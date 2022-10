Miles de jóvenes, con visa work and holiday aprobada antes de pandemia, no podrán volver a aplicar por superar el último año la edad límite

By Noelia Blasco

El cierre de fronteras ha afectado la vida de miles de jóvenes alrededor del mundo que estaban listos para viajar a Australia con la visa Work and Holiday aprobada, la maleta hecha y cumpliendo todos los requisitos impuestos por la administración australiana.





Pero llegó la pandemia y con ella el cierre del espacio aéreo y ahora los titulares de la visa Work and Holdiay en el exterior que cumplieron más de 30 años de edad en el período de cierre no podrán entrar a Australia.





Esto se debe a que el límite de edad impuesto por la visa Work and Holiday es de 30 años.





Cristina Pérez es una de las jóvenes afectadas por el cierre de fronteras. A la española residente en Reino Unido le aprobaron su visa Work and Holiday antes de que cumpliera 30 años pero con los cierres de fronteras no pudo ingresar a Australia y ahora, un año más tarde, ya no cumple con los requistos de edad bajo dicha visa.





"Tenía todo preparado para ir a Australia con la Work and Holiday visa y debido al COVID todo se ha visto un poco chopeado... no podemos volver a aplicar... todos nos hemos visto afectados con los sueños rotos”, dijo Cristina a SBS Spanish.





Pero Cristina no es la única afectada, miles de jóvenes que durante este último año han cumplido más de 30 años, cuando el límite edad para acceder a una visa Work and Holiday se encuentra precisamente en esa edad, han tenido sus sueños aplastados. Los afectados coinciden en que cumplían los requisitos y sus visas fueron ya aprobadas, lamentando que incumplir en solo un año el límite de edad impuesto, cuando ni siquiera se les ha permitido la entrada al país, es injusto.





“Es horrible... todo se cayó y es una tristeza enorme. Estoy triste, mi visa ha expirado, después de tanto tiempo esperando.





“[Tenía] muchos sueños de ir allí [Australia] de trabajar, de vivir la experiencia, y de repente de un día para otro, sin algo que podemos controlar, pues se derrumba todo, es horrible ese sentimiento”, lamenta la española.





Dado que los afectados no pudieron entrar en Australia debido a la pandemia, la administración australiana les exige volver a realizar la aplicación a este tipo de visa y les ofrece la devolución de las tasas administrativas. No obstante las personas que cumplieron 31 ya no cumplirán los requisitos.





“Me han sorprendido que no fuesen justos [Gobierno de Australia] y que no traten a todos por igual... de que excluyesen a la gente que ya no cumple los requisitos de edad, aunque ya tuviesen una visa aprobada.





"Yo lo tenía como un país abierto [Australia] que acoge a todo el mundo, no entiendo”, agregó Cristina, quien integra un movimiento de afectados por la edad, con visas aprobadas antes del COVID-19.





El grupo se moviliza en las redes sociales y sus miembros rechazan que se les devuelva los 485 dólares que les costó solicitar la visa. Por eso, han unido fuerzas y están realizando diferentes llamamientos para encontrar una solución.





A través de cartas al Parlamento de Australia, emails a mandatarios o la recogida de firmas en change.org los miembros del grupo están tratando de presionar a funcionarios australianos para que hagan una excepción, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.





"Lo más justo es que nos extiendan esa visa, como ha hecho Canadá.





"Pero, ¿si hace falta gente en granjas en el sector agrario … y en cualquier sector donde estamos dispuestos a trabajar, y hay gente que tiene más de 30 años que también tiene mucha más experiencia, entonces [por qué no nos dejan] aportar?, pregunta Cristina.