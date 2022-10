“Para unos sí, y otros no”: Viajeros en cuarentena hotelera en Australia denuncian estándares dobles y desinformación

By Claudianna Blanco, R.O.

A diferencia de su novia, que salió de la cuarentena de 14 días tras retornar de Estados Unidos, Jake Miller, lleva más de 30 días en cuarentena en un hotel de Sídney porque aún da positivo en la prueba de COVID-19.





La situación hace sospechar que él es uno de los casos en que las personas mantienen la presencia del coronavirus en su organismo por mucho tiempo después de superar el periodo infeccioso.





Ese es el caso del tenista estadounidense, Tennys Sandgren, a quién las autoridades sanitarias australianas permitieron viajar al país para participar en el primer grand slam de la temporada en Melbourne, a pesar de dar positivo a las pruebas de COVID-19. Esto, porque sus evaluaciones médicas mostraban que si bien su organismo estaba eliminando aún el virus, no representaba un riesgo de contagio.





Advertisement

Pero Jake no tiene la libertad u oportunidad de Tennys de someterse a las mismas pruebas médicas, y demostrar que ya no representa un riesgo de bioseguridad, por lo que tendrá que permanecer en cuarentena indefinidamente, según explica a SBS Spanish, Sara Carrillo, experta en políticas sanitarias públicas de la Universidad de Monash.





Carrillo, quien se encuentra además en cuarentena en Melbourne tras retornar de España, dice que estos son algunos de los contrastes en el tratamiento a los viajeros internacionales que han causado la indignación de los viajeros internacionales que tienen que pasar las cuarentenas en Australia.





“El enfado de la gente es que las personas normales no tienen acceso a estas evaluaciones. Hay personas que llevan más de 3 semanas en cuarentena y no saben cuándo van a salir”, dijo Carrillo.









Puntos destacados:

Las autoridades australianas han cambiado las directrices respecto a las cuarentenas de los viajeros internacionales con la aparición de nuevas cepas altamente contagiosas de COVID-19.

Muchos viajeros en cuarentena, estudiantes internacionales y otras personas afectadas por el cierre de fronteras en Australia se quejan de los privilegios de los que gozan los tenistas o celebridades frente a los ciudadanos de a pié.

La Red de Enfermedades Transmisibles de Australia actualizó sus directrices señalando que cualquiera que dé positivo en las pruebas de la cepa mutante del Reino Unido que se ponga en cuarentena durante los 14 días completos a partir de la aparición de los síntomas.





Las pruebas PCR

Actualmente, un viajero internacional que quiera retornar a Australia tiene que dar negativo a una prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa, por sus siglas en inglés), que detecta material genético de un patógeno o microorganismo como es el del nuevo coronavirus).





Si no dan negativo “simplemente se quedan en tierra o no tienen la posibilidad de tener una evaluación por los Health Officials (autoridades sanitarias) para que vean en su historial, y si realmente son infecciosos o no”, explica Carrillo.





Expertos médicos como Stephen Duckett cuestionan la decisión de realizar pruebas PCR antes del vuelo.





“Creo que no es una mala idea someter a tests a la gente antes de que vuelen. Pero simplemente introducir la idea de una prueba no es suficiente. Tienes que saber qué planeas hacer con esa información y tener en cuenta las consecuencias de esa prueba”.





“Así que si sometes a tests a una persona antes de volar, ¿le vas a negar el derecho a volar si se registra como infeccioso? ¿Qué pasa si haces otra prueba y dice que han sido infectados con COVID en el pasado? ¿Qué vas a hacer con esa información en particular? ¿Cambiará eso si entran en cuarentena o no?”, señaló Duckett en declaraciones citadas recientemente por la ABC.











Los cambios en las regulaciones

Las autoridades australianas han cambiado los criterios referidas la salida de cuarentena en la gente que tiene un PCR positivo durante la cuarentena tras las alarmas que saltaron por la aparición de la nueva cepa de COVID-19 que fue detectada a finales del año pasado en Reino Unido.





“Eso no está siendo bien comunicado a los que estamos en cuarentena. Ahora mismo acabo de encontrar una guía que fue publicada el 12 de enero sobre este asunto, pero nada de esto ha sido comunicado al grupo de personas que está afectada”, dijo Carrillo.





“Por ejemplo, pero no dicen cuánto va a tardar el análisis genómico. Si a eso se añade a los días que permanecen en cuarentena, porque en principio son 14 días más, una vez que tienes un PCR positivo dentro del hotel”, recalcó Carrillo.





