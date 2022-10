“No miren a la discapacidad, miren a la persona”: Llamada de atención en el día internacional de la discapacidad

Australia ha visto en los últimos años una mayor exposición en el debate nacional sobre las personas con discapacidad y sus situaciones.





Entre ellos, la serie de televisión de SBS 'What do People Really Think About' (¿Qué piensa realmente la gente?) se centró en la discapacidad.





El exdeportista paralímpico Kurt Fearnley participó en la serie.





Advertisement

“La discapacidad no significa nada negativo para las personas que la integran. Puede ser hermoso, solidario, asombroso y creativo. Estamos viendo una mayor variación de la discapacidad, la estamos viendo en más lugares, todavía creo que nos queda mucho por hacer”.





“Yo todavía pienso que hay grandes avances por hacer. Pero a menudo te olvidas de celebrar las victorias cuando estás pensando en los desafíos de a dónde quieres ir”, asegura Fearnley.





Puntos destacados:





La tasa de participación en la fuerza laboral de las personas con discapacidad es de solo el 53 por ciento.

Eventos como los juegos paralímpicos, han ayudado a dar visibilidad a las personas con discapacidad.

La inclusión del colectivo ha mejorado, pero aún hay importantes metas que superar.

Otra iniciativa que ha experimentado un aumento en la visibilidad de las personas con discapacidad han sido los Juegos Paralímpicos.





El evento de este año en Tokio tuvo una cobertura mucho mayor en Australia y generó más interés que los Juegos anteriores.











La co-capitán del equipo australiano, Danni Di ha competido en todos los Juegos desde 1996.





Ella dice que la forma en cómo se cubrieron los Juegos muestra una mejora importante en las actitudes.





“En lugar de que nos digan o nos impongan las percepciones, creo que la gente durante los juegos de Tokio realmente llegó a vernos por quiénes somos, tenemos que contar nuestras historias de una manera que funcione para nosotros”.





“Y creo que, en Tokio, en particular, esas historias las contaban personas con discapacidad. Creo que eso creó una manera realmente hermosa de ser vistos por el público en general, pero también una manera de poder hablar con la gente”, dijo Danni Di.





Los empleadores se topan con una persona con una discapacidad y hacen muchas suposiciones negativas y limitantes sobre nosotros, y no conseguimos el trabajo.

Un importante desafío está en traducir la conversación en resultados significativos para las personas con discapacidad, especialmente en lo que respecta al empleo.





La comisión de investigación del parlamento sobre discapacidad a finales de noviembre escuchó que la tasa de participación en la fuerza laboral de las personas con discapacidad es del 53 por ciento, mucho más baja que la de las personas sin discapacidad, que superan el 80 por ciento.





Graeme Innes es un ex comisionado nacional contra la discriminación por discapacidad y ha estado a la vanguardia de la promoción durante más de tres décadas.





“Los empleadores se topan con una persona con una discapacidad y hacen muchas suposiciones negativas y limitantes sobre nosotros, y no conseguimos el trabajo. Siento que hemos estado estancados en este tema durante 25 a 30 años, las cifras sobre esto no han cambiado”, asegura Innes.





“Ha habido un pequeño cambio en las actitudes, pero no mucho. Y se ha hablado mucho sobre este tema, pero el compromiso ha sido más la excepción que la regla”.





Rocca Salcedo was just 25 when she became bound to a wheelchair. Source: Provided by source





Rocca Salcedo, abogada, fundadora del grupo Dance & Roll y activista por los derechos de las personas con discapacidad comparte la visión de que las percepciones hacia las personas con discapacidad están cambiando para mejor.





“Creo que hemos avanzado en el tema de inclusión, pero no es perfecto, es un proceso”, dijo a SBS Spanish.





“Pero una muestra de que ha cambiado es que, por ejemplo, estamos viendo en los noticieros de televisión periodistas con discapacidad”.





Respecto al estancamiento en la inserción laboral de personas con discapacidad, Rocca insiste en que los empleadores necesitan cambiar la percepción hacia estas personas y conocer los incentivos que el gobierno ofrece a las empresas que contratan a empleados con discapacidad.





“El gobierno patrocina muchas de las modificaciones necesarias en los lugares de trabajo, y si los empleadores supieran que esto existe, darían más oportunidades a estas personas; necesitan educación”.





“No miren a la discapacidad, miren a la persona. Detrás de una silla de ruedas, un bastón o un equipo de movilidad hay un ser humano que vale la pena respetar”, recalca Rocca.