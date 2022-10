María Peña: Un océano de expresión artística en Australia

María Peña es una artista colombiana que llegó hace algunos años a Australia con su lienzo bajo el brazo. Y desde entonces no ha parado de expandir sus colores por doquiera que ella pase: Ya sea en sus cuadros, en los muros callejeros, adentro de un local, y hasta en botes, como recientemente ha experimentado.





Sus obras exploran frecuentemente la relación del ser humano con la naturaleza, por lo que no sorprende que en esta oportunidad el título de su nueva exposición sea Natureing/Natureando .





"Natureando invita a hacer una mirada hombre-naturaleza en estrecha conexión, a pensarnos y a vernos como una hoja de la tierra, como una textura infinita dentro de ella, como una sola forma con la tierra”, dice la artista a SBS Spanish.





Si despertáramos nuestra memoria ancestral sabríamos que llevamos el astro sol adentro, que llevamos parte del océano en nuestro interior, que llevamos ríos y montañas, porque somos una célula viva de esta tierra, de este universo, somos madera, somos tierra también.

De aquí que en esta serie de pinturas al óleo sobre lienzo, los elementos formales de la obra sean la figura humana y partes de la naturaleza: manos, pies, rostros surrealistas, hojas, flores, troncos, mostrados como una sola forma en metamorfosis.





María comenta que Natureando comenzó a gestarse en el 2020, según ella, “un año de despertar, un momento atemporal (metafóricamente), de estar presente, de vivir, sentir y experimentar el aquí y el ahora, de trascender y de estar muy conectada con mi ser y mi espacio interno, con mi alma”.





"Roots for Seduction", obra de la artista colombiana María Peña Source: Provided by Maria Pena Visual Arts





La artista piensa que es el momento inapelable de voltear los ojos hacia dentro y ver “nuestra luz, nuestra energía rebosante de vida que hay en ese espacio que no podemos ver, pero que sentimos y que nos hace quienes somos en realidad”.





Natureing-Natureando fue creada en diferentes espacios. La artista enrolló sus lienzos, empacó sus oleos y pinceles y se fue por 3 semanas a hacer un voluntariado en Cowsnest Community Farm en Candelo, donde, en medio de la naturaleza y en una pequeña cabaña en donde se alojan a los voluntarios, ella improvisadamente armó un mini taller de pintura.





Después de las tareas de la granja, me ponía a pintar. ¡Fue tan inspirador! Ahí con el sonido de los pájaros, el muir de las vacas, del viento soplando ¡y hasta las moscas y mosquitos!

A comienzos del 2021 y con el relajamiento de las restricciones por el COVID-19, María Peña desarrolló el Proyecto “Murals in Boats” en el velero Santa Cruze, en Yeppoon, usando esmalte especial para veleros.





Source: Provided by Maria Pena Visual Arts





La imagen consiste en 3 rostros de niñas que se difuminan entre hojas y flores y unas manos que sostienen una corteza que se comunica y conecta entre ellas, el fondo es un telar de estrellas, una noche que se ilumina con ellas y con los rostros.





Meses antes María había desarrollado otro mural en Brunswick, Victoria, barrio donde ella vive: “Murals for Life Matters.





Los elementos de la naturaleza remplazando la cabeza humana han sido recurrentes en la obra reciente de la artista y han ido evolucionando hacia lo que ahora María presenta como Natureing/Natureando y que en años anteriores ella referenciaba como “paisajes de la memoria o memoria desdoblada, una conexión de los recuerdos la tierra de origen cuando uno emigra a otro país donde debe aprender una lengua diferente y adaptarse a una nueva cultura”, explica.





Source: Provided by Maria Pena Visual Arts





“Mural in the Boats” and "Murals for Life" estarán actualizados en María Pena Art y tambien en mariapenaart (Instagram). La exposición “Murals for Life” se puede visitar en Melbourne, en Barkly Square , Brunswick.





