienes que cumplir los requisitos de Australia y los de tu país".





El informe Adoptions Australia 2019-20 revela que la mayoría de los padres que entran en proceso de adopción en el país tienen entre 40 y 44 años.





Una vez adoptado el niño o iniciado el proceso de adopción, se puede solicitar el visado de adopción subclase 102.





El abogado principal del Centro de Asesoramiento y Derechos de Inmigración, Ali Mojtahedi, dice que todos los niños que emigran a Australia deben cumplir con requisitos de salud.





" Si el niño no cumple con los criterios de salud sobre la base de que tiene una afección que puede representar un costo significativo para la comunidad o perjudicar el acceso a los servicios, es posible que el ministro renuncie a algunos de estos requisitos. Por lo tanto, no habría una exención disponible si la persona tiene una condición que representa una amenaza para la comunidad, pero una exención es posible si el ministro está convencido de que las concesiones de la visa no resultarían en costos o perjuicios indebidos".





Explicaba el abogado, quien señala que el Ministerio de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales también puede pedir un requisito adicional, llamado garantía de apoyo.





"No es un requisito obligatorio, pero en algunos casos, el ministro puede pedir una garantía de apoyo para este visado. Una garantía de apoyo es esencialmente una persona que proporcione la garantía que puede ser el patrocinador, pero no necesariamente daría, por así decirlo, una promesa de que si el niño viene a Australia y tiene acceso a una variedad de servicios en Centrelink entonces la persona que proporciona la garantía sería responsable de hacer el reembolso ".





En otros casos, los ciudadanos australianos o los residentes permanentes que viven en el extranjero pueden adoptar un niño a través de una agencia o autoridad gubernamental en el extranjero mediante la adopción por expatriación.





Con esta opción, la única intervención del Gobierno australiano se produce en el momento de solicitar el visado, una vez finalizado el proceso de adopción en el extranjero.





"De acuerdo con el proceso de visado, si la adopción se realiza a través de la adopción por expatriados, la persona que patrocina tendría que haber estado viviendo en ese país durante un período mínimo de 12 meses, pero también tendría que demostrar que el propósito de su estancia en ese país no era para eludir el proceso de adopción internacional, sino que estaba viviendo en ese país por otra razón legítima". Manifiesta el abogado del Centro de Asesoramiento y Derechos de Inmigración.





En Sydney, Srini Lakhani intenta adoptar un niño de la India.





"En 2015 me diagnosticaron un cáncer y perdí el útero en 2019, y fue entonces cuando toda mi situación se hizo añicos al ver que ya no podría ser madre. Así que pensamos en adoptar, pero desgraciadamente, con las circunstancias y con las normas y reglamentos de Australia, el proceso no salió adelante."





El abogado Mojtahedi explica que, en el 2010, el gobierno federal suspendió el programa de adopción internacional con la India debido a preocupaciones sobre el tráfico de niños.





"Hubo una congelación de la adopción desde la India por las preocupaciones sobre qué salvaguardias había, y hubo una congelación durante unos ocho años. Ahora, las adopciones desde la India se han reanudado a partir de 2019, pero solo en números limitados y solo están disponibles para aquellos que van a través de agencias en Queensland y el Territorio del Norte."





En Australia, todas las adopciones en el extranjero sólo se facilitan si se cumplen los principios y normas del Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, lo que significa que la adopción debe responder al interés superior del niño.