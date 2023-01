Niñeras y limpiadores de casas hispanos sin empleo desde que iniciaron las restricciones de la etapa 4 en Melbourne

Daniela Díaz, una estudiante colombiana, llegó a Australia el año pasado y de inmediato encontró trabajo cuidando niños. Sin embargo, desde mayo de este año su buena suerte con los trabajos casuales ha ido menguando y hoy con las restricciones de la etapa 4 en Melbourne, Daniela se ha quedado totalmente sin ingresos.





“Unos papás me contactaron hace dos semanas, tuve un turno por semana con ellos. Este lunes que venía yo pensé que me iban a volver a llamar, pero como se anunciaron más restricciones ya no me contactaron”, dice desconsolada Daniela.





Desde el pasado 02 de agosto la zona metropolitana de Melbourne entró en las restricciones de la etapa 4, las cuales contemplan, entre otras cosas, la suspensión de los servicios de niñeras y los de limpieza de casas particulares, empleos en los que muchos estudiantes internacionales y personas con visas temporales de nuestra comunidad se habían refugiado.





Ante la disminución de las oportunidades de trabajo en Melbourne, Daniela Díaz ha ingresado sus datos a varios sitios que ofrecen servicios de niñera. Sin embargo no sólo no le llaman, sino que además algunos de estos portales ya no tienen activa la función para crear nuevos perfiles.





"Una agencia en la que quise inscribirme me mandó un correo diciendo: Daniela no tenemos vacates. Debido al coronavirus no estamos teniendo procesos de selección, por lo tanto no tiene sentido que crees un perfil", explica con tristeza Daniela.





"Hasta la ayuda de comida gratis se ha acabado"

La situación de Diana Patricia es muy similar. Esta estudiante internacional originaria de Colombia lleva dos años trabajando en el área de la limpieza. Pero desde hace unas semanas los llamados han disminuido considerablemente.





Con una hija adolescente y un bebé de apenas unos meses bajo su cargo, Diana Patricia ha buscado ayuda por todos lados para asegurar la comida en su hogar, pues con el dinero que trae su esposo no les alcanza.





Hasta hace unos días la familia de Diana Patricia recibía comida gratuita, pero las restricciones de la etapa 4 también eso le han arrebatado.





Nosotros recibimos comida de una iglesia y nos mandaron mensaje que debido a las nuevas restricciones no pueden seguirla entregando.

"Es una situación bien estresante para todos, especialmente para los estudiantes internacionales"





Trabajo a cambio de alojamiento

Marisol Flores* lleva casi 5 meses buscando trabajo en Melbourne. En su desesperación acudió a las redes sociales y publicó su hoja de vida pidiendo ayuda. Con 19 años, y sin familia en Australia, Marisol ha tenido que ingeniárselas estas semanas para sobrellevar la situación.





"Ahora empecé a trabajar en algo que se llama work for accomodation en un hostal. Tengo que cumplir un par de horas trabajando en la limpieza del hostal y ellos me dan una habitación y desayuno", explica Marisol.





Ante la confusión que se generó por la suspensión de los servicios de niñeras, el departamento de Salud y Servicios Humanos de Victoria, aclaró que los acuerdos previos de cuidado de niños podían continuar solo para trabajadores autorizados.





Esto significa que los padres que se consideran trabajadores autorizados y que no tienen a nadie más en el hogar para supervisar a sus hijos, pueden seguir con el acuerdo previo que tenían con su niñera.





Sin embargo, no se pueden hacer nuevos arreglos para el cuidado de niños. Esta regla se extiende tanto a los trabajadores permitidos como a los no permitidos.





*La persona entrevistada pidió proteger su identidad





Los residentes del área metropolitana de Melbourne están sujetos a la etapa 4 de restricciones y deben cumplir con el toque de queda impuesto entre las 8 p.m. y las 5 a.m.





Las únicas razones por las que los residentes de Melbourne pueden salir de sus hogares son para hacer ejercicio, comprar bienes y servicios esenciales, trabajar, recibir atención médica o para cuidar a un pariente enfermo o anciano.





Todos los residentes en Victoria deben cubrirse la cara cuando salen de casa, sin importar dónde vivan.

