“No podría vivir en otro lugar”: Eddie White, el ilustrador australiano que se enamoró de Colombia y dibuja su cultura

Uno de los muchos dichos en español que el australiano Eddie White ha aprendido desde que llegó a Colombia es que “nadie es profeta en su tierra”… por aquello de que siente que le ha ido mejor profesionalmente en el extranjero que en su natal Australia. De hecho, dice entre risas que esta es su primera entrevista para un medio australiano, mientras que en Colombia ha salido ya en medios múltiples veces y se ha convertido, por así decirlo, en una celebridad local.





Eddie nació en Adelaida. Tiene una carrera en animación y ha hecho varios filmes durante su vida profesional. Sin embargo, desde que llegó a Colombia se ha enfocado principalmente en la ilustración. Sus dibujos muestran detalles de la vida en Colombia, vistos a través de los ojos de un extranjero. Desde la comida, la música, la forma de vestir de las mujeres, los dichos y expresiones locales, hasta consejos sobre cómo conquistar a las colombianas.





Advertisement

Puntos destacados:

Eddie White llegó a Colombia para una estadía corta justo antes de la pandemia por COVID-19 y terminó quedándose indefinidamente.

Inicialmente se dio a conocer con sus ilustraciones de elementos típicos colombianos y ha crecido de 5.000 a más de 70.000 seguidores.

Recorre todo el país recolectando detalles del día a día, que plasma en sus dibujos. Quiere quedarse a vivir en Colombia.

El australiano dibuja los detalles y expresiones culturales de manera cómica y les agrega explicaciones en inglés, su idioma nativo. El tono es, por así decirlo, como una guía básica para que los extranjeros entiendan la cultura colombiana. Irónicamente, su audiencia principal es hispanohablante. Pero el idioma no ha sido una barrera para que los colombianos comprendan sus publicaciones, sino que por el contrario se han conectado con él y disfrutan de ver cómo un anglosajón explica, en su propio idioma y con ojos de curiosidad, la cotidianidad de su país.











Sus ilustraciones son populares no solo entre los jóvenes en Colombia, sino también entre los colombianos que están en el extranjero, especialmente Australia, desde donde le escriben con frecuencia agradeciéndole por retratar a Colombia de manera tan acertada. Eddie se ha convertido en una suerte de canalizador de la nostalgia de estar lejos para quienes se encuentran fuera del país.





Australian illustrator Eddie White has made Colombia his permanent home. Source: Eddie white, personal archive





La soledad de la pandemia lo reconectó con su arte

Lo curioso es que la historia de cómo Eddie White se convirtió en una celebridad comenzó justo antes de la pandemia. Eddie llegó a Colombia con un pasaje de avión sin regreso en febrero de 2020, para lo que inicialmente sería una estadía corta.





“Me estaba quedando en Bogotá inicialmente, y entonces mi amigo, que estaba en Cartagena en el festival de cine, me dice 'ven y me visitas por tres o cuatro días'. Entonces empaqué una pequeña maleta con unas tres o cuatro camisetas y un par de shorts (risas) , eso era prácticamente todo. Fui a Cartagena por unos cuatro días, pero cuando llegué, el festival fue cancelado inesperadamente y luego vino el confinamiento”, le dijo Eddie con humor en entrevista a SBS Spanish.





Luego empezó el confinamiento por Covid 19 y el mundo cerró sus fronteras. “Todo cerró, pero decidimos quedarnos porque pensamos bueno, ya sabes, el confinamiento va a ser por un par de semanas o algo así… no nos imaginábamos que iba a ser por seis meses (risas)”.





Mr White enjoys travelling all around Colombia. Source: Eddie White





Fue entonces cuando Eddie, que desde ya hace un tiempo trabajaba como nómada digital, aprovechó la soledad del confinamiento para hacer lo que más le gusta: dibujar.





