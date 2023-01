No se tiene que querer a los hijos por igual, según psicóloga

Available in other languages

Que levante la mano quien no ha visto aflorar viejos conflictos entre nuestros seres queridos durante las fiestas. Por ejemplo, dos hermanos que no terminan de llevarse bien, un padre demasiado exigente con uno de sus hijos, las odiosas comparaciones entre hermanos, etc, etc, etc...





La psicóloga Isabel Serrano Rosa, directora del gabinete de psicología En Positivo Sí, dice que existen algunas creencias familiares que no siempre se cumplen. Esta experta asegura que los hermanos no tienen porqué ser amigos, que no hay que sobreproteger al hijo más débil y que no se quiere a todos los hijos por igual.





Anna Sagrista entrevistó a esta psicóloga sobre estas máximas familiares que no siempre se cumplen, la primera que nos comenta es sobre las relaciones entre padres e hijos y las razones por las que no queremos a nuestros vástagos de la misma manera.