SBS Spanish contactó al Departamento de Salud de Australia y el de Victoria solicitando mayor información y un comentario a las críticas, pero está a la espera de una respuesta.











Cuarentena sobre cuarentena

Las autoridades australianas, que han cambiado también los protocolos sanitarios referidas a las entradas a Australia de personas que viajan desde el exterior, argumentan que personas como Jake y otros como él tendránque permanecer en cuarentena por más tiempo a raíz de la aparición de nuevas cepas del virus más contagiosas.





La Red de Enfermedades Transmisibles de Australia actualizó sus directrices señalando que cualquiera que dé positivo en las pruebas de la cepa mutante del Reino Unido que se ponga en cuarentena durante los 14 días completos a partir de la aparición de los síntomas.





"Es importante tener en cuenta que algunas personas todavía pueden tener restos del virus durante mucho tiempo, por lo que utilizaremos un panel de expertos para asegurarnos de que no estamos liberando casos que son infecciosos y que requerirán pruebas más intensivas si alguien sigue siendo positivo en la PCR", dijo a la ABC la Dra Kerry Chant, jefa de salud de NSW.





Pero para Carrillo, las precauciones australianas no van en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que personas como Jake tendrían que poder salir de las cuarentenas.





“Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, después de 10 días o 3 días más adicionales sin síntomas se puede dejar que alguien salga de cuarentena o del aislamiento”.





Las consideraciones para este relajamiento en estos casos responde consideraciones como el “efecto nocivo del aislamiento en la salud y el bienestar de la persona”, así cómo el hecho de que “la eliminación viral puede ser prolongada en ciertas personas”, puntualizó la experta de origen español que reside en Melbourne.





“Por eso mismo han dejado al tenista Tennys Sandgren entrar a Australia, porque (las autoridades sanitarias) han evaluado su historial y se han dado cuenta de que seguramente está eliminando virus, pero no es contagioso, porque tuvo la infección a finales de noviembre o diciembre”.





Denuncias de doble estándar

Mientras decenas de miles de australianos varados en el mundo han esperado por meses poder regresar al país y obtener un cupo dentro del limitado número disponible en la cuarentena hotelera, los tenistas del Abierto de Australia continúan acaparando la atención con sus quejas de tener que hacer la cuarentena, algunos incluso diciendo que desconocían que tendrían que hacer la cuarentena de dos semanas de presentarse algún caso positivo en los aviones.





El tenista Novac Djokovic envió una carta con seis puntos a Tennis Australia pidiendo, entre otros asuntos, la relajación de las cuarentenas y el acceso de los deportistas a viviendas privadas con canchas de tenis para entrenar, a lo que el gobierno de Victoria respondió diciendo “nadie tiene tratamiento especial”.





Sin embargo, las autoridades australianas han permitido a algunas celebridades, entre ellas Nicole Kidman, y altos ejecutivos y expolíticos como Tony Abbot , que puedan ya sea entrar en Australia o hacer cuarentena en sus propias casas, concesiones que no son otorgadas a los ciudadanos de a pie.





Decenas de miles de australianos, sobre todo aquellos que se han quedado varados en el extranjero, y los residentes de Victoria que no pudieron volver a casa tras el cierre súbito de las fronteras interestatales en año nuevo, así como los viajeros que están en cuarentena, ventilan sus frustraciones en torno a estos “tratos especiales” a famosos en las redes sociales.





Asimismo, hay frustración entre los más de cien mil estudiantes internacionales que se encuentran varados desde el cierre de fronteras internacionales en Australia en marzo pasado. Ellos no han podido retornar a las aulas porque, entre los argumentos utilizados para impedir su retorno, es que “no hay cupos suficientes” para que hagan las cuarentenas en hoteles o residencias de estudiantes.





Muchos de los afectados califican la situación como “doble estándar” y denuncian las grandes discrepancias entre las consideraciones y las concesiones que las autoridades australianas otorgan a los atletas y famosos que entran en Australia, versus al trato que se les da a los ciudadanos comunes.





“Eso es un shock, no?”.





“Porque si no hay capacidad en los hoteles, entonces no hay capacidad en los hoteles para nadie, pero para unos sí, y otros no. Entonces, es normal que la gente esté llamando a boicotear el Australian Open”, comentó Sara Carrillo.





Escucha el podcast presionando la imagen principal.