“Todo el mundo estaba atrapado en sus celulares y en sus casas. Yo mientras tanto dibujaba. En ese momento no era solo sobre Colombia, sino más sobre temas esenciales para la gente, y la gente realmente se enganchó a ello, y de repente se convirtió en esta manera divertida de interactuar y no sentirme solo en esos primeros meses, y así fue como me conecté con la audiencia colombiana en un buen sentido”, relata el australiano.











De unos cuantos seguidores, a los medios

Eddie dice que dibuja lo que ve a su alrededor. Es amante de los detalles y en sus ilustraciones plasma lo que día a día ha ido aprendiendo de la cultura colombiana, entre ellos la comida de cada región.











Una de sus primeras series de dibujos en volverse famosa fue la que retrata los elementos más representativos de este país de forma alfabética.











“Algo que realmente me impulsó fue cuando dibujé esta serie llamada De la “A a la Z” de cosas colombianas, e hice el alfabeto, entonces hice por ejemplo A es para Arepa, A es para Aguardiente… y eso se volvió viral. Estuvo en los periódicos en Cali, en Bogotá… y de repente en un par de días tenía 10.000 seguidores más”, explica el dibujante.





Otro evento que le dio un giro inesperado a su carrera, fue cuando se convirtió en centro de una polémica por uno de sus dibujos. Se trata de una publicación en la que Eddie dibujó la que, desde su perspectiva, son los estilos típicos de las chicas de Medellín, una de las ciudades principales de Colombia.











Él ya había hecho dibujos similares mostrando los atuendos de las mujeres en otras ciudades, pero este en particular llamó la atención de muchos de los residentes de esa ciudad. Muchos consideraron ofensivo que un extranjero "estereotipara" a las mujeres de su país, y que las "sexualizara" a través de su forma de vestir.





De repente explotó la polémica en twitter y me entrevistaron estaciones de noticias colombianas, y tenía mensajes de odio al principio. Luego, a medida que pasaban los días, comencé a recibir mucho apoyo y recibí alrededor de 8000 nuevos seguidores por eso. Así que al final fue algo bueno, pero en ese momento fue un poco abrumador.

Aunque algunos aún lo recuerdan solo por eso, él dice que nunca fue su intención ofender a nadie. "Mis dibujos están hechos con amor y celebración de los detalles de las personas y las comidas y este tipo de cosas, así que creo que algunas partes lo malinterpretaron, porque tengo seguidoras que son feministas y les gustan mucho mis cosas, así que esto fue más la división del feminismo académico de Twitter que se vino sobre mí, pero al final del día realmente no me conocían como persona, por lo que cualquier tipo de cosas que me etiquetaron rápidamente me di cuenta de que eran sus propias percepciones, en lugar de la realidad", agrega.





Luego recibió incluso más apoyo de muchos seguidores de Medellín, quienes, según él, se sentían identificados y estaban de acuerdo con que había plasmado la realidad, y que no tenía nada de malo. "También expuse muchos prejuicios que creo que los colombianos tienen dentro, ya sabes si una chica se viste de cierta manera, de repente los etiquetan como 'grilla' o 'prostituta' o todas esas horribles palabras degradantes y nunca imaginé nada de eso cuando lo dibujé, así que fue un momento bastante loco pero aprendí mucho de la cultura de los colombianos y la naturaleza polémica de las cosas, particularmente en Medellín".





Y es que cuando Eddie llegó a Colombia no tenía más de 5000 seguidores. Hoy, dos años después, tiene más de 70.000. Y contando.





Eddie incluso viaja a diferentes ciudades y se reúne con sus ‘fans’. Recientemente estuvo en Cali y Popayán donde ha hecho lo que él llama "meet and greet", donde comparte con quienes le siguen y vende su mercancía: todo tipo de textiles en los que estampa sus dibujos.





Dibujando a Colombia

Una de sus series más populares ha sido la de dichos colombianos. De forma creativa y graciosa, Eddie se ha dado a la tarea de dibujar expresiones populares colombianas y traducirlas al inglés, explicando su significado en su idioma nativo.











