Los estados de Australia anuncian planes para la llegada de estudiantes internacionales

A medida que las fronteras de Australia se van abriendo a los viajeros que llegan del extranjero, los estados anuncian sus planes para recibir estudiantes internacionales.





Los gobiernos de Nueva Gales del Sur (NSW), Queensland y Victoria han anunciado planes para la llegada gradual de su alumnado entre finales de 2021 y comienzos de 2022.





Este plan de NSW permitirá que hasta 250 estudiantes internacionales regresen al estado cada quince días a partir de principios de diciembre de 2021.





La propuesta de Victoria permitirá que 120 estudiantes matriculados y nominados por las universidades ingresen al estado cada semana. Los números se ampliarán a más estudiantes y otros proveedores con el tiempo.





A partir de enero de 2022, el plan de llegadas de estudiantes a Queensland inicialmente traerá de regreso a 250 estudiantes internacionales cada dos semanas.











Pero estas entradas a cuentagotas van a complicar ese retorno. Según publica “The Conversation”, hay cerca de 145 mil estudiantes con visa concedida que se encuentran estancados en el extranjero.





Analistas apuntan a que incluso si llegan a tiempo para el comienzo del año académico 2022, habrá problemas de atascos en el sistema.





Algunas universidades están encontrando difícil poder planificar la vuelta al campus de forma apropiada, como explica a SBS Spanish la Doctora Caroline Schuster, investigadora y docente de la facultad de antropología y arqueología de la Australian National University y codirectora del Centro australiano para estudios latinoamericanos, ANCLAS.





“Se han hecho anuncios pero tenemos muy poca información sobre cómo funcionará el programa y cuántos estudiantes y para mí como investigadora interesada en Latinoamérica, hay muy poca información sobre de dónde vienen los alumnos internacionales”, explica Schuster.











Los planes anunciados por los gobiernos estatales requieren que los estudiantes se pongan en cuarentena a su llegada a Australia durante dos semanas y que las universidades cubran la mayor parte del precio de cerca de $5,000 por estudiante.





Esto permitiría que solo lleguen alrededor de 1,500 estudiantes a Nueva Gales del Sur y alrededor de 2,100 a Victoria antes del primer semestre.





El profesor Christopher Ziguras, Profesor de Global Studies, de la universidad RMIT es crítico con esta medida y asegura en “The Conversation” que “tiene poco sentido exigir que los estudiantes internacionales completamente vacunados estén en cuarentena durante dos semanas, dado que los australianos vacunados que ingresan desde los mismos países ya no necesitan la cuarentena. Los estudiantes internacionales no presentan más riesgo que los australianos que regresan”.





Mi proyecto de investigación incluye Paraguay, y muchos de los alumnos paraguayos que quieren estudiar una maestría aquí en Australia tienen una vacuna que no está reconocida por Australia.

Por su parte, la doctora Schuster indica además que la no aceptación de ciertas vacunas en Australia, puede traer problemas añadidos.





“Mi proyecto de investigación incluye Paraguay, y muchos de los alumnos paraguayos que quieren estudiar una maestría aquí en Australia tienen una vacuna que no está reconocida por Australia”, asegura Schuster.





Según los datos gubernamentales más recientes de octubre de 2021, hay un 54 por ciento menos de estudiantes internacionales viviendo en Australia.





Esto se refleja en los datos de la oficina de estadísticas (ABS), que indican que los beneficios para la economía local derivados de tener estudiantes internacionales en Australia, bajó de cerca de 9,000 millones de dólares en 2019, antes de la pandemia, a 5,500 millones en 2021, lo que supone unas pérdidas de casi el 50 por ciento.





Si bien el crecimiento en el aprendizaje en línea ha compensado en parte estas pérdidas, no es suficiente para subsanar la caída general de los ingresos que traen los estudiantes internacionales.





Sin embargo, la enseñanza en línea también ha traído algunos beneficios, como reconoce la doctora Schuster.





“Hemos creado programas online que merecen la pena. Son robustos, interesantes y están apoyando a nuestros alumnos que están en contextos internacionales, pero obviamente hay muchos programas que dependen de tener los alumnos acá”.





Pero no sólo son las universidades en Australia, las que están expectantes ante la llegada inminente de los estudiantes internacionales. También las agencias que traen estudiantes para estudiar inglés o cursos de estadías más cortas, están preparándose para una demanda que no decae, como explica desde España, Marta Caparrós de la agencia You Too Project.





El 80 por ciento de sus clientes tenían como destino Australia y tras el cierre de las fronteras tuvieron que diversificar su mercado y buscar otros destinos como Canadá, Malta, Irlanda o Dubai.





Aunque el ajuste fue duro y complicado, Caparrós explica que su empresa ha sobrevivido y ahora Australia vuelve a estar en su lista de destinos, pero con muchas incertidumbres por delante.





“Estamos viendo una recuperación brutal del mercado, tenemos cientos de estudiantes esperando a recibir su visado, pero se puede prever que va a haber un cierto bloqueo, muchísima gente a la vez tratando de entrar a Australia, a lo mejor no vamos a tener los vuelos, los precios serán caros, los visados no van a llegar a tiempo, qué capacidad van a tener las escuelas…”





“Hay muchas incógnitas, pero en general el sector y las agencias tenemos que estar contentas con las noticias que llegan. Australia necesita a los estudiantes”, asegura Caparrós.





