Los colombianos superan a los chilenos como la comunidad hispana más grande de Australia

Cada cinco años, la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) recolecta los datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas y hogares en Australia, mediante el Censo de Población y Vivienda.





El último censo se realizó en 2021 y en julio 2022 la oficina publicó los datos de la encuesta nacional.





La extensa información sobre la población australiana también se puede acceder a través de la plataforma interactiva conocida como el SBS Census Explorer (Explorador del Censo Australiano) . Allí las personas pueden realizar búsquedas para encontrar información detallada y resumida sobre los hallazgos del censo.





Puntos destacados:





El demógrafo mexicano de la Universidad Nacional Australiana (ANU), Vladimir Canudas Romo, aclaró que aunque “lo que estamos viendo ahora es una estimación probablemente muy cercana a la realidad” con respecto a la población australiana, "habrá que esperar hasta octubre para conocer los resultados finales del censo”.





Mientras tanto las personas pueden explorar la plataforma interactiva de SBS para obtener información sobre una amplia variedad de datos demográficos en ocho idiomas, incluido el español.





La información recopilada en censos anteriores (2011 y 2016) también es incluida en el explorador poblacional de SBS con el fin de llevar a cabo análisis comparativos sobre la evolución de la población australiana en los últimos diez años.





El cónsul de España en Sídney, Juan Manuel Molina, con los miembros mayores de la comunidad de españoles en Wollongong Source: Provided





Entre las novedades más importantes para la comunidad hispana desde el censo del 2016 es el crecimiento en el número de personas que hablan español. En la actualidad 171,370 personas lo practican en sus casas, una cifra que representa el 0,7 por ciento de la población total de Australia.





También se destaca el aumento en el número de personas nacidas en Colombia, la comunidad hispana de mayor crecimiento desde el penúltimo censo en 2016; el incremento moderado en el número de personas nacidas en Argentina y México que ahora viven en Australia; y la disminución de las comunidades hispanas que se asentaron en la década de los años 70 y 80, entre ellas, la chilena, española, peruana, uruguaya y salvadoreña.





“Sabemos (que la cifra de colombianos) se desploma en el 2020 entonces probablemente muchos de estos colombianos son generaciones jóvenes que están llegando y que son un altísimo número de migrantes, comparado con el pasado”, afirmó el demógrafo en entrevista con SBS Spanish.





De hecho, los hispanohablantes nacidos en Australia ahora representan un poco más del 25 por ciento de nuestra comunidad, seguido por los nacidos en Colombia, que son casi el 18 por ciento, y los chilenos que son casi el 14 por ciento.





Tradicionalmente era la comunidad chilena que solía encabezar la lista de las comunidades hispanas más grandes de Australia, pero en la actualidad el censo indica un cambio de tendencia.





Danza Montun Source: Facebook





“He conocido a grupos chilenos que los jóvenes ya no hablan español, entonces no estarían definidos o incluidos dentro de esta definición de si hablan español porque (su) padre es chileno (su) madre es chilena, pero ya no hablan el español, entonces no entrarían efectivamente dentro de esta clasificación”, explica el demógrafo.





El censo también reveló datos sobre el estatus laboral de la población.





En el caso de la comunidad hispana, un gran porcentaje trabaja en el sector de la hostelería y los trabajos de bajos ingresos siguen siendo una tendencia en 2021, como lo fue en censos anteriores.





En materia de vivienda y ciudadanía, el porcentaje de personas hispanas que alquilan es mayor, comparativamente, que el resto de la población australiana, mientras que el número de hispanos que se nacionalizaron ha bajado en comparación con años anteriores.





“Otro aumento que también noté es en el número de hispanoparlantes que no son ciudadanos australianos (la cifra) aumentó un 10%, es decir era el 20% y ahora es el 30%”, destacó Canudas Romo.





Maximo Cadel, Daniel Recht y Franco Recht, los argentinos que recorren a Australia en bicicleta Source: SBS





Una posible explicación podría ser el hecho de que un gran porcentaje de la población hispanoparlante en Australia está llegando al país como estudiantes internacionales.





“Eso a lo mejor también nos explica por qué rentan … (a lo mejor) están esperando a tener la ciudadanía y después entonces establecerse mejor”, señaló el demógrafo, quien aclaró que el número de hispanos que alquilan supera el número de inquilinos hindúes y chinos pero que “a diferencia de ellos (los hispanos) mencionaban menos estrés (financiero).”





El “estrés financiero” en Australia se refiere a la situación que enfrenta una persona que gasta más del 30 por ciento de sus ingresos para cubrir el costo de un alquiler o hipoteca.





“Creo que es importante clarificar … que nuestra comunidad no está tan estresada como estas otras dos comunidades (hindúes y china) sobre todo la China… sin embargo… está el factor de incertidumbre de muchos jóvenes que están llegando a Australia y que no tienen la ciudadanía, que no están teniendo una familia y que están rentando”.





Natalie Tarleton y su familia celebran un auténtico asado uruguayo. Source: Natalie Tarleton





“Obviamente el factor económico es fundamental y sabemos que es un gran factor que decide la fecundidad de las comunidades, no solamente hispana, pero de todas las otras,” explicó el experto.





Los pormenores del censo poblacional





A pesar de los datos facinantes que generó el censo 2021, el demógrafo afirmó que hubo varias preguntas que podrían haber creado “cierta confusión” entre los encuestados.





“Por ejemplo, esto del idioma que se habla en el hogar … eso (los datos) no nos dicen directamente si son por ejemplo latinoamericanos o españoles o de otro país hispanoparlante.”





“Si en una pareja él habla español y ella es australiana pero no habla español, probablemente en ese hogar se declare que hablan inglés por lo que esa persona no entra dentro de los resultados que estamos viendo (para el idioma español)”, dijo.





Otra de las preguntas problemáticas para el demógrafo estaba relacionada con la ascendencia indígena.





“Por ejemplo, uno de los primeros resultados que salieron y que los medios tomaron muy en serio, fue que la población australiana había reducido mucho pero en realidad es que hubo un grupo que no se está contando que es el grupo de indígenas y del Estrecho de Torres y ese grupo no está incluido totalmente como australianos en esas primeras preguntas del censo, entonces hay que tener cuidado con estos primeros resultados preliminares y (esperar) en octubre cuando tendremos la posibilidad de ver completamente los resultados del censo”.





Latinoamerica and Hispanic Rainbow Community Source: SBS





Los datos recopilados de las diferentes etnias e idiomas que se practican en Australia revelan que por primera vez las personas nacidas en la India ocupan el tercer lugar en la lista que mide los paises de nacimiento, después de Australia e Inglaterra. El punjabi se sitúa como el idioma que está experimentando el crecimiento más rápido en Australia.





Escucha el análisis del demógrafo de la Universidad Nacional Australiana (ANU), Vladimir Canudas Romo presionando la imagen principal.