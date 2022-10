Residencia permanente en Australia: "Ahora es el mejor momento para solicitarla", según agente migratorio

By Margarita Rosa Silva

Puntos destacados: El tope actual del programa de migración permanente cualificada a Australia aumentará de 160,000 a 195.000 cupos.

La decisión fue formulada en medio de la crisis de escasez de mano de obra que afecta a las empresas del país.

El agente migratorio, Juan Rincón, afirma que la situación podría ofrecer oportunidades para las personas que desean obtener la residencia permanente y que buscan opciones laborales atractivas.

El gobierno australiano ha aumentado a 195.000 el cupo máximo de inmigrantes que acojerá bajo el programa de inmigración permanente cualificada. El objetivo es hacer frente a la escasez de mano de obra con un incremento de 35.000 plazas adicionales para tratar de controlar la crisis laboral en el país





El anuncio fue formulado por la ministra del Interior, Clare O'Neil, durante el último día de la Cumbre de Empleos y Habilidades que se realizó en Canberra a principios de septiembre.





O´Neil también explicó que se estarán ofreciendo 34.000 plazas en zonas regionales que se traducen en 9.000 plazas más de las que ofrecían anteriormente.





La medida, que busca atraer a más migrantes profesionales cualificados, representa una nueva oportunidad para las personas que desean emigrar a Australia.



Australia se enfrenta a la mayor escasez de personal cualificado de todos los países comparables del mundo. Source: Getty / Getty Images El agente migratorio, Juan Rincón, dijo a SBS Spanish que los cambios podrían favorecer a varios sectores.





Según el especialista, el incremento de cupos y la flexibilización de los requisitos para obtener visas, podrían brindar oportunidades que desde hace tiempo no se ofrecen en Australia.





Un aspecto fundamental de los cambios anunciados en la Cumbre de Habilidades y Empleos, fue la ampliación del número de cupos.





Se añaden 35.000 cupos adicionales al total actual de 60.000, lo que se traduce en un total de 195.000 cupos para inmigrantes cualificados permanentes.





El agente Rincón afirma que no sólo habrá más oportunidades para emigrantes cualificados, sino que también habrá mayores posibilidades de obtener una visa de residencia con nominación de Estado.



Entonces no solamente hay más caminos, sino que los caminos son más amplios. Juan Rincón, agente migratorio especializado en migrantes cualificados.

Según explica el especialista, desde ahora los trabajadores cualificados no tienen que estar comprometidos con una empresa en particular, ya que la nominación del candidato se la otorga el estado, no el empleador.





Esto, asegurá Rincón, "agilizará los trámites migratorios ya que el estado es un sponsor (patrocinador) calificado y dará más libertad a los solicitantes porque sus visas no dependen de un empleador determinado".



Flexibilización en los requisitos de visas

El especialista explica que los estados están abriendo más categorías de nominación al programa de visas de migrantes cualificados, incluyendo una categoría que estuvo inactiva desde el 2026-2017.





Esta categoría, reabre la posibilidad de nominar a personas que, aunque físicamente no se encuentran en el estado o territorio, cumplen con las condiciones de visa y requerimientos laborales.



Ahora puedes estar fuera de Australia o puedes estar en otros estados y, aun así, aplicar a la visa para otro estado. Juan Rincón, agente migratorio especializado en migrantes cualificados.

Con esta flexibilización de condiciones, según explica Rincón, una persona que cumpla con los criterios de nominación de Victoria, por ejemplo, puede ser elegible para visas de nominación regional en dicho estado, aunque resida en Queensland.





Una opción que desde hace años permaneció inactiva y que recién ahora abre una puerta para los portadores de visas que desean trasladarse a otros estados.





Esta oportunidad también existe para las personas que se encuentran fuera de Australia y que desean emigrar al país por medio de estos programas de nominación de visas de trabajos para migrantes cualificados.





Pero el agente Juan Rincón aconseja adquirir un nivel de inglés competente antes de postularse, ya que el dominio del idioma se ha convertido en un filtro importante durante el proceso de aprobación de visas.





Mi gran recomendación es: inglés, inglés, inglés. Juan Rincón, agente migratorio especializado en migrantes cualificados.