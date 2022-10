Mujeres migrantes en Australia, atrapadas en relaciones abusivas por barreras culturales y visas temporales

La periodista de investigación Jess Hill pasó cuatro años investigando y escribiendo sobre la crisis de violencia doméstica en Australia en su libro See What You Made Me Do, (Mira lo que me hiciste hacer) convertido ahora en una serie documental de SBS.





Jess Hill dice que la naturaleza elusiva del control coercitivo a menudo hace que este tipo de abuso sea invisible.





Ella explica que los signos comunes de control coercitivo incluyen:





Control financiero

Aislar a la víctima de familiares y amigos

Hacerle difícil conocer a otros

Amenazas de hacerse daño a sí mismos, a las mascotas o a los niños.

Menospreciar o degradar constantemente a una víctima-sobreviviente

Al inicio de una relación sentimental, este tipo de control se puede interpretar por parte de la víctima como una muestra de interés o pasión amorosa.





Puntos destacados:





El control coercitivo se da fundamentalmente, cuando la víctima no se siente libre en una relación por la actitud controladora del perpetrador.

El 92 por ciento de los perpetradores de violencia doméstica habían utilizado previamente comportamientos de control coercitivo.

Los defensores y las organizaciones de apoyo piden que se criminalice el control coercitivo, dado que es el precursor clave de la violencia física y el asesinato.

Sin embargo, el experto en trabajo social y relaciones afectivas, Félix Gómez, explica a SBS Spanish que las señales de alarma del control coercitivo tienen que ver con el miedo y a menudo incluyen comportamientos extremos del perpetrador.





“Hay gestos que van desde llevar flores hasta golpear, desde controlar el dinero hasta ser extremadamente generoso, pero sobre todo, la señal de alarma es que la persona no se siente libre”.











Control coercitivo en comunidades multiculturales

El último informe del Centro multicultural inTouch contra la violencia familiar revela que el 92 por ciento de los perpetradores de violencia doméstica habían utilizado comportamientos de control coercitivo.





Anu Krishnan, trabajadora social con sede en Melbourne, dice que el control coercitivo en el contexto de comunidades multiculturales no es diferente a las experiencias convencionales.





Many victims of family violence on temporary visas remain trapped in abusive relationship for fear of deportation. Source: iStockphoto





Pero es posible que las mujeres de orígenes multiculturales no reconozcan su experiencia como abuso debido a su condicionamiento cultural.





“Obligar a una persona que tiene una fe de origen hindú o musulmán a hacer cosas que son contrarias a su fe: obligar a alguien que es vegetariano a cocinar carne y reprenderlo si dice que no puede. Algunos de estos automáticamente no parecen un control coercitivo extremo, pero pueden ser aún más dañinos y devorar el núcleo de una víctima-sobreviviente.”





Hay gestos que van desde llevar flores hasta golpear, desde controlar el dinero hasta ser extremadamente generoso, pero sobre todo, la señal de alarma es que la persona no se siente libre

Las víctimas de violencia doméstica a menudo llegan a Australia sin una red social, lo que facilita a sus parejas aislarlas de cualquier apoyo potencial y según explica Félix Gómez, esto exacerba la codependencia dentro de la relación abusiva.





“Al mismo tiempo, el perpetrador depende de la víctima para sentirse fuerte y revalidado porque en el fondo su autoestima está muy baja” apunta Gómez.





Marica Ristic es gerente del servicio de violencia doméstica y familiar de Gold Coast (SARA por sus siglas en inglés)





Es un servicio para mujeres de origen cultural y lingüísticamente diverso, y ella explica que las víctimas del control coercitivo a menudo se sienten impotentes en la relación.





“Su trabajo es agachar la cabeza y hacer lo que le dicen. Muy a menudo se les hace creer que al someterse y estar de acuerdo con que el esposo tome todas las decisiones sobre sus vidas, ella solo está siendo una buena esposa. La parte complicada es que realmente no comprenden que el tipo de relación en la que están es abusiva.”





Miedo a perder la visa

La investigadora Jess Hill, dice que muchas víctimas-sobrevivientes que tienen visas temporales son reacias a denunciar una relación abusiva debido al temor de perder su visa.





Un estudio reciente sobre violencia familiar y titulares de visas temporales durante COVID-19 encontró que el 55 por ciento de las mujeres encuestadas habían enfrentado amenazas de deportación.





Además, el 60 por ciento de las mujeres que tenían visas de pareja temporal fueron amenazadas con retirarles el patrocinio de su visa.





“Muchas mujeres temen ser deportadas si dejan que la persona de cuya visa dependen esté en Australia. Hay muchas barreras para las mujeres que han migrado aquí y que no son ciudadanas a la hora de obtener su independencia en estas situaciones.”, explica Hill.





Jess Hill, See What You Made Me Do, SBS Source: SBS





La ley de migración australiana permite a las víctimas de violencia doméstica que son titulares de una visa de pareja temporal o una posible visa de matrimonio, el que puedan acceder a la residencia permanente incluso después de que su relación con su patrocinador haya terminado.





Estas mujeres deben aportar pruebas que demuestren que sufrieron violencia familiar mientras existía la relación.





Como las disposiciones sobre violencia familiar bajo la Ley de Migración solo están disponibles para visas de pareja temporal y posibles titulares de visas de matrimonio, otros titulares de visas temporales a menudo necesitan buscar otra visa en función de su elegibilidad.











Ali Mojtahedi, abogado principal del Centro de Derechos y Asesoramiento de Inmigración, dice que además de la posibilidad de perder su visa y la separación de sus hijos, también hay un aspecto de supervivencia que obliga a muchos titulares de visas temporales a seguir soportando el abuso.





“Cuando la víctima-sobreviviente toma la decisión de irse, en realidad no tiene estabilidad financiera. No tienen una red social a la que comunicarse. Es posible que no tengan acceso a Medicare.





“Ciertamente hemos tenido clientes que dejaron relaciones abusivas sin ningún lugar a donde ir más que dormir a la intemperie o dormir en un auto. ¿Cuánto tiempo puede durar eso?”.





Criminalizar el control coercitivo

En Australia, una mujer a la semana muere como resultado de la violencia de una pareja actual o expareja.





Los defensores y las organizaciones de apoyo están pidiendo que se criminalice el control coercitivo que muchos expertos han identificado como el precursor clave de la violencia física y el asesinato.





Tasmania es la única jurisdicción australiana que ha tipificado como delito el control coercitivo.





El abogado de inmigración Ali Mojtahedi dice que criminalizar el control coercitivo debe ir acompañado con actuaciones para resolver la falta de servicios de apoyo necesarios para las víctimas sobrevivientes.





“Es un problema criminalizarlo sin abordar realmente todos los demás problemas que afectan a las mujeres que están sujetas a control coercitivo: los servicios sociales, el acceso a la vivienda, el acceso a Medicare, el acceso a apoyo legal”.





La serie de SBS sobre violencia doméstica “See What You Made Me Do” puede ver los miércoles a las 8:30 o en SBS On Demand.





La serie de tres partes continúa semanalmente el 12 y 19 de mayo, y se repite a las 9:30 pm los domingos en SBS VICELAND.





Si usted, un niño u otra persona está en peligro inmediato, llame al 000





Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con 1800 RESPECT al 1800737732 o 1800RESPECT.org.au





Línea de ayuda para niños al 1800 55 1800 o en la web kidshelpline.com.au





Llame al Servicio de referencia para hombres al 1300 766 491 o visite ntv.org.au





Puede ponerse en contacto con Lifeline 13 11 14 o www.lifeline.org.au