“No hay proyecto malo”: Exitosas emprendedoras hispanas en Australia ayudan a mujeres migrantes a empoderarse

Un día conocí a una persona que me dijo: ‘utiliza tu acento a tu ventaja. La gente se va a acordar de ti por tu acento; es más factible que en una entrevista de trabajo se acuerden de ti’. Cuando me dijo eso, me hizo sentir que mi acento valía la pena, que me hacía especial.

Cristina Abela, una de las directoras del proyecto Latin Stories Australia