Por ejemplo, el popular dicho colombiano de “no dar papaya” que se usa a menudo cuando alguien se pone en una situación de vulnerabilidad para que otros tomen ventaja. Él lo representa con una papaya bailarina llena de joyas y dinero, como buscando que la roben. O “Mamar gallo”, que se usa en Colombia como símbolo de bromear.











Algunos de los dichos que dibuja son incluso populares en otros países de habla hispana, como “Estar fresco como una lechuga” o “Ve a ver si ya puso la marrana”.

















También ilustra expresiones que pueden ser menos comunes, pero bastante graciosas, como “más feo que un carro por debajo” para indicar que alguien no es muy agraciado, o “¿Quién pidió pollo?” para señalar cuando una persona atractiva entra en un lugar.

















Hoy en día, Eddie piensa que Colombia es algo así como su musa. Su creatividad en el país que lo acogió se ha potencializado a tal punto, que tiene ya un sinnúmero de series recurrentes en sus dibujos.





Una de ellas, es la “guía para conquistar a las colombianas”, donde da consejos sobre cómo ganarse el corazón de las mujeres del país cafetero.











En otra, dibuja las comidas típicas de cada región, o hace compendios de platos tradicionales para fiestas como navidad o semana santa.











Una de las más recientes series se llama dos mitades y es muy popular entre los colombianos en el exterior. Retrata lo que se siente vivir en un lugar, pero tener parte de su corazón en otro. En el caso de Australia, por ejemplo, dibuja en una mitad un tarro de Vegemite, y en la otra, un tarro de arequipe o dulce de leche colombiano.











Todo esto ha sido parte de la exploración de Eddie, quien se considera a sí mismo algo así como un ‘coleccionista’ de expresiones y detalles del día a día.





Creo que me gusta coleccionar cosas en mi día a día, las diferentes expresiones que me dice la gente. Mis seguidores son maravillosos porque me envían cosas todos los días, y también escucho las conversaciones ya que vivo aquí y hablo con amigos. Así que es un poco seguir esas expresiones, y con la comida puede ser tan simple como preguntarle a mi audiencia cuáles son los platos típicos de una ciudad en particular. Así que mucha de la información que ilustro viene de ellos, y también de viajar por Colombia y experimentar las cosas de primera mano.







Triunfando lejos de casa

Eddie dice que cuando estaba en Australia, sus dibujos no habían tenido mucha réplica. Desde hace años se dedicaba a hacer animación y también hacía ilustraciones en su país. Sin embargo, no eran muy populares y no habían tenido un especial impacto entre sus connacionales.











En un punto dado se dio cuenta de que necesitaba un cambio de aire. Eddie había conocido a un colombiano hacía años en Croacia, quien le había insistido que visitara su país en múltiples ocasiones.





"Necesitaba un cambio en mi estilo de vida y artístico. Quería experimentar algo diferente al país donde crecí, así que Colombia fue a donde vine… y ahora siento que no podría vivir en ningún otro lugar. Se ha convertido en una parte tan importante de mí, de lo que amo y a quienes amo", apunta.





Finalmente encontré mi lugar, culturalmente y artísticamente en mi vida, ¡a la edad de treinta y ocho años! Es un sentimiento muy especial, había disfrutado mi país pero con el pasar de los días me sentía menos inspirado por mi propio país. Y llegar aquí y no solo amarlo pero también ser amado, es como un sueño, en verdad.

Y ha sido ese amor por Colombia el que ha despertado su lado más creativo. Hoy por hoy, se confiesa un enamorado de Colombia y planea echar raíces en este país.











"Realmente es la gente. Creo que la gente es lo que hace este país tan especial. Obviamente tiene hermosos paisajes, animales y música y todas estas cosas, pero lo que realmente lo hace especial es su gente, y para mí Colombia es ahora parte de mi historia. Realmente me despierto todos los días con una sonrisa en mi cara".





Para escuchar esta historia presiona la imagen principal del artículo al inicio del texto.